Aimer「曲の間奏で“雄たけび”をあげてくれる」“海外ファン”のエネルギーに驚き!?

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜 13:00~13:55)。12月17日(土)の放送は、アーティストのAimer(エメ)さんが登場。先日おこなわれたサウジアラビアでのライブの話や、最新ミニアルバム『Deep down』について、さらには、TVアニメ「チェンソーマン」第9話エンディング・テーマについて語ってくれました。――先日、サウジアラビアでライブをされましたが、現地のファンの反応はいかがでしたか?Aimer:すごく熱狂的でしたね。ステージに出る前から「Aimer! Aimer!」というコールが聞こえてきて、とてもうれしくなりました。あとは、手作りのボードを持ってきてくださったファンもいました。――デビュー時は、サウジアラビアのステージに立つなんて考えてもいなかったと思いますが、どんな気持ちでしたか?Aimer:気候も文化も全然違う遠く離れた国なのに、自分のことを知ってくださっていて、しかも、ライブ中に「デビュー曲を歌ってほしい」というリクエストの声もいただくほどでした。それぐらいコアなファンもいてくださることがすごく不思議でしたけど、それと同時に感動しましたね。――ライブ以外の時間はどのように過ごしていましたか?Aimer:(ライブの準備などで)けっこうバタバタしていたんですけど、そのなかでも少しだけ、マネージャーやヘアメイクさんと一緒に、いろいろなところに行きました。サウジアラビアは“デーツ”というドライフルーツが有名なのですが、日本に入ってくるデーツとは比べ物にならないくらいおいしいんですよ。また、デーツ専門店もあって、いろいろなデーツを買って帰ってきました(笑)。――コロナ前にはニューヨークやシンガポール、香港などさまざまな国でライブをおこなってきましたが、国によってお客さんの反応はやはり違いますか?Aimer:そうですね。でも、みなさん共通しているのは、日本よりもちょっと感情の表現が豊かです。例えば、日本では私の曲を静かに聴いてくださる方が多いけど、海外では一緒に合唱してくれます。日本語の歌詞をみなさん覚えてくれていて、一緒に歌ってくださるのは当たり前ですし、曲の間奏で雄たけびをあげたりすることも普通にあるので、毎回“エネルギーがすごいな”って思います。――Aimerさんの「残響散歌」は、この番組のランキングで2021年12月18日から19週連続でトップ20にランクイン! さらに、第1位には8回も輝いています! リリースした後の反響はどうでしたか?Aimer:いろいろなランキングにずっとランクインしていたのは知っていて、想像以上に楽曲が響き渡っていることを感じていました。でも、当時はあまり実感がなかったというか“本当なのかな?”っていうドキドキがずっとありましたね。――“すごいことになってきた!”と感じた瞬間はありましたか?Aimer:(リリース後の)2月から全国ツアーを始めて、その前にちょっとテレビなどで歌ったりしていたんですけど、そのときの反響もいただいたり、ライブでも、小さなお子さんや家族連れのお客さんが増えたので“やっぱり、すごく響いているんだな”って感じていました。――その「残響散歌 – From THE FIRST TAKE」も収録されたミニアルバム『Deep down』が、12月14日(水)にリリースされました。こちらは、どんな作品になりましたか?Aimer:「残響散歌」をリリースしたことで、それまで自分に出会わなかった人たちのところまでこの曲が響いて、(その方々からの)反響もすごくいただいたので、今回のアルバムでは、“今まで自分が見てこなかった視点から改めて曲を見つめたらどういうふうに作れるんだろう?”というところからスタートしています。――タイトル曲の「Deep down」は、アニメ「チェンソーマン」第9話のエンディング・テーマとなりましたが、どんなことを意識して作りましたか?Aimer:第9話は、物語がより深く沈んでいくようなタイミングのストーリーで、(アニメ制作サイドから)“このストーリーに合うような曲を”というオーダーをいただいたので、アップテンポではなくてちょっとダーク、それでいて視聴者の心に寄り添えるような。あるいは、登場人物のちょっとしたレクイエムになれるようにとか、いろいろな要素を考えながら作りました。次回12月31日(土)の放送は、氣志團の綾小路 翔さんをゲストに迎えてお送りします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/