景井ひな「またBLACKPINKを生で見れる！」待望の日本公演に歓喜！

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。12月29日(木)の放送では、2022年の個人的なトレンドをランキング形式で3つ発表しました。景井:今夜は、私がこの1年で個人的にトレンドだったものをランキングで発表していきます! 職員さん(スタッフ)から、「え! それがランキングに入るの!?」って言われたようなものがランクインしております。あとは、「もう、どうせあれでしょ?」っていうのも入ってます。予想できるものだったり予想できないものだったり、ジャンル関係なく私の中でトレンドだったものを3つ紹介していきます。景井:これが職員さんたちから「それがランキング入るの!?」って言われたことなんですけど……。私、霊が見える人から「悪霊ついてるよ」って言われまして、私にも心当たりがあったんですよ。お祓いしてもらったので、もういませんから大丈夫です!「景井さんは、もともとすごく霊感が強いから見ようと思えば見えるはずの人ですよ」って言われたんです。私が「今、右隣にいますよね?」って指をさしたら、「そこドンピシャ! そこの位置だから」ってすっごい言われて……。こういう話をしたら、幽霊が寄ってくるとか言うじゃないですか。でもみなさん、大丈夫です! これだけは覚えといてください。とにかく笑うといいらしいです。とにかく笑って明るい気持ちでいること。陽の気を放ってる人には、幽霊も自分の気持ちをわかってもらえなさそうじゃん?だからそれ以来、すごくつらいとか悲しい……ってなっても、考え込んじゃうんじゃなくて、音楽を聴いたりして気分を上げて笑うようにしてます。そうするとマジでいない! 私、除霊されてから1度もついてないもん! これほんとだと思います。だから大丈夫です!景井:これは予想されてたことです(笑)。「あれでしょ? 会ったやつでしょ」って職員さんからも言われました。グレン・マーティンスっていう方なんですけど、もともと私がすごく好きな『Y/PROJECT』と、いますごく大好きな『DIESEL』という洋服のブランドのディレクターをやってる方です!『Y/PROJECT』の服は、そもそも私がこの業界に入るきっかけとなったと言っても過言ではない! きっかけを作ってくれた方なんです。お会いできたときは、めちゃくちゃ嬉しかったですね~!『DIESEL』のファッションショーに呼んでいただいたときに、たまたまグレンが来日していたんです。私が「グレンが大好き! 大好き! 大好き!」って言いまくっていたから、『DIESEL』の方が私が好きだっていうのを知っててくれてお会いできたみたいな……!私は英語が全然しゃべれないから、「大好きだ! 私がこの業界に入るきっかけになったんだ!」というのを通訳して伝えてもらって、写真も動画も全部撮っていただきました。もう大泣きでしたね、めちゃくちゃ泣きました。本当に嬉しかったです……! 写真は家宝にしてます。一時期いろんな人に見せたくて、自分のLINEのホーム画にしてました。そしたら毎日見れるから。それぐらい本当に嬉しかったです!景井:BLACKPINKは今、ワールドツアーを回ってるんですけど……ついに! 日本公演(『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』)の開催が発表されましたー!(発表されたときは)仕事中だったんですけど、わかった瞬間すぐに応募しましたね。ライブは(2023年)4月に東京、6月に大阪であるんですけど、同じ現場にBLINK(BLACKPINKのファン)の友達がいたので、「どの日を応募する?」「とりあえず全部行くよね?」みたいな。どれが当たるかわかんないから全部応募して、なんとか行けることになりました! もう嬉しい~!今回のワールドツアーに日本公演はないのかな……? って、結構諦めてたんです。やっとっていうか、念願の日本公演が決まってめちゃくちゃ嬉しいです! また、BLACKPINKを生で見れる……! “いちブリンク”として、めちゃくちゃ頑張りました! 自力でチケット当てたから、これが堂々の第1位です!景井:2023年は、とりあえず“学ぶ年”だと思っています。今年はすごく勉強した年だったんですよね。私のなかでは『勉強』と『学ぶ』って全く違って、来年は勉強を元に学べる年になるんじゃないかなと思っています。いろいろなお仕事をさせていただいたので、そこで身につけた知識を思い出しながら、自分の中の引き出しと掛け合わせてより学んでいけたらいいなって。それが、1番重要になる年なんじゃないかなと! 2023年はたくさん学びたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/