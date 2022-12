SCANDAL・RINA 2022年の“パワーワード”は「あかんわ、これ骨いってまうわ！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月26日(月)の配信では、2022年の1年間に配信された放送回のなかから、メンバーそれぞれの印象的だった発言を振り返る「パワーワードアワード2022」をお届けしました。HARUNA:2022年最後の「Catch up」です。今年もありがとうございました!全員:ありがとうございました!HARUNA:皆さんから、たくさんのメールをいただきました。そして電話もつなぎました。皆さんのメールをきっかけにコーナーも増えて、充実した楽しい1年となりました。そんな2022年を振り返っていきたいと思います。題して「SCANDAL Catch up パワーワードアワード2022」!RINA:来ました、来ました、このコーナー。TOMOMI:このコーナーを前にやったのって1年前!?RINA:そうやで。MAMI:そういうことになるよね、めっちゃ早いね。TOMOMI:めっちゃ最近な気がする、1年たったんや。HARUNA:でもさ、去年の「パワーワード」って覚えてる?TOMOMI:覚えてない。HARUNA:覚えてないよね。RINA:今年はどんな「パワーワード」なんやろ。HARUNA:どんなアワードかと言いますと……2022年の配信でメンバーそれぞれの「刺さった発言」「グッときたコメント」などなど、そんな「パワーワード」をリスナーの皆さんに選んでいただきまして、アワード形式で紹介していきます! たくさんのエントリーありがとうございます! 今年1年の配信音源を、みなさん聴き返してくれたわけで、ありがたいよねー。RINA:いつも聴いている感じとは違った耳で番組を聴いてくれたわけやろ?HARUNA:あらためて聴き返すと、気になる言葉が出てきちゃうよねー。RINA:絶対あると思う。MAMI:なにを言っていたんだろう……。HARUNA:それではいきますよ、「SCANDAL Catch up パワーワードアワード2022」。RINA部門からまいります。RINA:私から?HARUNA:びわっしーさんがエントリーしてくれたのは、こちらのパワーワードです。#116 配信回より、簡単なミッションに1発チャレンジする「NOT ONE MORE TIME」というコーナーで「指パッチン」にチャレンジすることになった、RINAのパワーワードです。RINA:なんやろ。――過去音源がオンエア中RINA:指パッチンができたことないよ、人生で……。HARUNA:指パッチンは判断が難しいかもしれないけどね。MAMI:なにかしら音が鳴ればいいんじゃない?RINA:なにかしらの音が鳴ればいいよね?HARUNA:では、RINAの挑戦です! 指パッチン!――RINA、指パッチン失敗……。HARUNA:なんか、初めて聞いた音がしたんだけど。RINA:あかんわ、これ骨いってまうわ!HARUNA:ということで、「SCANDAL Catch up パワーワードアワード2022」のRINA部門、#116 配信回より「骨いってまうわ」でした!RINA:ほんまに恥ずかしい……最悪!TOMOMI:骨いってまうほどの指パッチンは強すぎるから怖いよ!RINA:大阪の悪いとこ出た。HARUNA:めちゃくちゃ大阪のイントネーションでいい感じのが出たよね、「いってまうわ」って。RINA:それまで標準語やったのにな。HARUNA:そんなこともないけどね(笑)。MAMI:もう一度、指パッチンをしてもらってもいいですか?RINA:もう上手くなってるからな、成長したから。――RINA、またしても指パッチン失敗……。2023年、RINAさんの目標はとりあえず「指パッチン」ということで。2022年も「Catch up」をお楽しみいただき、ありがとうございました! 来年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056