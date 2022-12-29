12月31日に東京・日本武道館で開催されるももいろクローバーZによる年越しカウントダウンイベント「第6回 ももいろ歌合戦」のタイムテーブルが発表された。

「武道館で思いっきりROCK魂を炸裂させたい」と意気込むToshlは新曲を初披露。湘南乃風が「睡蓮花」、SOPHIAが「ミサイル」、nobodyknows+が「ココロオドル」、FANTASTICS from EXILE TRIBEが「Choo Choo TRAIN」と人気曲を歌唱する。さらにDa-iCEは「スターマイン」、THE SUPER FRUITは「チグハグ」とTikTokを中心にヒットした楽曲を披露。「愛のメモリー」を歌う松崎しげるが紅組のトリ、「山河」を歌唱する五木ひろしが白組のトリを飾る。なお追加出場者としてwacciの初出場が決まったほか、スターダストプラネットからAMEFURASSHIの鈴木萌花、市川優月の追加出場が決定した。ももクロはオープニングライブや年初めライブに登場。玉井詩織と佐々木彩夏が紅組、百田夏菜子と高城れにが白組にチーム分けされた。

50組を超える出場者によるジャンルレスな歌合戦が展開される「第6回 ももいろ歌合戦」は、12月31日17:00から8時間にわたりABEMAで無料生配信される。当日19:00からはBS日テレとニッポン放送でも中継が行われる。なお応援団長を務める予定だった舘ひろしのほか、華原朋美、CROWN POPの田中咲帆と里菜は新型コロナウイルス陽性または濃厚接触者に該当するため、出演キャンセルとなった。

第6回 ももいろ歌合戦

2022年12月31日（土）東京都 日本武道館

＜出演者＞（カッコ内は出場回数）

総合司会：飯塚悟志（東京03）

ももいろクローバーZ（6） / アイドルマスター シンデレラガールズ（初） / AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）（2） / Anna（2） / いぎなり東北産（2） / ＝LOVE（初） / 石川柊太（4） / 泉谷しげる（4） / 五木ひろし（2） / ukka（初） / ウマ娘 プリティーダービー（2） / オーイシマサヨシ（3） / 岡田将生（4） / オテンキ（初） / かが屋（初） / 氣志團（6） / CROWN POP（三田美吹）（2） / 小西成弥（初） / サイプレス上野とロベルト吉野（6） / ささきいさお（初） / THE SUPER FRUIT（初） / さだまさし（6） / 塩乃華織（6） / 湘南乃風（初） / 笑福亭鶴瓶（6） / 私立恵比寿中学（4） / 水前寺清子（6） / SUPER★DRAGON（4） / 鈴木愛理（初） / 青春応援団 我無沙羅（初） / 声優と夜あそび（森久保祥太郎、仲村宗悟）（初） / SOPHIA（初） / Da-iCE（2） / 田中将大（6） / TEAM SHACHI（初） / 超ときめき♡宣伝部（3） / 超特急（初） / 東京女子流（5） / 東京ホテイソン（2） / 土佐兄弟（初） / Toshl(龍玄とし)（初） / 戸田恵子（3） / 703号室（3） / 西川貴教（4） / nobodyknows+（初） / Novelbright（初） / BUDDiiS（初） / 播磨かな（2） / ばんばんざい（初） / THE BEAT GARDEN（初） / ファーストサマーウイカ（3） / FANTASTICS from EXILE TRIBE（初） / ヘラヘラ三銃士（初） / B.O.L.T（内藤るな）（2） / 松崎しげる（5） / 松本明子（6） / ミュージカル「刀剣乱舞」刀剣男士（豊前江、桑名江、松井江、五月雨江、村雲江、水心子正秀）（初） / 森口博子（6） / 山本譲二（初） / wacci（初）

※一部出演者はVTR出演

ABEMA「第6回 ももいろ歌合戦～50組以上の超豪華出場者と年越し8時間無料生放送～」

配信日時：2022年12月31日（土）17:00～

配信チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/B9i6BkhYYd1Fao