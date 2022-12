2022年の年間ベストソングTOP100

米ローリングストーン誌が2022年の年間ベストソング100選を発表。この一年を象徴する楽曲をランキング形式で振り返る。

2022年はどんな楽曲がヒットしたのか? 圧倒的なビートかユーモアのセンスか? 内向きでほろ苦い夢想か? フロア全体を盛り上げるダンス曲か? 或いは、ローファイかハイレゾか、ラウドかソフトか、ギターソングかポップソングか、キラキラ系か歪み系か、壮大な作品かシンプルでこぢんまりとした曲か? 2022年はこれら全てが網羅され、またバラエティに富んでいた。さらに、疑い深い人間は誰もがロクでなしだ、と上から目線で歌う曲もある。2022年にヒットした楽曲のTOP100を聴いて、確かめてほしい。

【動画を見る】ランキングまとめ動画+全曲収録プレイリスト

100. Lainey Wilson, Heart Like A Truck

99. Chronixx, Never Give Up

98. Plains, Problem with It

97. Hurray For The Riff Raff, SAGA

96. Camilo, Grupo Firme, Alaska

95. Ingrid Andress, Yearbook

94. Jack Harlow , First Class

93. PSY, SUGA, That That

92. Dead Cross, Reign of Error

91. Ethel Cain, American Teenager

90. Gladie, Nothing

89. Guided By Voices, Alex Bell

88. (G)I-DLE, Nxde

87. The Weeknd , Take My Breath

86. NAYEON, POP!

85. Bill Callahan, Coyotes

84. Protoje, Lila Iké, Late at Night

83. Blood Orange, Jesus Freak Lighter

82. Camila Cabello, Maria Becerra, Hasta Los Dientes

81. Tiësto, Charli XCX, Hot in It

80. Daddy Yankee, Bad Bunny, X ÚLTIMA VEZ

79. The 1975, Part of the Band

78. Rauw Alejandro, Baby Rasta, PUNTO 40

77. Florence + The Machine, Choreomania

76. Saba, Day Wave, 2012

75. LE SSERAFIM, ANTIFRAGILE

74. Alvvays, Pomeranian Spinster

73. BIGBANG, Still Life

72. Yeah Yeah Yeahs, Blacktop

71. NCT 127, 2 Baddies

70. Guitarricadelafuente, Mil y una noches

69. Meghan Trainor, Made You Look

68. Jin, The Astronaut

67. Maren Morris, Circles Around This Town

66. Residente, Ibeyi, This Is Not America

65. aespa, Girls

64. Fontaines D.C., Jackie Down The Line

63. Joyce Wrice, KAYTRANADA, Iced Tea

62. U.S. Girls, So Typically Now

61. MARINA, Pink Convertible

60. Sabrina Carpenter, because i liked a boy

59. Taylor Swift, Wouldve Couldve Shouldve

58. Gorillaz, Thundercat, Cracker Island

57. Flo Milli, Conceited

56. Stray Kids, MANIAC

55. Pillbox Patti, Eat Pray Drugs

54. King Princess, Let Us Die

53. IVE, After Like

52. Syd, Smino, Right Track

51. Soul Glo, Coming Correct Is Cheaper

50. Bad Bunny feat. Bomba Estereo, Ojitos Lindos

49. Sky Ferreira, Dont Forget

48. Rema, Calm Down

47. Gunna, Banking on Me

46. King Von and 21 Savage, Dont Play That

45. Marshmello and Tokischa, Estilazo

44. Kaitlin Butts, What Else Can She Do

