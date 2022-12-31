箱根駅伝 最新情報
※当日変更有
1区
選手名
学年
学校名
目片 将大
4
青山学院大学
油谷 航亮
2
順天堂大学
円 健介
4
駒澤大学
児玉 悠輔
4
東洋大学
山谷 昌也
4
東京国際大学
溜池 一太
1
中央大学
横山 魁哉
4
創価大学
木村 文哉
2
國學院大學
小野 隆一朗
3
帝京大学
松永 伶
3
法政大学
久保田 徹
3
大東文化大学
富田 峻平
4
明治大学
野村 颯斗
3
城西大学
間瀬田 純平
1
早稲田大学
平島 龍斗
1
日本体育大学
林 虎大朗
2
立教大学
木山 達哉
4
山梨学院大学
木村 暁仁
3
専修大学
梶谷 優斗
2
東海大学
綱島 辰弥
4
国士舘大学
新田 颯
4
育英大学（連合）
2区
選手名
学年
学校名
近藤 幸太郎
4
青山学院大学
堀内 郁哉
4
順天堂大学
田澤 廉
4
駒澤大学
石田 洸介
2
東洋大学
丹所 健
4
東京国際大学
佐藤 宏亮
1
中央大学
フィリップ・ムルワ
4
創価大学
川﨑 康生
4
國學院大學
西脇 翔太
3
帝京大学
内田 隼太
4
法政大学
中澤 優希
2
大東文化大学
室田 安寿
1
明治大学
中田 侑希
3
城西大学
石塚 陽士
2
早稲田大学
藤本 珠輝
4
日本体育大学
國安 広人
1
立教大学
ボニフェス・ムルア
4
山梨学院大学
ダンカン・キサイサ
2
専修大学
石原 翔太郎
3
東海大学
ピーター・カマウ
2
国士舘大学
工藤 大和
2
麗澤大学（連合）
3区・4区
3区
選手名
学年
学校名
横田 俊吾
4
青山学院大学
伊豫田 達弥
4
順天堂大学
吉本 真啓
2
駒澤大学
小林 亮太
2
東洋大学
木村 海斗
2
東京国際大学
東海林 宏一
2
中央大学
山森 龍暁
3
創価大学
山本 歩夢
2
國學院大學
岩本 拓真
2
帝京大学
松本 康汰
4
法政大学
入濵 輝大
1
大東文化大学
鈴木 祐太
2
明治大学
山本 樹
3
城西大学
井川 龍人
4
早稲田大学
山下 大毅
2
日本体育大学
関口 絢太
3
立教大学
村上 大樹
2
山梨学院大学
髙瀨 桂
4
専修大学
花岡 寿哉
1
東海大学
瀬川 翔誠
1
国士舘大学
内野 李彗
3
関東学院大学（連合）
4区
選手名
学年
学校名
黒田 朝日
1
青山学院大学
石井 一希
3
順天堂大学
鈴木 芽吹
3
駒澤大学
柏 優吾
4
東洋大学
ルカ・ムセンビ
4
東京国際大学
吉居 駿恭
1
中央大学
嶋津 雄大
4
創価大学
鶴 元太
2
國學院大學
島田 晃希
1
帝京大学
上仮屋 雄太
2
法政大学
小野 翔太郎
1
大東文化大学
櫛田 佳希
4
明治大学
鈴木 健真
1
城西大学
宮岡 凜太
1
早稲田大学
分須 尊紀
2
日本体育大学
馬場 賢人
1
立教大学
徳田 秋斗
2
山梨学院大学
新井 友裕
1
専修大学
水野 龍志
2
東海大学
松井 遼太
2
国士舘大学
山田 拓人
4
拓殖大学（連合）
5区・6区
5区
選手名
学年
学校名
若林 宏樹
2
青山学院大学
神谷 青輝
2
順天堂大学
金子 伊吹
3
駒澤大学
前田 義弘
4
東洋大学
川端 拳史
3
東京国際大学
阿部 陽樹
1
中央大学
野沢 悠真
1
創価大学
伊地知 賢造
3
國學院大學
新井 大貴
4
帝京大学
髙橋 一颯
2
法政大学
塩田 祥梧
4
大東文化大学
吉川 響
1
明治大学
山本 唯翔
3
城西大学
伊藤 大志
2
早稲田大学
吉冨 純也
3
日本体育大学
相澤 拓摩
1
立教大学
新本 駿
2
