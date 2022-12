乃木坂46賀喜遥香 1st写真集ランキング1位に「ファンの方々の支えと応援があっての賞」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月29日(木)の放送では、2022年にあった印象的だった出来事を「3大ニュース」として紹介しました。賀喜:今日は、私が2022年の中で、特に印象的だった出来事を3大ニュースにして発表していきます。去年(2021年12月30日放送分)は『8大ニュース』と称して、8つの振り返りをしていったんですけど、ちょっと8つは多かった(笑)。多すぎた気もしたので、今回はギュッと絞って3つにまとめました! 3つに絞るのも悩んだんですけど、その分エピソードもより濃厚ではあるかなと思います。では早速ですけど、振り返っていこうと思います!ありがたい……! 6月7日に発売させていただきまして……個人的には「今年なんだ!」って思ってしまうんですけど(笑)。いろんな方に手に取っていただいて、読んでいただいて、「すごいよかったよ! 素敵だったよ!」っていう言葉もたくさんたくさんいただきました。ありがたいなっていう気持ちでいっぱいです。「オリコン年間BOOKランキング 2022」女性写真集1位にもなりまして……! 本当にファンの方々の支えと応援があっての賞だなというのがあり、本当にありがとうございます! そして、“18.8”万部なんですよ。ここでも“8”に愛されてると思って、個人的にこの18.8万部っていうのが嬉しかったです。私自身、あらためて自分を見つめ直すことができたし、胸を張れるというか……。乃木坂の先輩方の写真集がめちゃめちゃ好きで、ずっと憧れていたんです。「出せたらいいな」って思っていたけど、まさか夢が叶って、しかもこんな賞もいただいて、ありがたいことばかりだなって思います。その感謝をみなさんに伝えたいなと思って、1つ目に選ばせていただきました。本当に! 本当に! いつもありがとうございます!!早川聖来ちゃんとまゆたんと、3人で初めてディズニーランドに行きました! ずっと「行こう行こう!」って言ってたんですけど全然叶わなくて、夏頃に行ってきました! お揃いのカチューシャを付けて、めちゃめちゃ楽しかったですね~(笑)。ドアの前で引っ張る写真を撮ったりして、エンジョイしました!(いままで)1回もファンの方から声をかけられたことが無かったから「いけるだろう」って思って、マスクだけ付けて髪型もいつも通りで、聖来とまゆたんと私と並んで歩いてたら、ありがたいことにたくさん声をかけていただいたんです! ちょっとバレちゃった(笑)。「すいません、乃木坂の4期生の方ですか?」って声をかけていただくことがいっぱいあって、「3人でいると、やっぱり目立っちゃったのかな?」って思ったけど、そんなに声をかけていただくのは初めてで、それがすごく嬉しかったです。「またみんなで旅行しようね!」って約束もしたので、叶ったらまた報告したいなって思います。これはもう私的にというか、乃木坂46のニュースなんですけど(笑)。(5月14日、15日に)日産スタジアムというめちゃめちゃ広い場所で、バースデーライブ(『乃木坂46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE』)を行わせていただきました。卒業された先輩方も駆けつけてくださって、「10周年をお祝いしようー!」「お祭りだーっ!」みたいな感じで、風船は飛ばすし、火はバチバチに上がるし、雨は降るし……(笑)。それもまたいい! 雨っていいなって思いましたね(笑)。先輩方の10年間を振り返る映像を見たときに、私はどういう場所に立ってるのか、どういうグループにいるのか、スタッフさん、ファンの方のどんな思いが詰まったグループなのか……というのを、メンバーとしてもあらためて感じることができました。ファンの方々の10年分の愛も受け止めることができて、活動に対する向き合い方も考えましたし、後輩が入ってきて、初めて先輩としてどう振る舞うかみたいなのも考えました。自分の中で大きなターニングポイント……というか、大事な心のポイントだなって思いますね。個人的には、ライブの煽りとかパフォーマンスを褒めていただけることも増えて、もっと頑張ろうって思いました。清宮レイちゃんかな? 誰かが言ってたんですけど、リハーサルでは13キロぐらい走ってたみたいで(笑)。雨の中、みんなで走り回りながら、一生懸命汗を流しながら、リハーサルをしたことによって絆が深まったライブになりました。2023年は11周年ということで、11周年ライブ(『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』)は横浜アリーナで4日間(2月22日~25日)です。全体ライブと3期生、4期生、5期生ライブっていうのがあります。年末で1期生の齋藤飛鳥さんが卒業されて、卒業後初めてのバースデーライブ、4期生ライブっていうことで……。10周年ライブとは別の角度で気合いを入れて、頑張ろうって思います! ぜひ、足を運んでいただけたらというか、見守っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/