景井ひな 10代の“アメージング”なバスケプレイ動画鑑賞「撮り方もめっちゃ工夫されていますね！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月28日(水)の放送は、番組レギュラーの景井ひなが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭とともに、バスケットボールに打ち込むリスナーと電話をつなぎ、そのエピソードを聞きました。そのなかから、クラブチームに所属しているという13歳(中2)の女性リスナーとのやり取りを紹介します。景井ひなは、毎月4週目の月~木曜に放送されているコーナー「景井LOCKS!」を担当。10月からはコーナー内の企画「AMAZING! BASKETBALL CHALLENGE supported by G-SHOCK」にて、学生時代に6年間やっていたバスケットボールの魅力を伝えてきました。またこの企画では、バスケの“アメージング”なプレイ動画を募集。今回の放送ではその動画を紹介し、取り上げたチームすべてにオリジナルG-SHOCKがプレゼントされました。今回電話をつないだのは、この『アメージング・バスケットチャレンジ!』に応募したリスナーです。こもり校長:『アメージング・バスケットチャレンジ!』への応募ありがとう! バスケはいつからやっているの?リスナー:小学4年生からです。こもり校長:きっかけは?リスナー:気になる人が、バスケ部にいたからです。景井:あら……!ぺえ教頭:やだ、そうなんだ……! 思ってない角度だったわ(笑)。こもり校長:いまのチームはどういう感じなの?リスナー:年明けに大会があるので、頑張って練習しています。こもり校長:バスケは楽しい?リスナー:楽しいです!こもり校長:大変なことはないの?リスナー:入ったときは上手な人が多くて、自分だけできないことがあって落ち込みました。こもり校長:それは、どうやって乗り越えたの?リスナー:みんなが声をかけてくれるので、「元気出るな」って思いました。ぺえ教頭:そうねぇ。こもり校長:所長(景井)は、バスケをやっていたときに挫折とかはなかったの?景井:メンタルがひたすら弱かったので……(笑)。身長もそこまで高くないですし、基本はドリブル……でボールを持たなきゃいけないほうだったんですけど、すぐチームメイトにパス回しちゃってました。あまり持ちたくなったので……。ぺえ教頭:そうなんだ(笑)。景井:それを監督にすごく怒られて、「やれるまで帰さない!」って言われて。スパルタでやってもらって、そこでメンタルが鍛えられました。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:(リスナーに)これからの目標はあるの?リスナー:来年(2023年)から新キャプテンになるので、みんなに声をかけて引っ張っていけるようになりたいです。ぺえ教頭:いいわね。バスケは究極のチームプレイだからね。リスナー:はい!こもり校長:応募してくれたバスケの動画をツイッターにアップしました。みんなで一緒に見てみようと思います!――バスケ動画鑑賞中――ぺえ教頭:みんな息ぴったりね。青春!景井:みんな上手ですね! (動画の編集も)カットが変わる所でボールをアップにして……って、撮り方もめっちゃ工夫されていますね! 見ていておもしろいです。こもり校長:これはすごいね~。これを撮るのに、どのくらいの時間がかかったの?リスナー:全部で1時間くらいです。ぺえ教頭:けっこう大作だったもんね、ありがとう。こもり校長:編集は誰がやってくれたの?リスナー:監督です。校長・教頭:監督―――! ありがとうございます!景井:(笑)。こもり校長:おそらく時間かかったでしょうね。めちゃくちゃよかったよ。ぺえ教頭:うん!こもり校長:ということで、バスケ部のチームカラーに合わせて作るオリジナルG-SHOCKをチーム全員分プレゼントします!リスナー:ありがとうございます!こもり校長:チームは何人いるの?リスナー:28人です。景井:28人……!?こもり校長:G-SHOCKさん、28個プレゼントってすごいことですよ!ぺえ教頭:どうにか監督の分も……(笑)。編集してくれたから。景井:たしかに(笑)。こもり校長:(笑)。これを、新キャプテンとして部活のみんなと付けて、「一致団結して頑張ろう!」って言えたら、めちゃくちゃかっこいいよね。景井:かっこいい!こもり校長:じゃあ、届くのを楽しみにしていてね。リスナー:はい! ありがとうございます!このほかにも、ケガを乗り越えたリスナーやプロ選手を目指しているリスナーと電話をつなぎ、“アメージング”なプレイ動画を鑑賞していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/