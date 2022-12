「切れないミサンガ」「かわいいシュシュ」「ぬいぐるみサイズの定期入れ」…景井ひなと語る“親友とのおそろい”の思い出

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月28日(水)の放送は、番組レギュラーの景井ひなが生出演。リスナーから届いた“おそろいの物”に関するエピソードに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭と感想や自身の思い出を語りました。【リスナーのメッセージ:仲間とおそろいの物は、文化祭のときに作ったミサンガです!! この前のクラスマッチのときも、同じ競技だった子はみんなミサンガをつけていて優勝することができました! ミサンガに込めてる願いは人それぞれ違うけど、手首に色違いのおそろいの物があるだけで、無いときよりも一体感が強まった気がします!】(15歳)こもり校長:いい! 一気に仲間感が出るよね。ぺえ教頭:私も、バレー部時代にミサンガを編んだことあるわよ。こもり校長:所長(景井)は?景井:私は……あったかなぁ?こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:私は全員分のミサンガが作れそうになかったので、買ってなんとかしてた。作ったふりしてごまかしてた(笑)。景井:(笑)。でも、ミサンガを作るのがめちゃくちゃうまい子っていましたよね?ぺえ教頭:いたよね。でも私は不器用だからさ(笑)。こもり校長:3本じゃなくて、6本の幅広のやつとか……。景井:平たいやつですよね。ぺえ教頭:あれもらうと嬉しかったなぁ。切れたら願いが叶うんだよね。景井:そうです!ぺえ教頭:でも、あんなの切れないのよ! 切れたことないわよ!景井:たしかに(笑)。【リスナーのメッセージ:親友とおそろいのシュシュを買いました。クラスのみんなも気づいてくれて、かわいいと言ってもらえました。来年はクラスが変わってしまうけど、おそろいを持っていたら“ずっと仲良し”って気持ちで幸せです】(16歳)ぺえ教頭:文章が全部“アオハル”ね(笑)。私も学生時代は、おそろいのシュシュとかミサンガとかをスクバ(スクールバッグ)に付けていたわ。景井:私、定期入れでしたね。(映画「トイ・ストーリー」にも登場する)ミスター・ポテトヘッドのぬいぐるみのような大きい定期入れがあって。それを、いちばん仲の良かった子と一緒に買ってバッグに付けていました。ぺえ教頭:定期入れね~、ちょっと伸びるやつ?景井:そうです!(笑)。【リスナーのメッセージ:修学旅行でUSJに行ったときに、部活やクラスの友達とおそろいコーデをしました。みんなでおそろいのカチューシャを付けて、おそろいのつなぎを着てエンジョイしました】(17歳)こもり校長:俺、こんなのしたことないよ。いいなぁ。景井:いいなぁ。こもり校長:こういうの、したことある?景井:ないです……熊本だったので(笑)。ぺえ教頭:熊本だってあるわよ!こもり校長:全然あるよ!景井:(笑)。この日は、「アメージングバスケットボールチャレンジスペシャル」を放送。以前から景井ひなのレギュラーコーナー「景井LOCKS!」内の企画「AMAZING! BASKETBALL CHALLENGE supported by G-SHOCK」で募集したリスナーの“アメージング”なバスケプレイ動画を紹介し、応募者のチームメンバー全員におそろいのオリジナルG-SHOCKを贈りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/