4月29、30日に宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくで開催されるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.23」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはACIDMAN、ELLEGARDEN、くるり、ゴスペラーズ、SHISHAMO、東京スカパラダイスオーケストラ、10-FEET、にしな、BAND-MAID、マキシマム ザ ホルモンなど40組。奥田民生のセッション企画「MICHINOKU PEACE SESSION『奥田民生アラバキ★ライダー』」の開催も明らかになった。各アーティストの出演日割りは後日発表予定。

GIPの会員制サイト「GTR」では、1月9日までチケットの最速アンコール先行予約を受け付けている。

ARABAKI ROCK FEST.23

2023年4月29日(土・祝)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

2023年4月30日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく



ao / ACIDMAN / MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生アラバキ★ライダー」 / ELLEGARDEN / eastern youth / 川内太鼓 / 9mm Parabellum Bullet / くるり/ Kroi / Cody・Lee(李) / ゴスペラーズ / SHISHAMO 10周年スペシャル / (sic)boy / SHERBETS / ストレイテナー / w.o.d. / Dios / 東京スカパラダイスオーケストラ / 堂島孝平(荒吐親善大使) / 10-FEET / Tele / Nothing's Carved In Stone / にしな / ねぐせ。/ The Birthday / ハンバート ハンバート / THE BACK HORN / BAND-MAID / the pillows / ピーズ / HEY-SMITH / 羊文学 / BREIMEN / 藤原美幸(秋田民謡) / マキシマム ザ ホルモン / Mr.ふぉるて / みちのくプロレス / 夢弦会 / ヤングスキニー / ROTTENGRAFFTY / and more