明日12月31日深夜23:45からTBS系で5時間以上にわたって放送される年越し音楽特番「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」のタイムテーブルが公開された。

番組には総勢82組のアーティストが登場する。番組はINI、THE SUPER FRUIT、DA PUMP、乃木坂46、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLEによる「いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー」でスタート。25時台にはINI、AKB48、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、DA PUMPによる「2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー」やENHYPENと&TEAMのスペシャルメドレーを届ける。26時台には8LOOMのラストライブ、SUPER BEAVERやsumikaらが登場する「新春お年玉10連発メドレー」を放送。27時台には蒼井翔太、OWV、HiHi Jets、美 少年、モーニング娘。'23、Liella!ら、28時台には円神、OCTPATH、ClariS、ゴールデンボンバー、≠ME、FLOW、マハラージャンらが出演する。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」

2022年12月31日（土）23:45～2023年1月1日（日）5:00

23:00～

いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー

INI「CALL 119」

THE SUPER FRUIT「チグハグ」

DA PUMP「ごきげんだぜっ！ ～Nothing But Something～」

乃木坂46「ごめんねFingers crossed」

日向坂46「アザトカワイイ」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

24:00～

よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半

AKB48「涙サプライズ！」

nobodyknows+「ココロオドル」

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

yama「春を告げる」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」

Tani Yuuki「W/X/Y」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

wacci「恋だろ」



King Gnu「McDonald Romance」

櫻坂46「五月雨よ」

日向坂46「僕なんか」

マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」

25:00～

よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半

GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」

NiziU「Step and a step」「Already Special」

Perfume「Spinning World」

yama「色彩」

2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー

INI「SPECTRA」

AKB48「元カレです」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ツナゲキズナ」

DA PUMP「We can't stop the music」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」



ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」

Creepy Nuts「のびしろ」

JO1「SuperCali」

DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」

三浦大知「燦燦」

milet「Walkin' In My Lane」

26:00～

8LOOMラストライブ

8LOOM「Melody」「君の花になる」

新春お年玉10連発メドレー

EXIT「Winter Wonderland」

梅田サイファー「KING」

川崎鷹也「366日」

桐谷健太「夢のまた夢」

SUPER BEAVER「ひたむき」

sumika「Lovers」

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「ラストダンスに BYE BYE」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「ROUTE 16」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Summer Bike」

山本彩「風の日」



A.B.C-Z「Graceful Runner」

&TEAM「Under the skin」

ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」

ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」

Travis Japan「JUST DANCE!」

Novelbright「愛とか恋とか」

PUFFY「愛のしるし」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「キャラクター」

27:00～

2023年 最初のフェスSP

蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」

＝LOVE「青春“サブリミナル”」

idom「GLOW」

内田雄馬「Congrats!!」

OWV「Let Go」

ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」

都内某所「クッキー」

中山優馬「WEEKEND」

HiHi Jets「JET」

美 少年「Sing it」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

BREAKERZ「BUNNY LOVE」

モーニング娘。'23「Happy birthday to Me!」

Liella!「Chance Day, Chance Way!」

Little Black Dress「逆転のレジーナ」

28:00～

2023年 最初のフェスSP

石川花「星空の約束」

ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」

円神「Perfect Circle」

OCTPATH「Like」

Omoinotake「心音」

神はサイコロを振らない「キラキラ」

カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」

ClariS「ALIVE」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE「Choose One」

Natumi.「ラストノート」

≠ME「はにかみショート」

BuZZ「Chandelier」

ハンブレッダーズ「光」

藤原さくら「まばたき」

FLOW「贈る言葉 2023」

マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」

LIL LEAGUE「Rollah Coaster」

WATWING「The Practice of Love」