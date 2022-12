眺めが良いのは「好きな人を見られる席？」「スカイツリーのてっぺん？」投票結果を発表

見ていて幸せなのは、好きな人と美しいもの、どちらですか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。12月28日(水)の放送では、「眺めの良いところといえば……好きな人を見られる席 or スカイツリーのてっぺん」についての投票結果が発表されました。意見が分かれたパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭の感想もあわせて紹介します。ぺえ教頭:私は、「好きな人を見られる席」です。「スカイツリーのてっぺん」で良い景色が見られたとしても、今はマインド的に……。こもり校長:へぇ~。“眺めの良いところといえば?”と聞かれているんだから、俺は「スカイツリーのてっぺん」です!ぺえ教頭:温度の感じない答えね(笑)。こもり校長:だって、「好きな人を見られる席」は“席”であって“眺め”ではない!ぺえ教頭:解析するわね(笑)。でも、「好きな人を見られる席」は1人しか味わえないですよ。「スカイツリーのてっぺん」は、お金を払えば誰でも行けますよ!こもり校長:でも、反対側の席からも見られるよね。ぺえ教頭:もう、何言っても勝てないわ……!こもり校長:(笑)。さぁ、気になる結果は!?ぺえ教頭:やっぱりそうですよね(笑)。こもり校長:10代のみんなは、まだ甘い……!●「好きな人を見られる席」派・スカイツリーの景色は全員が「眺めいい」って思うけど、好きな人が見られる席は自分にしかわからない景色だから。・好きな人をずっと見ていたいし、席替えをしたときの幸福感がたまらない!●「スカイツリーのてっぺん」派・好きな人はいくらでも見られるけど、スカイツリーのてっぺんは普段行けない場所だから。・夜の東京の街を眺められるなら最高だと思う。ぺえ教頭:でも、心が本気で動くのはどちらかしら? ……LOVEよ。愛よ!こもり校長:やっぱり、LIKEよりLOVEのほうが動くのかな?ぺえ教頭:そうよ! あなたも人の温もりを感じなさいよ! そうしたらわかるわ(笑)。こもり校長:(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。次回の2択テーマは……「ぺえ教頭と一緒に過ごすなら? 好きにされたい or 好きにしたい」です。この投票結果は、12月29日(木)に放送される予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/