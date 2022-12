BiSHアイナ・ジ・エンド「最後の日まで強く生きていきたいな…一緒に」東京ドームでのラストライブ発表

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。12月27日(火)の放送では、先日発表された東京ドーム公演と解散の日程について、あらためてリスナーに伝えました。アイナ:先週(12月22日)、BiSHのワンマンライブを(東京)代々木第一体育館でおこなったんですけど、そこで発表されたことをあらためて言いますね。「2023年6月29日に、東京ドームでラストライブをします。そこでBiSHは解散します」私は11月末にこれを聞いたんやけど、「ついに決まったか」って……。特に動揺もしなくて、ただただ言葉が出ませんでした。清掃員(BiSHのファン)や生徒(リスナー)のみんなは、「2023年のいつ解散するんだろう?」「最後の12月までやってくれるのかな? それとも3月とかなのかな?」って、きっとずっと不安だったと思う。でもこうやってゴールが決まったことで、本当のラストスパートが今始まったんだなって思います。だから駆け抜けていきたいです、一緒に……!――ここで、「オーケストラ」オンエアアイナ:12月22日にこの「オーケストラ」をやったんやけど、解散発表してすぐに歌ったんよね。いつもなら普通に踊ってるところを、そのときはオーケストラの方々が演奏してくれて、BiSHは立ってるままだったの。ただただ音楽を聴いてるだけの瞬間があって……そのときに清掃員をじーっと見ていたら、みんな見たことない顔をしてました。受け止めきれない人も、多かったんじゃないかなって思う。本当に終わりが見えちゃったんだろうなって。だから……そうじゃないよって、まだ続くよって。終わりは見えたけど楽しい思い出は永遠に続くんだよ、っていう気持ちで「オーケストラ」を歌いました。解散の日までいろんな思いがあるけど、きっと大丈夫だと思います。毎日精一杯生きていったら、絶対6月29日を迎えられるから。私は一生懸命生きるから、よかったら最後の日まで強く生きていきたいな……一緒に。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/