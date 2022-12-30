明日12月31日深夜23:45からTBS系で5時間以上にわたって放送される年越し音楽特番「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」のタイムテーブルが公開された。
番組には総勢82組のアーティストが登場する。番組はINI、THE SUPER FRUIT、DA PUMP、乃木坂46、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLEによる「いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー」でスタート。25時台にはINI、AKB48、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、DA PUMPによる「2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー」やENHYPENと&TEAMのスペシャルメドレーを届ける。26時台には8LOOMのラストライブ、SUPER BEAVERやsumikaらが登場する「新春お年玉10連発メドレー」を放送。27時台には蒼井翔太、OWV、HiHi Jets、美 少年、モーニング娘。'23、Liella!ら、28時台には円神、OCTPATH、ClariS、ゴールデンボンバー、≠ME、FLOW、マハラージャンらが出演する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023」
2022年12月31日（土）23:45～2023年1月1日（日）5:00
23:00～
いくぜ！2023！年忘れヒットソングメドレー
INI「CALL 119」
THE SUPER FRUIT「チグハグ」
DA PUMP「ごきげんだぜっ！ ～Nothing But Something～」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
日向坂46「アザトカワイイ」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
24:00～
よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 前半
AKB48「涙サプライズ！」
nobodyknows+「ココロオドル」
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」
yama「春を告げる」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
Kep1er「WA DA DA（Japanese ver.）」
Tani Yuuki「W/X/Y」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
wacci「恋だろ」
King Gnu「McDonald Romance」
櫻坂46「五月雨よ」
日向坂46「僕なんか」
マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
25:00～
よろしく！2023！新春ヒットソングメドレー 後半
GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
SEVENTEEN「Rock with you -Japanese ver.-」
NiziU「Step and a step」「Already Special」
Perfume「Spinning World」
yama「色彩」
2023年 踊り始め！最強ダンスメドレー
INI「SPECTRA」
AKB48「元カレです」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ツナゲキズナ」
DA PUMP「We can't stop the music」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
ENHYPEN × &TEAM Special medley「One In A Billion」「Into the I-LAND」
Creepy Nuts「のびしろ」
JO1「SuperCali」
DISH//「しわくちゃな雲を抱いて」
乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」
三浦大知「燦燦」
milet「Walkin' In My Lane」
26:00～
8LOOMラストライブ
8LOOM「Melody」「君の花になる」
新春お年玉10連発メドレー
EXIT「Winter Wonderland」
梅田サイファー「KING」
川崎鷹也「366日」
桐谷健太「夢のまた夢」
SUPER BEAVER「ひたむき」
sumika「Lovers」
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「ラストダンスに BYE BYE」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「ROUTE 16」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Summer Bike」
山本彩「風の日」
A.B.C-Z「Graceful Runner」
&TEAM「Under the skin」
ENHYPEN「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」
ザ・クロマニヨンズ「イノチノマーチ」
Travis Japan「JUST DANCE!」
Novelbright「愛とか恋とか」
PUFFY「愛のしるし」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「キャラクター」
27:00～
2023年 最初のフェスSP
蒼井翔太「PSYCHO:LOGY」
＝LOVE「青春“サブリミナル”」
idom「GLOW」
内田雄馬「Congrats!!」
OWV「Let Go」
ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」
都内某所「クッキー」
中山優馬「WEEKEND」
HiHi Jets「JET」
美 少年「Sing it」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
BREAKERZ「BUNNY LOVE」
モーニング娘。'23「Happy birthday to Me!」
Liella!「Chance Day, Chance Way!」
Little Black Dress「逆転のレジーナ」
28:00～
2023年 最初のフェスSP
石川花「星空の約束」
ウルトラ寿司ふぁいやー「おつかれさま。」
円神「Perfect Circle」
OCTPATH「Like」
Omoinotake「心音」
神はサイコロを振らない「キラキラ」
カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Love You!!!!!!」
ClariS「ALIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE「Choose One」
Natumi.「ラストノート」
≠ME「はにかみショート」
BuZZ「Chandelier」
ハンブレッダーズ「光」
藤原さくら「まばたき」
FLOW「贈る言葉 2023」
マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
LIL LEAGUE「Rollah Coaster」
WATWING「The Practice of Love」