山梨学院大学
冨永 裕憂
4
専修大学
杉本 将太
4
東海大学
山本 雷我
3
国士舘大学
橋本 章央
3
芝浦工業大学（連合）
6区
選手名
学年
学校名
西川 魁星
4
青山学院大学
村尾 雄己
1
順天堂大学
帰山 侑大
1
駒澤大学
西村 真周
4
東洋大学
林 優策
3
東京国際大学
若林 陽大
4
中央大学
濱野 将基
4
創価大学
島﨑 慎愛
4
國學院大學
大辻 頌悟
3
帝京大学
武田 和馬
2
法政大学
佐竹 勇樹
3
大東文化大学
堀 颯介
1
明治大学
大沼 良太郎
1
城西大学
北村 光
3
早稲田大学
内山 峻一
3
日本体育大学
内田 賢利
3
立教大学
髙田 尚暉
2
山梨学院大学
粟江 倫太郎
3
専修大学
川上 勇士
4
東海大学
勝部 愛大
1
国士舘大学
波多江 隆人
2
日本薬科大学（連合）
7区・8区
7区
選手名
学年
学校名
佐藤 一世
3
青山学院大学
海老澤 憲伸
2
順天堂大学
安原 太陽
3
駒澤大学
熊崎 貴哉
3
東洋大学
山岸 柊斗
2
東京国際大学
白川 陽大
1
中央大学
葛西 潤
4
創価大学
上原 琉翔
1
國學院大學
吉岡 尚紀
4
帝京大学
宮岡 幸大
2
法政大学
金田 龍心
4
大東文化大学
杉 彩文海
3
明治大学
久保出 雄太
2
城西大学
小指 卓也
4
早稲田大学
田島 駿介
1
日本体育大学
服部 凱杏
3
立教大学
島津 裕太
3
山梨学院大学
中山 敦貴
3
専修大学
松崎 咲人
4
東海大学
西田 大智
2
国士舘大学
榎本 晃大
2
明治学院大学（連合）
8区
選手名
学年
学校名
荒巻 朋熙
1
青山学院大学
平 駿介
4
順天堂大学
花尾 恭輔
3
駒澤大学
網本 佳悟
1
東洋大学
川内 琉生
1
東京国際大学
中澤 雄大
4
中央大学
桑田 大輔
3
創価大学
高山 豪起
1
國學院大學
山中 博生
2
帝京大学
清水 郁杜
1
法政大学
佐々木 真人
2
大東文化大学
斎藤 拓海
3
明治大学
桜井 優我
1
城西大学
伊福 陽太
2
早稲田大学
九嶋 大雅
4
日本体育大学
山本 羅生
2
立教大学
伊東 大暉
4
山梨学院大学
手塚 太一
1
専修大学
佐藤 俊輔
4
東海大学
渡辺 大喜
2
国士舘大学
佐藤 碧
2
平成国際大学（連合）
9区・10区
9区
選手名
学年
学校名
塩出 翔太
1
青山学院大学
藤原 優希
3
順天堂大学
山野 力
4
駒澤大学
九嶋 恵舜
3
東洋大学
村松 敬哲
3
東京国際大学
湯浅 仁
3
中央大学
緒方 貴典
4
創価大学
坂本 健悟
4
國學院大學
末次 海斗
3
帝京大学
山本 恭澄
4
法政大学
大谷 章紘
2
大東文化大学
下條 乃將
4
明治大学
平林 樹
2
城西大学
菖蒲 敦司
3
早稲田大学
田中 慎梧
3
日本体育大学
中山 凜斗
3
立教大学
髙木 翔瑛
3
山梨学院大学
水谷 勇登
3
専修大学
竹村 拓真
4
東海大学
望月 武
4
国士舘大学
皆川 和範
3
筑波大学（連合）
10区
選手名
学年
学校名
中倉 啓敦
4
青山学院大学
内田 征冶
3
順天堂大学
青柿 響
3
駒澤大学
清野 太雅
4
東洋大学
堀畑 佳吾
4
東京国際大学
助川 拓海
4
中央大学
石丸 惇那
1
創価大学
瀬尾 秀介
3
國學院大學
日高 拓夢
3
帝京大学
高須賀 大勢
3
法政大学
西川 千青
2
大東文化大学
新谷 紘ノ介
2
明治大学
木村 吉希
4
城西大学
辻 文哉
3
早稲田大学
松浦 凜太郎
4
日本体育大学
安藤 圭佑
2
立教大学
篠原 楓
4
山梨学院大学
小島 光佑
4
専修大学
宇留田 竜希
4
東海大学
生田目 惇
2
国士館大学
貝川 裕亮
4
慶応義塾大学（連合）