SKY-HI、BE:FIRSTらBMSG所属15人が参加した「New Chapter」映像作品リリース

代表取締役社長でもあるラッパーSKY-HIのほか、ボーイズグループBE:FIRSTなど、BMSGに所属するアーティスト＆トレーニー総勢15名が参加したスペシャルな楽曲「New Chapter」のDVD/Blu-rayパッケージが2023年1月1日〜1月10日までの期間限定で完全受注生産で販売されることが発表された。
事務所設立2周年となる2022年9月18日にリリースされた同トラックのミュージックビデオを収録した本作品には、メンバーが想いを語ったインタビューを軸に、ビジュアル撮影、レコーディング、ミュージックビデオ撮影の様子を追った豪華ドキュメンタリーも収録。
【動画を見る】New Chapter (DVD/Blu-ray) -Teaser-
また、「New Chapter」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを中心に、BMSG FESのステージ写真およびオフショット、”Photo by Aile The Shota”を加えた全36ページのスペシャルなフォトブック「New Chapter - オリジナルフォトZINE」をBMSG SHOPにて期間限定で受注販売する。
＜リリース情報＞
BMSG ALLSTARS
『New Chapter』
DVD/Blu-ray
受注販売期間：2023年1月1日（日）〜2023年1月10日(火)
レーベル : BMSG
販売ページ : https://bmsg.shop/products/bmsg-allstars-new-chapter
=収録内容=
1. New Chapter -Music Video-
2. Behind The Scenes -Photo Shooting-
3. Behind The Scenes -Recording-
4. Behind The Scenes -Music Video Shooting-
Official Website：https://bmsg.tokyo/