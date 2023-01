桑田佳祐が、12月29~31日の3日間、神奈川・横浜アリーナでワンマンライブ「桑田佳祐 LIVE TOUR 2022『年末も、お互い元気に頑張りましょう!!』supported by SOMPOグループ」を開催した。

桑田は11月2日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を皮切りに、自身3度目の5大ドーム公演を含む全国ソロツアー「桑田佳祐 LIVE TOUR 2022『お互い元気に頑張りましょう!!』supported by SOMPOグループ」を開催した。今回の横浜アリーナ3DAYS公演は、このツアーの追加公演として行われたもの。ツアー全公演を通しての観客動員数は40万人を超え、追加公演もチケットが即完する盛況ぶりだった。この記事では、30日に行われた公演の模様をレポートする。

開演を待つ約1万3000人の観客による拍手がオープニングSEの雨音と重なったライブの幕開け。ステージ上には「若い広BAR」という名前のバーが現れる。スーツ姿の男性が1人グラスを傾けるこのバーに置かれたアップライトピアノが柔らかなメロディを奏で出すと、バーのドアから桑田が登場。彼はオープニングナンバー「こんな僕で良かったら」をジャジーなブラスサウンドに乗せて届け「こんな僕で良かったら 今日は最後までよろしくね」と、満員の客席に呼びかけた。

バーの男性のもとに1人の女性が合流し、バーテンダーたちも一緒にダンスを繰り広げるというドラマが壇上で展開された「若い広場」で朗らかな歌声を届けた桑田は、3曲目の「炎の聖歌隊[Choir(クワイア)]」で「開演お待ちどうさん ご来場大変御足労さん」と、改めてファンを歓迎。すると、ファンが身に付けたリストバンドライトが色とりどりに輝き出し、アリーナは瞬時に大きな一体感に包まれた。3曲を終えてのMCでは、「私、原由子の夫です」と自己紹介して客席を沸かせた桑田。「今年、おかげさまで66歳を迎えまして。参っちゃうよね。なので厳かに、静かにやりたいと思います」とおどけて笑顔を見せつつ「みんなに会えてよかったです」とファンとの再会を喜んだ。

遠くから聞こえる鈴の音に桑田が耳を傾けると、続く「MERRY X'MAS IN SUMMER」へ。裏打ちのリズムに乗せて軽やかにホリデーシーズンを盛り上げた桑田とバンドメンバーは、曲の終盤に「お正月」をマッシュアップするアレンジを盛り込んで、歳末感もしっかりと演出する。斎藤誠(G)の唸るギターを皮切りに放たれたパワフルなロックサウンドをバックに、桑田が熱いシャウトを響かせた「真夜中のダンディー」、壮大な夕日の映像をバックに、スケール感いっぱいのサウンドが広がった「明日晴れるかな」と、桑田とバンドメンバーはその後もヒットナンバーの数々を惜しみなく届けてゆく。ロストラブソング「ダーリン」では、みなとみらいや中華街など、この曲の舞台でもある横浜の街の夜景が浮かび上がり、ムードをぐっと深めていた。

桑田の艶めく歌声とアグレッシブなバンドサウンドが観客のボルテージを一気に引き上げた「NUMBER WONDA GIRL~恋するワンダ~」のあとには、“ご当地民謡”のコーナーとして「赤い靴」の一節が届けられる場面も。「横浜の世にも悲しい物語を……」と言って曲を始めた桑田だったが、彼が歌い上げる歌詞で“赤い靴履いてた女の子”を連れて行くのは「お爺さん」と「ひい爺さん」で、このコミカルなアレンジにファンも大きな拍手の音でリアクションする。そして、「SMILE~晴れ渡る空のように~」の晴れやかなパフォーマンスとともにライブは折り返し。盤石のバンドメンバーたちを紹介するMCタイムののち、桑田はアコースティック編成で楽曲を届けるコーナーでファンを楽しませた。

アコースティックギターを構える桑田が披露した「BAN BAN BAN」はこのツアーのためにアレンジが施され、厚みのあるコーラスワークに重なる桑田の歌声とパーカッションのオーガニックなサウンドが広い会場に清々しく響き渡ってゆく。続く「BLUE ~こんな夜には踊れない」ではミュートトランペットが妖しく楽曲を彩り、アコギをかき鳴らす桑田が歌い描く甘い駆け引きの情景を際立たせていた。

