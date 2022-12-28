米津玄師の楽曲「KICK BACK」が「令和4年アニソン大賞」に選ばれた。

「アニソン大賞」は平成のアニソンを讃えることを目的とし、2019年に開催された「平成アニソン大賞」から企画がスタートしたイベント。今回は音楽プロデューサー / アニソン評論家の冨田明宏、ニッポン放送アナウンサーの吉田尚記、「Animelo Summer Live」の統括プロデューサー齋藤P、アニメライターの前田久、そして発起人のDJ和が選考委員を務めた。

「令和4年アニソン大賞」に選ばれた「KICK BACK」は「チェンソーマン」のオープニングテーマ。アニメの主人公であるデンジのキャラクターや作品の世界観を捉えた歌詞と常田大希（King Gnu、millennium parade）との共同アレンジによるサウンドで高い評価を集めた。このほか今年の「アニソン大賞」では「リコリス・リコイル」エンディングテーマであるさユりの「花の塔」が「ユーザー投票賞」に加えて「令和4年裏アニソン大賞」を受賞。YouTubeでは2時間にわたる発表特番のアーカイブが公開されている。

令和4年アニソン大賞・各受賞楽曲一覧

作品賞

Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」

（「ONE PIECE FILM RED」主題歌）

作詞賞

ヒグチアイ「悪魔の子」

（テレビアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2 エンディングテーマ）

作詞：ヒグチアイ

作曲賞

スピラ・スピカ「燦燦デイズ」

（テレビアニメ「その着せ替え人形は恋をする」オープニングテーマ）

作曲：寺西裕二

編曲賞

ReoNa「シャル・ウィ・ダンス？」

（テレビアニメ「シャドーハウス」2nd Seasonオープニングテーマ）

声優ソング賞

高橋李依「共感されなくてもいいじゃない」

（テレビアニメ「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」オープニング主題歌）

キャラクターソング賞

結束バンド「青春コンプレックス」

（テレビアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」オープニングテーマ）

アーティストソング賞

Official髭男dism「ミックスナッツ」

（テレビアニメ「SPY×FAMILY」第1クールオープニング主題歌）

企画賞

QUEENDOM「チキチキバンバン」

（テレビアニメ「パリピ孔明」オープニングテーマ）

新人賞

なすお☆「ハニージェットコースター」

（テレビアニメ「可愛いだけじゃない式守さん」オープニングテーマ）

ユーザー投票賞

さユり「花の塔」

（テレビアニメ「リコリス・リコイル」エンディングテーマ）

特別賞

RAISE A SUILEN

令和4年裏アニソン大賞

さユり「花の塔」

（テレビアニメ「リコリス・リコイル」エンディングテーマ）

令和4年アニソン大賞

米津玄師「KICK BACK」

（テレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマ）