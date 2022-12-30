平成フラミンゴのRIHOとNICOが6日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「YouTube Fanfest Japan 2022」に登場した。マイナビニュースではそんな二人に個別インタビューを実施。今年投稿した動画で一番記憶に残っている動画を発表してもらったほか、来年の抱負を聞いた。
（オススメ動画）
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https://youtu.be/qQVwIC4JIh8
🎬平成フラミンゴ&コムドット&くれまぐ、推理企画でわちゃわちゃ！りほが「YouTube Fanfest Japan 2022」
https://youtu.be/C7eAvAtB0_Y
🎬平成フラミンゴNICO、この夏一番の思い出はまさかの大出費…『マイナビ TGC 2022 A/W』囲み取材
https://youtu.be/xOD-9CX5llM
🎬平成フラミンゴ、チャンネル登録者300万人突破目前！相方に"達成記念"プレゼントあげるなら？
https://youtu.be/W8CO07BJuL0
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