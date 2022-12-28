アニメ「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」のPV第2弾が公開された。

これは12月27日に東京・丸の内ピカデリーで開催された、アニメ「蒼穹のファフナー」シリーズ最新作となるスピンオフアニメ「BEHIND THE LINE」の完成記念上映会にて発表されたもの。PV第2弾では、情感あふれる映像美の中、少年少女たちが抱える葛藤や思いが垣間見える新たなシーンも詰め込まれた。またこれまで「蒼穹のファフナー」シリーズで主題歌や挿入歌、イメージソングを手掛けてきたangelaによる主題歌「Start again」を聴くこともできる。

また先着入場者プレゼントの配布も決定。「BEHIND THE LINE」に登場するキャラクターのミニキャライラストを使用したミニアクリルプレート全13種が3週に分けてランダムで配布される。さらに劇場特別先行上映を記念したグッズが、2023年1月23日よりキンクリ堂にて販売開始。そのほか1月16日よりニコニコ生放送にて、「蒼穹のファフナー」過去シリーズの一挙上映会が行われることなども伝えられた。「BEHIND THE LINE」は、1月20日より劇場先行上映される。

「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」

2023年1月20日（金）劇場先行上映開始

スタッフ

原作：XEBEC

脚本：冲方丁

キャラクターデザイン：平井久司

メカニックデザイン：鷲尾直広

美術監督：堀越由美

色彩設計：関本美津子

撮影監督：越田竜大

編集：伊藤潤一

音響監督：三間雅文

音楽：斉藤恒芳

演奏：ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

主題歌：angela

プロデューサー：中西豪

アニメーションプロデューサー：明官ゆう子

アニメーション制作：Production I.G

監督：能戸隆

製作：FAFNER BEHIND PROJECT

キャスト

真壁一騎：石井真

皆城総士：喜安浩平

遠見真矢：松本まりか

羽佐間カノン：小林沙苗

要咲良：新井里美

近藤剣司：白石稔

堂馬広登：佐々木望

西尾里奈：白石涼子

西尾暉：梶裕貴

立上芹：福圓美里

真壁史彦：田中正彦

遠見千鶴：篠原恵美

溝口恭介：土師孝也

日野弓子：ゆかな

日野美羽：諸星すみれ

羽佐間容子：葛城七穂

要澄美：石川静

陳晶晶：小松美智子

ベラ・デルニョーニ：相川奈都姫

オルガ・カティーナ・ベトレンコ：沢井美優

西尾行美：京田尚子

(c)XEBEC・FAFNER BEHIND PROJECT(c)XEBEC/FAFNER PROJECT