43. Pheelz and BNXN, Finesse

42. Lizzo, About Damn Time

41. GloRilla feat. Cardi B, Tomorrow 2

40. FKA Twigs feat. Shygirl, Papi Bones

39. Smino feat. J. Cole, 90 Proof

38. Seventeen, Hot

37. Wizkid, Bad to Me

36. Alex G, Runner

35. Blackpink, ”Pink Venom”

34. Ozzy Osbourne, No Escape From Now

33. Karol G and Becky G, Mamiii

32. Jelly Roll, ”Son of a Sinner”

31. Oxlade, Ku Lo Sa — A Colors Show

30. Earl Sweatshirt, 2010

29. Omar Apollo, Evergreen

28. Muna, Home By Now

27. Asake feat. Burna Boy, Sungba (Remix)

26. Midland, The Last Resort

25. Sam Smith and Kim Petras, Unholy

24. NewJeans, Hype Boy

23. Carly Rae Jepsen & Rufus Wainwright, The Loneliest Time

22. Villano Antillano, BZRP Music Sessions #51

21. Zach Bryan, Something in the Orange

20. Noah Cyrus, I Burned L.A. Down

19. Megan Thee Stallion, Plan B

18. Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark, and Pillbox Patti, Bonfire at Tinas

17. Doechii & SZA, Persuasive

16. Burna Boy, Last Last

15. Rina Sawayama, This Hell

14. Ice Spice, Munch (Feelin U)

13. Pusha T, Dreamin of the Past

12. Yahritza Y Su Esencia, Soy El Unico

11. Kendrick Lamar, N95

10. Drake feat. 21 Savage, Jimmy Cooks

ドレイクのクラブミュージック・アルバム『Honestly, Nevermind』のラストを飾る楽曲。通称”6ゴッド”が、得意のリズムに乗せて21サヴェージと言葉をぶつけ合う。ドレイクが「ベイビー、スタイルはいいが、シリコンはいただけねぇ」と卑猥な言葉を並べれば、「ロゼイ(※訳注:リック・ロスの愛称)がレモン・ペッパーを手放せないように(※訳注:リック・ロスは自分で店を持つほどフライドチキンが好きだった。またドレイクとリック・ロスは「Lemon Pepper Freestyle」という楽曲でコラボしている)、俺は俺の銃と仲良くしている」と、21サヴェージが追い撃ちをかける。曲は、メンフィス・ラップをサンプリングしたイントロと、2人のラッパーそれぞれのビート・パートを盛り込んだ3部構成になっている。彼らは完全に自分たちのゾーンに入って、掛け合いを楽しんでいる。

— Mosi Reeves

9. Harry Styles, As It Was

ハリー・スタイルズの3rdアルバムからの1stシングル。変幻自在なポップスターが、危機的状況の下での人間関係の難しさに悩む心の内を語る。シンセの甘いサウンドが、彼自身の苦悩を覆い隠す。曲は、スタイルズが名付け親となったルビーちゃんの「ねぇハリー、おやすみを言いたいのに!」という可愛い不満の声から始まる。オープニングからブリッジ部まで、さまざまな思いが、ハリー曰く「高速インターネット」のスピードで頭の中を駆け巡る。「As It Was」は、とても鮮やかな絵画のようだ。一見すると全て順調のようだが、「いったいどんな種類のピルを服用しているのか?」と、徐々に不安が増してくる。 — Maura Johnston

【関連記事】ハリー・スタイルズ独占取材 世界的ポップアイコンが怒涛の一年を語る

8. Beyonce, Break My Soul

何というタイミングだろうか! ジョニー・ペイチェックによる不朽の名作「Take This Job and Shove It」の精神を受け継ぐビヨンセのヒット作は、ますます移ろいやすい『ノマドランド』後の世界へ向けてリリースされた。まるで、2022年にTwitterから集団で離脱したエンジニアへ向けたメッセージのようだ。「Break My Soul」は、衝撃波のようにヒットした。ビヨンセがハウスミュージックに本気になったのかと言えば、答えはイエスだ。ロビン・Sの名曲「Show Me Love」や、ニューオーリンズのバウンス・ミュージックを代表するビッグ・フリーダの「Explode」(「Release ya job!」のフレーズ)をサンプリングしたビヨンセのヒット曲は、ポップミュージック全体をハウスへとシフトさせる役割を果たした。 — Michaelangelo Matos

【関連記事】ビヨンセ『RENAISSANCE』全曲解説 開放感に満ちたニューアルバム最速レビュー

7. Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator, Cash In Cash Out

21サヴェージやタイラー・ザ・クリエイターらオールスター・デュオが参加した「Cash In Cash Out」で、ファレルは強力な復活を遂げた。ファレル自身は歌もラップもせず、TR-808によるシンプルなループで、ただひたすらリズムを刻み続けている。淡々としたビート……彼の仕事はそれだけだった。21サヴェージが、「俺の分身を全部くわえ込む、彼女はいけないベビーシッター/俺のパンツの中は、キム・ジョンウンのミサイル並みさ」と、最高に下品なユーモアを放つ。一方で自身のアルバム『Call Me If You Get Lost』で勢いに乗るタイラーは、「ステージが俺のキャラに合わない」という理由で、数百万ドルのコンサートのオファーを拒絶する。さらに「俺は両方行ける、そうさ俺は”B-I”さ(※訳注:レコードの”B面”と”バイセクシャル”を掛けている)」と胸を張る。 — Rob Sheffield

6. Quavo and Takeoff, Hotel Lobby

クエイヴォと彼のおいのテイクオフが「Hotel Lobby」をリリースした時、彼らの従兄弟で同じくミーゴスのメンバーだったオフセットは、2人と決別してグループを既に脱退していたと思われた。しかし、再び元のさやに収まるまでの茶番だったようだ。2022年11月にテイクオフが銃撃されてこの世を去ると、クエイヴォとのサイドプロジェクトである「Hotel Lobby」は、悲劇の遺作として注目を集めた。アトランタ育ちの2人のラッパーは、NBAのゴールデンステート・ウォリアーズで活躍するスプラッシュ・ブラザーズのように、常に1対の存在として扱われていた。「ボビー(・ブラウン)みたいにダイヤモンドをジャラジャラ光らせて」とテイクオフが誇らしげに言えば、クエイヴォは「その銃をこっちへよこせ/一歩間違えば奴を撃っちまう」と警告する。彼らの楽しい騒ぎも、長続きしない運命にあったと思うと辛い。 — Mosi Reeves

【関連記事】追悼テイクオフ 「史上最大のグループ」ミーゴスのラップ革命と故人の偉業を振り返る

5. Rosalia, Despecha

ロザリアと話してみると、音楽のジャンルに関する知識の豊富さに驚かされる。音楽に対する純粋な愛情を抱く彼女は、常に新しいサウンドを追求している。2022年の『Motomami』ワールドツアー中にリリースした「Despechá」にも、彼女の一途な気持ちが表れている。「Despechá」はピアノによるマンボのリズムで始まり、アヴァン・ポップ風なメレンゲへと展開していく。ドミニカ発祥のダンス・スタイルをリスペクトする彼女の姿も強烈な印象を与えるが、彼女が目指す聖地へと導いたのは、彼女の歌声に込められた力強いエネルギーだ。アルバム『Motomami』は、彼女にとってのマイルストーンとなった。「Despechá」もまた、ロザリアのグローバル・ヒットメーカーとしての輝かしい未来を示唆している。 — Ernesto Lechner

【関連記事】「ロザリアは未来だ」とファレルが断言する理由 革新的ポップスターが併せ持つ二面性

4. Taylor Swift, Karma

テイラー・スウィフトは「Karma」の中で、”アイム・スティル・ヒア”と歌った。自分が健在であることを示す証拠として、アルバム『Midnights』を、彼女の失墜を願う人々へ突きつけたのだ。「Karma」は、アルバムのヒットを決定づける宿命を背負った作品だと言える。確かにアルバムからの1stシングルは「Anti-Hero」で、「Maroon」も流行に敏感な人々の話題になっている。しかし「Karma」では、スウィフトの絶妙な歌詞と(ボーイフレンドだと比喩表現されていた”宿命(karma)”が、後半では文字通りより親密な関係になっていく)、長年のコラボレーターであるジャック・アントノフによるスマートでフレキシブルなプロデュース手法とが、見事に融合している。アルバムのトラックリストが解禁されると、一部ファンの間では、「Karma」と長い間噂されていた未発表アルバムとを結びつける声も上がった。しかし、イースターエッグを見つけ損ねた失望感も、強烈なリベンジソングによって吹き飛んだ。コンサートでのダンスの振り付けも、スウィフトらしく、曲を1度流しただけで自然と決まってしまうだろう。 — CT Jones

