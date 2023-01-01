和久井健原作によるTVアニメ「東京リベンジャーズ」"聖夜決戦編"のオープニング主題歌が、Official髭男dismの「ホワイトノイズ」に決定した。

武道ら東京卍會と十代目黒龍の戦いを描く聖夜決戦編。Official髭男dismは8・3抗争編、血のハロウィン編に続いての起用となった。また1月7日からの放送に伴い、ノンクレジット版のオープニング映像も公開された。

TVアニメ「東京リベンジャーズ」聖夜決戦編

放送情報

MBS・テレビ東京・AT-Xを含む全国34局：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:08～

ATV青森テレビ：2023年3月以降放送開始予定

UTYテレビ山梨：2023年2月以降放送開始予定

RSK山陽放送：2023年4月以降放送開始予定

配信情報

Disney+：2023年1月7日（土）より毎週土曜日27:00～

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：初見浩一

シリーズ構成：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子

バイク・プロップデザイン：福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻田邦夫

撮影監督：山本弥芳

3Dディレクター：平将人

音響監督：飯田里樹

音楽：堤博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

花垣武道：新祐樹

橘日向：和氣あず未

橘直人：逢坂良太

佐野万次郎：林勇

龍宮寺堅：福西勝也

松野千冬：狩野翔

三ツ谷隆：松岡禎丞

柴八戒：畠中祐

場地圭介：水中雅章

林田春樹：木村昴

林良平：野津山幸宏

河田ナホヤ：河西健吾

武藤泰宏：小野大輔

羽宮一虎：土岐隼一

千堂敦：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

エマ：内山夕実

稀咲鉄太：森久保祥太郎

半間修二：江口拓也

乾青宗：榎木淳弥

九井一：花江夏樹

柴大寿：杉田智和

柴柚葉：小松未可子