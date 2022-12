BE:FIRSTのLEOが語る、バランサーの矜持

「第73回NHK紅白歌合戦」初出場が決まったBE:FIRST。彼らは7人全員がフロントマンで、「センター」も「リーダー」も存在しない。そんなメンバーたちのライブパフォーマンスにおける個性に迫った「Rolling Stone Japan vol.20」掲載のソロインタビューを年末に向けて連日お届けする。締めくくりとなる7日目はLEO。

※この記事は2022年9月発売「Rolling Stone Japan vol.20」に掲載されたものです

【写真を見る】「THE FIRST FINAL」でのパフォーマンス

みんなが何かと頼りにしてしまう存在、それがLEO。グループインタビュー時もいつも率先して発言してくれて、こちらから難しい質問を投げてもLEOが何とかしてくれるだろうという安心感をくれる。ステージにおいても、LEOがいることで他のメンバーは安心して自由自在に飛び回ることができている。

ー初ライブからの1年で、最も記憶に刻み込まれているステージは?

LEO 初めてのワンマン(2021年11月5日開催『”FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』)ですかね。デビューした姿を親に見せることができましたし、BESTYの前で自分たちだけがパフォーマンスをするのも初めてだったので、やっぱりあのステージは思い出に残ってますね。音楽の道を志してからすんなりと行けたわけでもなく、いいこともありましたけど、いろいろつらい想いをしたり理解してもらえない部分もあったりして、その都度親にたくさん迷惑も心配もかけてきたと思っていたので。「デビュー」という過程で、応援してくださる人の前に立っている自分の姿を見せられたことは、ちょっとした親孝行かなというふうには思いました。親も本当に喜んでいたので。

ー「ちょっとした」ではなく本当に大きな親孝行ですよね。この1年、7人でやってきて、ライブパフォーマンスにおいて自分と真逆なものを持っているなと思うメンバーは?

LEO うーん……難しいですね。みんな同じくらいいいので、1人に絞るのは結構難しいですね。

ーもしくはLEOさんからは、LEOさんが思う他6人の個性をそれぞれ聞いてみたいです。

LEO まずJUNONは、安定感がある。ライブでも安定した声で任せることができます。RYOKIは起爆剤みたいなところがあって、お客さんの心を掴みにいくのがすごい。SOTAは、ちょっとRYOKIと近いところがあるんですけど、ダンス面とかラップ面において視覚でもわかりやすいパフォーマンスを生むことができる。MANATOに関しては、マイクのノリや歌のテクニック。隠されている必殺技みたいなものをライブで出してくるところがすごいなと思います。SHUNTOはステージ経験が多い分、「そこでそんなことしてくる?」みたいなところがあるんですよ。声も特徴的なので夏フェスやロックイベントに出たときも、声で「かっこいい」と思ってもらえて、BE:FIRSTのかっこよさをまたひとつ出してくれるメンバーです。RYUHEIに関しては、あの身長であのセクシーさや大人の雰囲気みたいなものを出すのってRYUHEIにしかできなくて。背が高くなるにつれて踊るのって本当に難しいんですよ。なのでRYUHEIもBE:FIRSTに新たな色を出してくれるメンバーですし、本当に、7人がいいバランスでミックスされているなと感じますね。

ーそんな中で、ライブパフォーマンスにおけるLEOさんの個性はどういうところにあると自覚していますか?

LEO 僕の個性は、安定感かなと思います。みんなが飛び込みやすいというか……誰かがドンッ!と突っ走っても、それを担保できるだけの土台を常に持っておいてあげられるというか。で、誰も行かないときは自分が行くみたいな。いい意味で周りを見て動けるバランサーなのかなとは思っていますね。

最大級のエンターテインメントを

ーみんなが自由にやれるような安定感をLEOさんは作り出していますよね。では、これまで観た他のアーティストのライブのなかで、最も感動したものや自分の理想だと感じたものは?

LEO 『VIVA LA ROCK』で観たVaundyさんのMCには喰らいましたね。「うわ、そういう煽り方をするんだ」「そういう言葉のチョイスか」とか。いい意味でお客さんを置き去りにして、ついてこさせるところがすっごくかっこよくて。すごく喰らいましたね。みんなを突き放して引っ張りたいわけではないんですけど、僕たちは「巻き込む」という感じが強くて。まだどこかしら「ボーイズグループ」「ボーイバンド」「アイドル」に対する偏見はあると思うんですよね。だからロックフェスや音楽イベントに出たときは、自分たちが心を開いて迎えにいって聴いてもらうということを大事にしないといけないと思うんです。でも、いつかBE:FIRSTの音楽をみんなが知ってくれて、ちゃんと評価してもらえたときに、みんなが追いかけたくなるようなグループでありたいなと思います。やっぱりロックフェスに出て結構変わりましたね。今は迎えに行ってる感じだけど、迎えに行ってばっかりじゃダメだなって。『VIVA LA ROCK』に出てから自分の中でいろんな心の解放があって、歌にもリリックにも影響が出てきたので、自分の人生がまた変わった感じがしました。

ー今後BE:FIRSTとして、どういうライブに挑戦していきたいですか?

LEO 登場の仕方から締めまで、「そうきたか!」と思ってもらえるような、期待を裏切るライブをしたいですね。「こういうことできないのかな」ってメンバーからクレイジーな意見が出たりもするんですよ。「それ、無理じゃね?(笑)」みたいな。でも「無理じゃね?」というものをやっていきたいなと思いますね。時間は絶対に戻らないじゃないですか。チケットのお金、それを払うまでの働く時間、ライブに費やしてくれている時間とか、全部を含めて、その対価以上のものを絶対に与えられるような最大級のエンターテインメントでありたいです。