【関連記事】テイラー・スウィフト『Midnights』 深い夜の世界へいざなう最新作を徹底レビュー

3. Steve Lacy, Bad Habit

「Bad Habit」は、ヒットアルバム『Gemini Rights』のビジョンを示す代表的な作品だ、とスティーヴ・レイシー本人は表現している。本作品は知っての通り別離をテーマにした曲だが、同時に、ドキドキ感と頑張りと矛盾と共存を一度に経験する自分がいる。従って、アルバムのテーマソングとなった「Bad Habit」が、荒れたり静まったりする心を落ち着かせる光の役割を果たしているのも納得できる。レイシーの描く主人公は別れを受け入れながらも、よりを戻したがっている。主人公は自分にパワーがあると分かっているが、全てを発揮できないでいる。レイシーには、メランコリックな楽曲をこの夏の間ずっとグルーヴさせ続け、チャートのトップにまで押し上げるだけの音楽的才能がある。何ごとにも必ず理由があるのだ。 — Mankaprr Conteh

【関連記事】スティーヴ・レイシーが語る、全米1位の「Bad Habit」が「めちゃくちゃ笑える」理由

2. Beyonce, Cuff It

アルバム『Renaissance』の中から1曲を選ぶのは容易いことではないが、「Cuff It」のインパクトは否定しようがない。シングルとしてもヒットした「Cuff It」の陽気なダンスの振り付けは、まるで伝染病のように広まった。また、曲順が重視されるアルバムの中で、最も印象的な場所に配置されている。直前の非現実的なエレクトロニック・ミュージックとは全く対象的に、陽気なこのトラック4のファンクは、すんなりと受け入れられる。リスナーは曲が始まると同時に、宇宙空間の幻想的なディスコへと飛ばされる。ファンクの最高の実践者であるナイル・ロジャースが作曲に参加し、ギターも弾いている。ビヨンセは、シックの伝説的メンバーによる魔法の手を借り、かつてのトレンドを現代に蘇らせて頂点に立った。 — Mankaprr Conteh

1. Bad Bunny, Titi Me Preguntó

バッド・バニーは、熱狂的なデンボウ・ビートに、バチャータの第一人者であるアンソニー・サントスの楽曲をおしゃれにサンプリングし、コーダ部にラテン・サイケデリアを融合させて、グローバルヒット作に仕上げた。さらに彼は、堂々と健全なユーモアのセンスを貫き通した。曲は、ラテンアメリカ出身のおばが、彼女のおいの女性関係を心配する典型的なシーンから始まる。するとプエルトリコ出身のバッド・バニーが卑わいな言葉を並べ立て、ノリの良いパーティーモードに突入する。バニーの得意なパターンだ。しかしそこから突然ムーディーな雰囲気に転換し、自らを戒める。アルバム『Un Verano Sin Ti』のどの収録曲にも増して、「Titi Me Preguntó」には、ベニート(バニーの本名)のとどまるところを知らないクリエイティビティーが発揮されている。彼は、ポップ界のエキセントリックな天才だ。 — Ernesto Lechner

【関連記事】バッド・バニー最新作レビュー 「2022年に最も聴かれたアルバム」が夏の訪れを告げる

【関連記事】2022年の年間ベストアルバムTOP100

From Rolling Stone US.

The 100 Best Songs of 2022 - Rolling Stone

1. Bad Bunny, Titi Me Preguntó

2. Beyonce, Cuff It

3. Steve Lacy, Bad Habit

4. Taylor Swift, Karma

5. Rosalia, Despecha

6. Quavo and Takeoff, Hotel Lobby

7. Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator, Cash In Cash Out

8. Beyonce, Break My Soul

9. Harry Styles, As It Was

10. Drake feat. 21 Savage, Jimmy Cooks

11. Kendrick Lamar, N95

12. Yahritza Y Su Esencia, Soy El Unico

13. Pusha T, Dreamin of the Past

14. Ice Spice, Munch (Feelin U)

15. Rina Sawayama, This Hell

16. Burna Boy, Last Last

17. Doechii & SZA, Persuasive

18. Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark, and Pillbox Patti, Bonfire at Tinas

