BE:FIRSTのRYUHEIが語る、パフォーマンスを牽引する「推進力」としての役割

「第73回NHK紅白歌合戦」初出場が決まったBE:FIRST。彼らは7人全員がフロントマンで、「センター」も「リーダー」も存在しない。そんなメンバーたちのライブパフォーマンスにおける個性に迫った「Rolling Stone Japan vol.20」掲載のソロインタビューを年末に向けて連日お届けする。4日目はRYUHEI。

※この記事は2022年9月発売「Rolling Stone Japan vol.20」に掲載されたものです

グループの最年少でありながら、妖艶な表現で魅せるRYUHEI。彼の身体表現やリリックの紡ぎ方からは、あらゆる言葉や枠組みの中で固まっている定義や意味を広げようとする姿勢を感じさせる。「ライブ」をテーマに話を聞くと、最初から最後の質問まで、RYUHEIの目線はBE:FIRSTのファンであるBESTYへと向いていた。

ー初ライブからの1年で、最も記憶に刻み込まれているステージは?

RYUHEI 1年かあ……それぞれまったく特徴の違うライブをしてきたなと思います。ホーム感の強いワンマンライブだったり、逆にまったくアウェイなロックフェスだったり。いろんなライブに出させていただいた中で、この1年を代表するものを挙げるなら、1stワンマンライブ(2021年11月5日開催『"FIRST" One Man Show -We All Gifted.-』)。あれが僕は一番記憶に残っています。BESTYの方々が観客席にいてくださることが初めてで、心の底からありがたいなと思った瞬間だったので。これからも原点に感じていくだろうなと思います。最初の扉から出ていく演出もすごかった。ライブ映像で見てもめちゃくちゃかっこいいなと思ったので印象的ですね。いい伝説を残せたんじゃないかなと思います。

ー本当にそうだと思います。この1年、7人でやってきて、ライブパフォーマンスにおいて自分と真逆なものを持っているなと思うメンバーは?

RYUHEI SHUNTOは結構、僕にないものを持っていると思います。ステージ上での自分自身の魅せ方というか、自分を演出する能力にすごく長けているなと思っていて。周りの雰囲気を使って自分を表現している感があるというか。その場の雰囲気とか、照明やステージの雰囲気を、身体に纏わせながらパフォーマンスをしているなというふうに感じるんですよね。僕はわりとその場の自分自身の感情とかヴァイブスで表現の仕方を変えたりしているんですけど、SHUNTOは「ここだろ」というのを感覚で掴んでいる感じがします。「そこでそうくるの、すごいな!」みたいな。個人的な意見なんですけど、SHUNTOを見ているとそう感じます。

ー逆に、ライブパフォーマンスにおけるRYUHEIさんの個性はどういうところにあると自覚していますか?

RYUHEI 雰囲気作りは、自分自身の役割として担っているんじゃないかなって思います。最初を任される曲が多かったり、「BE:FIRST、これからかっこよさを見せていくよ」みたいな部分とか、雰囲気を変えるところで僕が歌っていたりするので。そういうところで一気に雰囲気を変えて、全体を動かす役割はあると思いますね。

ーまさにその通りだと思います。

RYUHEI 「Bye-Good-Bye」でも、ただただポップな曲なのかなと思わせたところで、サビ前のプリフックで一気に落ち着かせるみたいな。技術的にはR&Bの要素が入っていたりして、そういうちょっとした細かい雰囲気作りが、多分、役割なんですかね。

ー「Scream」でもまさに雰囲気を変える役割を担われていますよね。

RYUHEI そうですね。サビ前とか、サビ後もそうですし。ちゃんと前を見て自信を持ってやらないと、どうしても内側に篭っちゃうというか、雰囲気を出そうとしている感が出ちゃうので。ちゃんと自信を持って前を向いていないと、自分だけの世界を展開していくことはできないなと思います。そこは緊張に負けないように、頑張らないとなって。

BESTYへの眼差し

ーでは、これまで観た他のアーティストのライブのなかで、最も感動したものや自分の理想だと感じたものは?

RYUHEI いっぱいあるなあ……僕はずっとBTSさんが好きだったので、静岡で観たBTSさんのライブ。「この人たち本当にめちゃくちゃかっこいいな」と思ったのはやっぱりBTSさんだった気がします。一人ひとりのパフォーマンスが、自分の特徴を最大限活かしているというか。一人ひとり出てくるたびに絶対に目を引くし。ちょっとしたダンスの違いとかでも楽しませるようにしていたり。僕が行ったのは野外のライブで、雨が降っていたんですよ。雨の中でもめっちゃかっこいい、みたいな。こんなに雨が降っていて、みんな服もめっちゃ濡れているのに、なんでかっこいんだろう、って。

ー今後BE:FIRSTとして、どういうライブに挑戦していきたいですか?

RYUHEI 今BESTYでいてくださる方に、もう一段階上の、僕らの魅力を知ってもらえることをライブでやりたいなと思っていて。ライブのその場でしか起きないパフォーマンスを見てもらうことによって、生の僕らの表現の仕方を感じてほしいし、それでさらに好きになってほしいという気持ちがありますね。同じ空間で楽しみに来てくださった方を、最高な気持ちにして返したいなとも思います。「さらに好きにさせる」ということを心がけたいなと思っています。

ー最初の質問から最後の質問までBESTYへの目線があって、さすがだなと思いました。

RYUHEI ありがとうございます(笑)。

