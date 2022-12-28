米津玄師の楽曲「KICK BACK」が「令和4年アニソン大賞」に選ばれた。
「アニソン大賞」は平成のアニソンを讃えることを目的とし、2019年に開催された「平成アニソン大賞」から企画がスタートしたイベント。今回は音楽プロデューサー / アニソン評論家の冨田明宏、ニッポン放送アナウンサーの吉田尚記、「Animelo Summer Live」の統括プロデューサー齋藤P、アニメライターの前田久、そして発起人のDJ和が選考委員を務めた。
「令和4年アニソン大賞」に選ばれた「KICK BACK」は「チェンソーマン」のオープニングテーマ。アニメの主人公であるデンジのキャラクターや作品の世界観を捉えた歌詞と常田大希（King Gnu、millennium parade）との共同アレンジによるサウンドで高い評価を集めた。このほか今年の「アニソン大賞」では「リコリス・リコイル」エンディングテーマであるさユりの「花の塔」が「ユーザー投票賞」に加えて「令和4年裏アニソン大賞」を受賞。YouTubeでは2時間にわたる発表特番のアーカイブが公開されている。
令和4年アニソン大賞・各受賞楽曲一覧
作品賞
Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」
（「ONE PIECE FILM RED」主題歌）
作詞賞
ヒグチアイ「悪魔の子」
（テレビアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2 エンディングテーマ）
作詞：ヒグチアイ
作曲賞
スピラ・スピカ「燦燦デイズ」
（テレビアニメ「その着せ替え人形は恋をする」オープニングテーマ）
作曲：寺西裕二
編曲賞
ReoNa「シャル・ウィ・ダンス？」
（テレビアニメ「シャドーハウス」2nd Seasonオープニングテーマ）
声優ソング賞
高橋李依「共感されなくてもいいじゃない」
（テレビアニメ「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」オープニング主題歌）
キャラクターソング賞
結束バンド「青春コンプレックス」
（テレビアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」オープニングテーマ）
アーティストソング賞
Official髭男dism「ミックスナッツ」
（テレビアニメ「SPY×FAMILY」第1クールオープニング主題歌）
企画賞
QUEENDOM「チキチキバンバン」
（テレビアニメ「パリピ孔明」オープニングテーマ）
新人賞
なすお☆「ハニージェットコースター」
（テレビアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」オープニングテーマ）
ユーザー投票賞
さユり「花の塔」
（テレビアニメ「リコリス・リコイル」エンディングテーマ）
特別賞
RAISE A SUILEN
令和4年裏アニソン大賞
さユり「花の塔」
（テレビアニメ「リコリス・リコイル」エンディングテーマ）
令和4年アニソン大賞
米津玄師「KICK BACK」
（テレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマ）