LiSA 2022年の流行語は『ブラボー！』「まだサッカー熱が冷めやらぬ中にいます」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。12月28日(水)の放送では、「LiSAの2022年」を振り返りました。LiSA:2022年最後の授業ですね。生徒(リスナー)のみなさんにとって、今年はどんな1年でしたか? 今夜は、私のいろいろな2022年を振り返ってみたいと思います。活動のことは先週振り返ったので、それ以外のことですね……あるかな?(笑)。LiSA先生の2022年をLで始まる単語で表すと? ということなんですけど……ちなみに、去年は「LADYBUG」でした。アルバムのタイトルでLを探すのにも困っているのに、毎年ここで今年を総括するLを考えるのは、めちゃめちゃ大変なんですからね!(笑)。……と言いつつ、LiSA先生にはLの必殺技があって。言いますよ?「LiSA NEW TYPE」です!(笑)。“LiSA”って最初に付けたらいい、ということを、ベストアルバムのときに発見してしまいました(笑)。「NEW TYPE」ですね。11周年ということもあって、「NEW ME」という楽曲や、新しい惑星にたどり着いたというアルバム『LANDER』を発売しました。いやー、これはNEW TYPEになったなという……(笑)。「NEW ME」ではなく「NEW TYPE」になったなという意味で「LiSA NEW TYPE」かな? と思っています!私の流行語大賞……? 世の中的には、ヤクルトスワローズの「村神様」でしたね。LiSA先生はやっぱりドラゴンズファンなので……神宮球場にも行きましたけど、村上さん(村上宗隆選手)がすごい記録を出しまくっているときに、ビクビクしながら「村上さん、お願いやめてください……」って思いながら試合を見てました(笑)。村上さんは本当にすごかったですね。ちなみに我が中日ドラゴンズは、全試合あわせて今シーズン62本塁打。でも“村神様”は、今年三冠王も取りましたし日本人最多の56本! 1人でですよ!? は~、これはすごいですね。1人でワンチームに追いついてしまう……いや~、来年はお手柔らかにお願いします!そして、私の流行語は……うーんそうだな、いまはまだサッカー熱が冷めやらぬ中にいますので、長友(佑都)選手の「ブラボー!」ですかね。興奮の混ざった長友選手の「ブラボー!」は、やっぱり忘れられないなと思います。それと同時に、私が歌わせていただいた(ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022 番組公式テーマソングの)「一斉ノ喝采」は、“一斉に喝采する日が来るといいな”と思って作っていた楽曲です。長友選手が「ブラボー!」って言ったときに、私も「ブラボー!」という気持ちだったし、同時に「一斉ノ喝采」だな! って思いました。なんだか、同じ気持ちのような気がして嬉しかったです。なので、私の流行語は「ブラボー!」です!ベストバイ、買ったものの中で良かったなぁ~というものですよね? うーん……いろいろあるんですけど、やっぱり『スプラトゥーン3』(Nintendo Switch用のゲームソフト)ですかね。発売されるのを「まだかなまだかな」ってずーっと待っていたので、“スプラ3ありがとう!”という気持ちです。そして、おうちに飾る絵を買いました。これも新しい出会いがあって、玄関に飾りたいなと思ってすごい可愛い絵を買いました。まだ開けていません……!ということで、今夜はいろいろな形で私の2022年を振り返ってみました。みなさん、今年もありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/