19. Megan Thee Stallion, Plan B

20. Noah Cyrus, I Burned L.A. Down

21. Zach Bryan, Something in the Orange

22. Villano Antillano, BZRP Music Sessions #51

23. Carly Rae Jepsen & Rufus Wainwright, The Loneliest Time

24. NewJeans, Hype Boy

25. Sam Smith and Kim Petras, Unholy

26. Midland, The Last Resort

27. Asake feat. Burna Boy, Sungba (Remix)

28. Muna, Home By Now

29. Omar Apollo, Evergreen

30. Earl Sweatshirt, 2010

31. Oxlade, Ku Lo Sa — A Colors Show

32. Jelly Roll, ”Son of a Sinner”

33. Karol G and Becky G, Mamiii

34. Ozzy Osbourne, No Escape From Now

35. Blackpink, ”Pink Venom”

36. Alex G, Runner

37. Wizkid, Bad to Me

38. Seventeen, Hot

39. Smino feat. J. Cole, 90 Proof

40. FKA Twigs feat. Shygirl, Papi Bones

41. GloRilla feat. Cardi B, Tomorrow 2

42. Lizzo, About Damn Time

43. Pheelz and BNXN, Finesse

44. Kaitlin Butts, What Else Can She Do

45. Marshmello and Tokischa, Estilazo

46. King Von and 21 Savage, Dont Play That

47. Gunna, Banking on Me

48. Rema, Calm Down

49. Sky Ferreira, Dont Forget

50. Bad Bunny feat. Bomba Estereo, Ojitos Lindos

51. Soul Glo, Coming Correct Is Cheaper

52. Syd, Smino, Right Track

53. IVE, After Like

54. King Princess, Let Us Die

55. Pillbox Patti, Eat Pray Drugs

56. Stray Kids, MANIAC

57. Flo Milli, Conceited

58. Gorillaz, Thundercat, Cracker Island

59. Taylor Swift, Wouldve Couldve Shouldve

60. Sabrina Carpenter, because i liked a boy

61. MARINA, Pink Convertible

62. U.S. Girls, So Typically Now

63. Joyce Wrice, KAYTRANADA, Iced Tea

64. Fontaines D.C., Jackie Down The Line

65. aespa, Girls

66. Residente, Ibeyi, This Is Not America

67. Maren Morris, Circles Around This Town

68. Jin, The Astronaut

69. Meghan Trainor, Made You Look

70. Guitarricadelafuente, Mil y una noches

71. NCT 127, 2 Baddies

72. Yeah Yeah Yeahs, Blacktop

73. BIGBANG, Still Life

74. Alvvays, Pomeranian Spinster

75. LE SSERAFIM, ANTIFRAGILE

76. Saba, Day Wave, 2012

77. Florence + The Machine, Choreomania

78. Rauw Alejandro, Baby Rasta, PUNTO 40

79. The 1975, Part of the Band

80. Daddy Yankee, Bad Bunny, X ÚLTIMA VEZ

81. Tiësto, Charli XCX, Hot in It

82. Camila Cabello, Maria Becerra, Hasta Los Dientes

83. Blood Orange, Jesus Freak Lighter

84. Protoje, Lila Iké, Late at Night

85. Bill Callahan, Coyotes

86. NAYEON, POP!

87. The Weeknd

88. (G)I-DLE, Nxde

89. Guided By Voices, Alex Bell

90. Gladie, Nothing

91. Ethel Cain, American Teenager

92. Dead Cross, Reign of Error

93. PSY, SUGA, That That

94. Jack Harlow

95. Ingrid Andress, Yearbook

96. Camilo, Grupo Firme, Alaska

97. Hurray For The Riff Raff, SAGA

98. Plains, Problem with It

99. Chronixx, Never Give Up

100. Lainey Wilson, Heart Like A Truck

【関連記事】2022年の年間ベストアルバムTOP100