TVアニメ「UniteUp!」のPV第2弾が公開された。

2023年1月7日よりTOKYO MXほかにて放送開始される「UniteUp!」。PV第2弾では、歌が大好きな高校生・明良が芸能事務所・sMiLeaプロダクションにスカウトされる様子や、個性豊かなキャラクターたちとの出会いなどが描かれた。

TVアニメ「UniteUp!」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～

とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～

群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～

BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜23:30～

HTB北海道テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜26:30～

MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜27:08～

福岡放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜25:50～

メ～テレ：2023年1月12日（木）より毎週木曜26:15～

スタッフ

監督：牛嶋新一郎

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン：まじろ

総作画監督：まじろ・小松麻美、浜友里恵

アクションディレクター：石上ひろ美

デザインワークス：浜友里恵、高木恵湖、野々下いおり、久原陽子、水谷汐里、石上ひろ美

美術設定：佐南友理

美術監督：三宅昌和

色彩設計：中島和子

撮影監督：長瀬由起子

3DCG：株式会社5

3Dディレクター：本多真

編集：三嶋章紀

音楽：林ゆうき

制作：CloverWorks

キャスト

PROTOSTAR

清瀬明良：戸谷菊之介

直江万里：山口諒太郎

五十鈴川千紘：平井亜門

LEGIT

高尾大毅：助川真蔵

二条瑛士郎：森蔭晨之介

東郷楓雅：坂田隆一郎

JAXX/JAXX

春賀楽翔：masa

桂ほまれ：下前祐貴

香椎一澄：馬越琢己

若桜潤：坪倉康晴

森ノ宮奏太：高本学

Anela

大月凛：斉藤壮馬

辻堂真音：中島ヨシキ

(c)Project UniteUp!