TVアニメ「UniteUp!」のPV第2弾が公開された。
2023年1月7日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「UniteUp!」。PV第2弾では、歌が大好きな高校生・明良が芸能事務所・sMiLeaプロダクションにスカウトされる様子や、個性豊かなキャラクターたちとの出会いなどが描かれた。
TVアニメ「UniteUp!」
放送情報
TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～
とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～
群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～
BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～
HTB北海道テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜26:30～
MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜27:08～
福岡放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜25:50～
メ～テレ：2023年1月12日（木）より毎週木曜26:15～
スタッフ
監督：牛嶋新一郎
シリーズ構成：山崎莉乃
キャラクターデザイン：まじろ
総作画監督：まじろ・小松麻美、浜友里恵
アクションディレクター：石上ひろ美
デザインワークス：浜友里恵、高木恵湖、野々下いおり、久原陽子、水谷汐里、石上ひろ美
美術設定：佐南友理
美術監督：三宅昌和
色彩設計：中島和子
撮影監督：長瀬由起子
3DCG：株式会社5
3Dディレクター：本多真
編集：三嶋章紀
音楽：林ゆうき
制作：CloverWorks
キャスト
PROTOSTAR
清瀬明良：戸谷菊之介
直江万里：山口諒太郎
五十鈴川千紘：平井亜門
LEGIT
高尾大毅：助川真蔵
二条瑛士郎：森蔭晨之介
東郷楓雅：坂田隆一郎
JAXX/JAXX
春賀楽翔：masa
桂ほまれ：下前祐貴
香椎一澄：馬越琢己
若桜潤：坪倉康晴
森ノ宮奏太：高本学
Anela
大月凛：斉藤壮馬
辻堂真音：中島ヨシキ
(c)Project UniteUp!