鈴木鈴木「好きなら何年でも待つ！」10代の片思いに贈る1曲とアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。12月28日(水)の放送では、兄弟ユニットの鈴木鈴木が登場。10代リスナーの片思いに関するお悩みに回答しました。最近、好きな先輩から避けられてるというか、距離を置かれてる感じがしています。LINEで既読無視もされて、気まずくて話しかけたいけどかけられないです。もう諦めようとしているところもあるけど、まだ好きなので諦めたくない! どうすればいいですか?鈴木十夢(兄):例えば……先輩の好きなものとかをめっちゃ調べて、友達とかに聞いてね。それで好きなアーティストがいたら、「このアーティストのライブ見ましたか?」とか、返信をさせるようなやり取りを繰り返すのがいいんじゃないかなって思います。俺なら、そうするかな。鈴木聖七(弟):なるほどね。この楽曲どおりの「好きな人の好きなものになりたい」ということですが……個人的には、今じゃないなって思います。その人のことを本当に好きなのであれば、もう何年でも待ってやるぐらいの……。十夢:何年も!?聖七:そうそう! それで、ちょっとやらしいかもしれないけど、例えば、相手が失恋してしまったタイミングとかで、手を差し伸べられるように待機するとかね。とにかく、タイミングが来るまで待つ! それしかないかもしれない……!十夢:……と、いうことです。聖七:応援してるから頑張ってね!今回、リスナーに贈った「好きな人の好きなものになりたい」は、12月21日リリースのファーストアルバム『313』に収録されています。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/