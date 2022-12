退任まであと3日…！10代リスナーが、SCHOOL OF LOCK!ぺえ教頭に伝えたいこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月27日(火)は、『キミがぺえ教頭にいま伝えたいこと』をテーマに放送。29日(木)に退任するパーソナリティのぺえ教頭に対するリスナーのメッセージを、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともに聞きました。電話をつないだ4人のなかから、「感謝と大好きな気持ち」を伝えた17歳女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:ぺえ教頭の退任まであと3日。今日は1人でも多くの生徒(リスナー)から、教頭に思いを伝えてもらおうと思っています。ぺえ教頭:はい。こもり校長:今日は、俺も教頭のことを考えている1日だったの。いろんな曲を聴きながら、歌詞を探しながら、自分の気持ちにチューニングを合わせるように……。俺も生徒もたぶん一緒の気持ちだと思うので、それを教頭に伝えたいと思っているから。ぺえ教頭:今日はすべてを受け入れるつもりでいるので。ささいな思いでも、どんなことでも、学校掲示板やツイッターに書いてくれたら嬉しいなと思います。こもり校長:“感謝”の気持ちは、どういうときに思ったの?リスナー:友達といろいろあったときとかつらかったときに、いつもぺえ教頭の言葉に助けてもらいました。こもり校長:“大好き”という気持ちもあるんでしょ? どういうときに感じたの?リスナー:ぺえ教頭って、ネガティブになったりもするじゃないですか?ぺえ教頭:そうなのよ(笑)。リスナー:だけど、そんなときでも明るかったり、自分とも似ている部分があるなと思っていて。そういうところが大好きです。ぺえ教頭:うんうん。落ち込んだりすることもあるの?リスナー:はい。ぺえ教頭:そうか、頑張りすぎちゃうところもあるのね? そこは似ているかもね。無理して自分で自分の首を絞めちゃったりしてね。リスナー:はい(笑)。こもり校長:教頭と話せるのはあと3日なんだけど、今日は教頭のことを考える時間はあった?リスナー:はい。こもり校長:どんなときに思った?リスナー:ごはんを食べているときとか……。おいしいものを食べたときには、「これ、ぺえ教頭が食べたらどんな顔するかな?」とか思います(笑)。ぺえ教頭:嬉しい~(笑)。食卓を囲んでいるときも、私の顔がよぎってくれるのね? そんな幸せなことないわよ。ありがとね。リスナー:(笑)。こもり校長:今日は、ぺえ教頭に伝えたい言葉を持ってきてくれたんだよね?リスナー:はい。ぺえ教頭:まだあるの……?こもり校長:あるよ! じゃあ、伝えてもらってもいい?リスナー:はい!自分がつらかったときや「もう無理だな」って思ったときに、いつもそばにいてくれたのがぺえ教頭です。たくさん助けてもらっていました……もらっています。「ありがとう」だけでは伝えきれないほどです。ぺえ教頭には自分と似ているなと思う部分があるので、前世が姉妹なんじゃないかと思うぐらい本当に大好きです! いつか会いたいし……会えたら、ハグしてください!ぺえ教頭:なんでもするわよ、本当に。私はあなたの言葉を聞いて、一気に心がポカポカになって……。これからも似た者同士、手をつないで生きていきましょうね。リスナー:はい。ぺえ教頭:これから、いろいろなことが待っているかもしれないけど大丈夫よ。その先に、必ず光は見えてくるから。それだけを信じて生きるしかない……そう。いまの時代は特に、自分の未来を遮るものが多いから、まっすぐ歩いていればそれでいい。何かあったら……私がなんとかするわ(笑)。リスナー:はい!(笑)。ぺえ教頭:ずっと、あなたの背中をさすり続けるわ……お互いによ。あなたの温もりがないと、私も弱いからね。リスナー:お互いに……!ぺえ教頭:そうよ。なんだか、一緒に生きていく……友ができたようで嬉しいです。ありがとう(笑)。リスナー:ありがとうございます……!このほかには……・「お母さんとぺえ教頭のYouTubeを見たり、エッセイの感想を言い合ったりしています。そのおかげで、お母さんとのコミュニケーションが増えました」という15歳・「ぺえ教頭の地元でもある山形について、たくさん話してくれてありがとう」という山形在住の15歳・「学校がつらかったときに、教頭の“大丈夫”という言葉や優しい相槌に助けられました。今は新しい世界に踏み出して、毎日が楽しいです」という17歳が、電話で直接教頭にメッセージを伝え、教頭が涙ながらに返答する場面もありました。番組の最後には、こもり校長からの「やめんなよ! どこか行っちゃうなよ!」という熱いメッセージも届けられました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/