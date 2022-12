「言葉に嘘がなかったからこそ、心が動かされました」退任するSOL!ぺえ教頭へ 10代リスナーからのはなむけの言葉

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月29日(木)は、「ありがとうぺえ教頭! ぺえ教頭と話そう!」と題して放送。同日をもって退任するパーソナリティのぺえ教頭に向けて、リスナーから感謝の言葉が届けられました。前編の記事では、1年3ヵ月の間、ぺえ教頭とタッグを組んできたこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に語られたこの日の心境や、前半の22時台に電話をつないだリスナーからのメッセージを紹介します。こもり校長:12月29日、ぺえ教頭が退任する日です。ぺえ教頭:聴いてくれている生徒(リスナー)も、「今日の生放送は、正直始まらなきゃいいのに……」って思ってくれている人もいるのかな、って。こもり校長:今(の心境)はどうなの?ぺえ教頭:家を出る前までは、ものすごく感情があふれて止まらなかったのね。食器を洗っているだけで、洗濯するだけで涙があふれてきて……(笑)。見える景色すべてに感情が動いてしまって……コンビニのケーキを見て泣いたもんね(笑)。こもり校長:なんでだよ(笑)。ぺえ教頭:何に感化されて涙を流しているのかわからない状態だったけど……(笑)。「そうかぁ、今日で終わるのかぁ」という思いを抱えてここに来たんだけど。こもり校長:うん。ぺえ教頭:今は「2時間頑張ろう」と自分を保っているんだけど、最後まで保てるかどうか……。私のヒューマンドラマ? ヒューマンミステリーだと思って……(笑)、最後までよろしくお願いします。こもり校長:もしもし! ぺえ教頭と何を話したい?リスナー:ずっと心の支えになってくれていたからこそ、受験が終わるまでいてほしかったです。こもり校長:そうか、受験生だもんね。教頭はどんな存在だったの?リスナー:私たち生徒の道しるべになってくれるような、「ここに行けばいいんだな」という背中を見せてくれる大きな存在でした。ぺえ教頭:大きな背中だっただろ……?こもり校長:いやいや、物理的なことは言ってないと思うけど(笑)。教頭から受け取った言葉で、心に残っているものってある?リスナー:私が「人を信頼できない」という相談をしたときに、ぺえ教頭が「無償の愛を理解するには、傷つくことも大切よ」と言ってくれたんです。いままでは傷つくことを恐れて逃げていたんですけど、そんな自分と向き合えて、いまでは何でも話せる友達ができたし……本当にぺえ教頭のおかげだと思っています。ぺえ教頭:そうね……心に傷を作ることは、体に傷を負うことよりも恐れちゃうかもしれないけど、絶対この先の未来に必要な傷になるんだよね。だから……怖いと思うけど、たくさん傷つく勇気みたいなものをいまのうちに持っておくと、大人になったときにすごく楽しくなるし、無償の愛にも出会えると思うからね。リスナー:はい。こもり校長:伝えたいことはたくさんあると思うけど、いま一番届けたい言葉は何?リスナー:この1年3ヵ月、受験でつらくなったときも支えになる言葉を届けてくれて。教頭の言葉に嘘がなかったからこそ、心が動かされました。本当にありがとうございました。ぺえ教頭:うん……受験の最後まで、そばにいてあげられなくてごめんね。受験まであと少しだけど、ここからはあなたが自分で道しるべを決めてね。リスナー:ありがとうございます……!こもり校長:(電話を切ったあと)廊下(ツイッター)に、『ぺえ教頭の言葉は、最初はきれいごとと思ったけど全然違う。全部、心からの言葉なんだよな』という声がありました。ぺえ教頭:そうだね……“私の言葉には嘘がない”ってさっきも言ってくれたけど、その言葉がすごく嬉しくて。自分に嘘をつくことができなくて、それがいいんだか悪いんだか……不器用なのかもなと思いながら、背負いながらみんなに声を届けてきたんですけど。それが届いていたみたいで、やってきたことが間違ってなかったのかな、ってみんなのおかげで今思えています。こもり校長:本当にすごい人だなと思ったというか……(退任発表の際に語った)「つらいことがあったら、その場から逃げなさい」って、正直信じられない大人の言葉のひとつだなと思うというか……。だって、誰もできないんだもん。仕事を1ヵ月休むことすらできない人たちの中で、普通をなくすのが怖い人たちばかりの中で、本当にそう思って生徒に届けられる人がいるんだ……! って思ったよ。ぺえ教頭:ありがとう……。こもり校長:でも、その言葉を受け止めたり、思いを受け取っていたのは、俺以上に生徒たちだったんだな、って。なんだか……この1秒ずつ過ぎていく時間が、もったいなく感じるな。ちょっとヤだな……(笑)。ぺえ教頭:本当だね……(笑)。こもり校長:11時(23時)台も、生徒のキミがぺえ教頭に話したいことを聞いていきます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/