ライブ後半のMCでは、31日に自身が出演する「第73回NHK紅白歌合戦」で、同郷の先輩である加山雄三が“歌い納め”をすることに触れ「同じ機会に歌わせていただくことをうれしく思っています」と思いを伝えた桑田。ここで届けられた最新ナンバー「なぎさホテル」は神奈川県逗子市に実在したホテル・なぎさホテルから着想を得て制作された楽曲で、桑田はかつての湘南の情景を呼び起こしながら、いつまでも消えることのない愛情を歌に託していた。

ごくシンプルなスポットライトの中に立ち、まっすぐにメッセージを放つ桑田の姿に惜しみない拍手が送られた「ほととぎす[杜鵑草]」が披露されるとライブも佳境。桑田が真っ赤な“闘魂タオル”を肩にかけ、今年10月にこの世を去ったアントニオ猪木へのリスペクトを込めて届けた「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」では、ステージ前方から炎と花火が噴き上がってオーディエンスの驚きを誘う。ド派手な演出の中、桑田はブルースハープを情熱的に吹き鳴らして客席の熱狂を加速させた。パワフルなリズムの上で、唯一無二のエキセントリックな世界観が炸裂する「ヨシ子さん」で桑田が「謹賀新年、家内安全、無病息災、新年もよろしくね!」と歌詞をアレンジして観客を盛り上げたのち、ラストの曲を前に現れたのは、桑田の体に“憑依”した美空ひばり。「私ね、マンネリが大嫌いなの。水着のお姉ちゃんを呼んでね、波乗りの歌を歌う人いるじゃない? ああいうの大嫌い」と告げる“彼女”が「真赤な太陽」を歌い届けると、大挙してステージに押し寄せた“水着のお姉ちゃん”が桑田のシャツに貼り付いていた「美空ひばり」というネームタグを引きはがす。我に返った桑田は「波乗りジョニー」で会場中が待望していた華やかで楽しいパフォーマンスを繰り広げてライブ本編をしっかりと締めくくった。

アンコールを求める大きな拍手の音に応えてステージに戻った桑田は「ROCK AND ROLL HERO」でライブを再開。疾走感に満ちたバンドサウンドとスピリチュアルな歌詞世界が混ざり合う「銀河の星屑」では、ダイナミックに躍動する光の筋やリストバンドライトの明滅によってアリーナ全体が“銀河”に変貌する美しい照明演出もオーディエンスの目を奪った。「白い恋人達」では無数のミラーボールの光がきらめく中、パワフルなハイトーンを響かせる桑田の圧倒的な歌唱が観客の耳を奪う。ここまで25曲という曲数を披露してもなお力強く聴く者の胸を打つ歌声に喝采が送られる中、ラストナンバー「100万年の幸せ!!」へ。心躍るバンドサウンドが響き渡る中で、桑田はダンサーチームとともに「お互い元気に頑張ろう!!」「2023年もよろしくね!」と書かれたパネルを掲げてファンにメッセージを送った。パフォーマンスを終えた桑田は客席をくまなく見渡したのちに何度も感謝を伝え「元気でね。また帰ってくるよ!」と約束。そして「大好きだった猪木さんになり変わってやらせていただきます。1、2、3、ダー!」と、力強く握った拳を掲げてこの日のライブに幕を下ろした。

桑田佳祐「桑田佳祐 LIVE TOUR 2022『年末も、お互い元気に頑張りましょう!!』supported by SOMPOグループ」2022年12月30日 横浜アリーナ セットリスト

01. こんな僕で良かったら

02. 若い広場

03. 炎の聖歌隊[Choir(クワイア)]

04. MERRY X'MAS IN SUMMER

05. 可愛いミーナ

06. 真夜中のダンディー

07. 明日晴れるかな

08. いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)

09. ダーリン

10. NUMBER WONDA GIRL~恋するワンダ~

11. ご当地民謡「赤い靴」~「SMILE~晴れ渡る空のように~」

12. 鏡

13. BAN BAN BAN

14. BLUE~こんな夜には踊れない

15. なぎさホテル

16. 平和の街

17. 現代東京奇譚

18. ほととぎす[杜鵑草]

19. Soulコブラツイスト~魂の悶絶

20. 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

21. ヨシ子さん

22. 真赤な太陽(美空ひばり) ~ 波乗りジョニー

<アンコール>

23. ROCK AND ROLL HERO

24. 銀河の星屑

25. 白い恋人達

26. 100万年の幸せ!!