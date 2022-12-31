SUSONO, JAPAN - NOVEMBER 06: Mount Fuji is seen at the Mizugatsuka Parking Lot, the 2nd station of Mt. Fuji Fujinomiya hiking route on November 06, 2021 in Susono, Japan. Shizuoka Prefecture in collaboration with NEC, Allm and e-solutions worked to demonstrate the testing of the face recognition system for about 100 participants of Mt. Fuji trekking tours, to check their registered vaccination or negative certificates on the app MySOS as a part of COVID-19 infection prevention. (Photo by Yuichi Yamazaki/Getty Images for NEC Corporation)

箱根駅伝　最新情報

※当日変更有

1区

選手名

学年

学校名

目片　将大

4

青山学院大学

油谷　航亮

2

順天堂大学

円　健介

4

駒澤大学

児玉　悠輔

4

東洋大学

山谷　昌也

4

東京国際大学

溜池　一太

1

中央大学

横山　魁哉

4

創価大学

木村　文哉

2

國學院大學

小野　隆一朗

3

帝京大学

松永　伶

3

法政大学

久保田　徹

3

大東文化大学

富田　峻平

4

明治大学

野村　颯斗

3

城西大学

間瀬田　純平

1

早稲田大学

平島　龍斗

1

日本体育大学

林　虎大朗

2

立教大学

木山　達哉

4

山梨学院大学

木村　暁仁

3

専修大学

梶谷　優斗

2

東海大学

綱島　辰弥

4

国士舘大学

新田　颯

4

育英大学（連合）

 

 

2区

選手名

学年

学校名

近藤　幸太郎

4

青山学院大学

堀内　郁哉

4

順天堂大学

田澤　廉

4

駒澤大学

石田　洸介

2

東洋大学

丹所　健

4

東京国際大学

佐藤　宏亮

1

中央大学

フィリップ・ムルワ

4

創価大学

川﨑　康生

4

國學院大學

西脇　翔太

3

帝京大学

内田　隼太

4

法政大学

中澤　優希

2

大東文化大学

室田　安寿

1

明治大学

中田　侑希

3

城西大学

石塚　陽士

2

早稲田大学

藤本　珠輝

4

日本体育大学

國安　広人

1

立教大学

ボニフェス・ムルア

4

山梨学院大学

ダンカン・キサイサ

2

専修大学

石原　翔太郎

3

東海大学

ピーター・カマウ

2

国士舘大学

工藤　大和

2

麗澤大学（連合）

 

【次ページ】

3区・4区

3区

選手名

学年

学校名

横田　俊吾

4

青山学院大学

伊豫田　達弥

4

順天堂大学

吉本　真啓

2

駒澤大学

小林　亮太

2

東洋大学

木村　海斗

2

東京国際大学

東海林　宏一

2

中央大学

山森　龍暁

3

創価大学

山本　歩夢

2

國學院大學

岩本　拓真

2

帝京大学

松本　康汰

4

法政大学

入濵　輝大

1

大東文化大学

鈴木　祐太

2

明治大学

山本　樹

3

城西大学

井川　龍人

4

早稲田大学

山下　大毅

2

日本体育大学

関口　絢太

3

立教大学

村上　大樹

2

山梨学院大学

髙瀨　桂

4

専修大学

花岡　寿哉

1

東海大学

瀬川　翔誠

1

国士舘大学

内野　李彗

3

関東学院大学（連合）

 

 

4区

選手名

学年

学校名

黒田　朝日

1

青山学院大学

石井　一希

3

順天堂大学

鈴木　芽吹

3

駒澤大学

柏　優吾

4

東洋大学

ルカ・ムセンビ

4

東京国際大学

吉居　駿恭

1

中央大学

嶋津　雄大

4

創価大学

鶴　元太

2

國學院大學

島田　晃希

1

帝京大学

上仮屋　雄太

2

法政大学

小野　翔太郎

1

大東文化大学

櫛田　佳希

4

明治大学

鈴木　健真

1

城西大学

宮岡　凜太

1

早稲田大学

分須　尊紀

2

日本体育大学

馬場　賢人

1

立教大学

徳田　秋斗

2

山梨学院大学

新井　友裕

1

専修大学

水野　龍志

2

東海大学

松井　遼太

2

国士舘大学

山田　拓人

4

拓殖大学（連合）

 

【次ページ】

5区・6区

5区

選手名

学年

学校名

若林　宏樹

2

青山学院大学

神谷　青輝

2

順天堂大学

金子　伊吹

3

駒澤大学

前田　義弘

4

東洋大学

川端　拳史

3

東京国際大学

阿部　陽樹

1

中央大学

野沢　悠真

1

創価大学

伊地知　賢造

3

國學院大學

新井　大貴

4

帝京大学

髙橋　一颯

2

法政大学

塩田　祥梧

4

大東文化大学

吉川　響

1

明治大学

山本　唯翔

3

城西大学

伊藤　大志

2

早稲田大学

吉冨　純也

3

日本体育大学

相澤　拓摩

1

立教大学

新本　駿

2

山梨学院大学

冨永　裕憂

4

専修大学

杉本　将太

4

東海大学

山本　雷我

3

国士舘大学

橋本　章央

3

芝浦工業大学（連合）

 

 

6区

選手名

学年

学校名

西川　魁星

4

青山学院大学

村尾　雄己

1

順天堂大学

帰山　侑大

1

駒澤大学

西村　真周

4

東洋大学

林　優策

3

東京国際大学

若林　陽大

4

中央大学

濱野　将基

4

創価大学

島﨑　慎愛

4

國學院大學

大辻　頌悟

3

帝京大学

武田　和馬

2

法政大学

佐竹　勇樹

3

大東文化大学

堀　颯介

1

明治大学

大沼　良太郎

1

城西大学

北村　光

3

早稲田大学

内山　峻一

3

日本体育大学

内田　賢利

3

立教大学

髙田　尚暉

2

山梨学院大学

粟江　倫太郎

3

専修大学

川上　勇士

4

東海大学

勝部　愛大

1

国士舘大学

波多江　隆人

2

日本薬科大学（連合）

 

【次ページ】

7区・8区

7区

選手名

学年

学校名

佐藤　一世

3

青山学院大学

海老澤　憲伸

2

順天堂大学

安原　太陽

3

駒澤大学

熊崎　貴哉

3

東洋大学

山岸　柊斗

2

東京国際大学

白川　陽大

1

中央大学

葛西　潤

4

創価大学

上原　琉翔

1

國學院大學

吉岡　尚紀

4

帝京大学

宮岡　幸大

2

法政大学

金田　龍心

4

大東文化大学

杉　彩文海

3

明治大学

久保出　雄太

2

城西大学

小指　卓也

4

早稲田大学

田島　駿介

1

日本体育大学

服部　凱杏

3

立教大学

島津　裕太

3

山梨学院大学

中山　敦貴

3

専修大学

松崎　咲人

4

東海大学

西田　大智

2

国士舘大学

榎本　晃大

2

明治学院大学（連合）

 

 

8区

選手名

学年

学校名

荒巻　朋熙

1

青山学院大学

平　駿介

4

順天堂大学

花尾　恭輔

3

駒澤大学

網本　佳悟

1

東洋大学

川内　琉生

1

東京国際大学

中澤　雄大

4

中央大学

桑田　大輔

3

創価大学

高山　豪起

1

國學院大學

山中　博生

2

帝京大学

清水　郁杜

1

法政大学

佐々木　真人

2

大東文化大学

斎藤　拓海

3

明治大学

桜井　優我

1

城西大学

伊福　陽太

2

早稲田大学

九嶋　大雅

4

日本体育大学

山本　羅生

2

立教大学

伊東　大暉

4

山梨学院大学

手塚　太一

1

専修大学

佐藤　俊輔

4

東海大学

渡辺　大喜

2

国士舘大学

佐藤　碧

2

平成国際大学（連合）

 

【次ページ】

9区・10区

9区

選手名

学年

学校名

塩出　翔太

1

青山学院大学

藤原　優希

3

順天堂大学

山野　力

4

駒澤大学

九嶋　恵舜

3

東洋大学

村松　敬哲

3

東京国際大学

湯浅　仁

3

中央大学

緒方　貴典

4

創価大学

坂本　健悟

4

國學院大學

末次　海斗

3

帝京大学

山本　恭澄

4

法政大学

大谷　章紘

2

大東文化大学

下條　乃將

4

明治大学

平林　樹

2

城西大学

菖蒲　敦司

3

早稲田大学

田中　慎梧

3

日本体育大学

中山　凜斗

3

立教大学

髙木　翔瑛

3

山梨学院大学

水谷　勇登

3

専修大学

竹村　拓真

4

東海大学

望月　武

4

国士舘大学

皆川　和範

3

筑波大学（連合）

 

 

10区

選手名

学年

学校名

中倉　啓敦

4

青山学院大学

内田　征冶

3

順天堂大学

青柿　響

3

駒澤大学

清野　太雅

4

東洋大学

堀畑　佳吾

4

東京国際大学

助川　拓海

4

中央大学

石丸　惇那

1

創価大学

瀬尾　秀介

3

國學院大學

日高　拓夢

3

帝京大学

高須賀　大勢

3

法政大学

西川　千青

2

大東文化大学

新谷　紘ノ介

2

明治大学

木村　吉希

4

城西大学

辻　文哉

3

早稲田大学

松浦　凜太郎

4

日本体育大学

安藤　圭佑

2

立教大学

篠原　楓

4

山梨学院大学

小島　光佑

4

専修大学

宇留田　竜希

4

東海大学

生田目　惇

2

国士館大学

貝川　裕亮

4

慶応義塾大学（連合）

 