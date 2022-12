木村拓哉 今年一番エネルギーをもらった出来事とは？「あの空間は、他に代えられない」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。12月25日(日)の放送は、2022年最後の放送ということで1年を振り返りました。今年は、年明けから映画「THE LEGEND & BUTTERFLY(レジェンド&バタフライ)」(2023年1月27日(金)公開予定)の撮影を京都でおこなったという木村。無事にクランクアップし、1月19日(水)には約2年ぶりとなるセカンドアルバム『Next Destination』をリリース。本作を引っ提げ、2月~3月にかけて4都市8公演のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を開催しました。ライブツアーの合間に、4月~6月放送のドラマ「未来への10カウント」(テレビ朝日系)の役作りのためにボクシングを習いつつ、無事にツアーを完走すると、今度は主演ドラマ「未来への10カウント」の撮影がスタート。6月には、東映70周年記念作品として木村と綾瀬はるかさんが共演する映画「THE LEGEND & BUTTERFLY」の制作発表。11月には、本作で織田信長役を演じる木村と、“濃姫の侍従”福富平太郎貞家(ふくずみ へいたろう さだいえ)役を演じた岐阜市出身の伊藤英明さんとともに、「ぎふ信長まつり」に参加。そして現在は、2023年4月放送スタート予定のドラマ「風間公親 教場0」(フジテレビ系)の撮影真っ只中。あらためて激動の2022年を振り返り、「けっこう詰まっていたなとは思いますが、自分のなかで“大変な1年だったな”っていう思いは全然ないですね」とコメント。「その都度、目の前のやるべきことにガッと取り組んでいると、それが終わってから“あっ、終わっちゃった……”っていう思いになり、また(次の仕事が)始まり、ガッとなって、またそれが終わって……の繰り返しで、“気づいたら今”っていう感じ」と振り返ります。さまざまな仕事をこなしてきたなかで、今年最もエネルギーをもらえた出来事は「やっぱりライブかな」と木村。「会場に足を運んでくれたみなさんからの“声”は、(新型コロナウイルスの感染症対策で)会場にはなかったんですけど、“みんながいてくれた”っていうことは事実ですし。そういう(会場でのファンの方たちとの)時間は、僕に非常にエネルギーをくれたと思う」と打ち明けます。続けて「日々の現場で、そういうエネルギーの受け渡しというか、いただくだけではなくて、自分からも放出しないといけないとは思っているんですけど、(エネルギーを)“一番もらえた”っていうところで考えると、やっぱりライブですね。あの空間は、ほかに代えられないからね」と、しみじみ語りました。次回の放送は2023年1月1日(日・祝)です。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/