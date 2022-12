いつも『パウ・パトロール』といっしょ♪ 限定アパレルがとってもキュート

ワンちゃんたちが活躍する、大人気プリスクール向けアニメ『パウ・パトロール』の限定アパレルはもうチェックした!? お子様も喜ぶとっても可愛いパウパトアイテムが手に入る『パウっとマーケット』の新アイテムをご紹介します!

2022年夏からスタートし、全会場行列ができるほどに盛り上がっている『パウっとマーケット』に、12月29日から限定アパレルが新たにやってくる。

『パウっとマーケット』は、遊べる本屋ヴィレッジヴァンガードがプロデュースするアニメ『パウ・パトロール TM』のPOP UP STORE。SNS上には店頭のBIGチェイスバルーンと並んだたくさんの子どもたちの笑顔の写真がアップされ、週末には行列ができるほど話題沸騰中だ。

そんな『パウっとマーケット』でしか購入することができない限定アパレルは、とっても可愛いカレッジ風デザインアイテム。

トレーナー、キャップ、バスケットハットなどがラインナップされており、少しダボっとラフめに着れば、アメカジ風の着こなしを楽しむことができる。

キャップとバスケットハットには『パウパト』キャラのとっても可愛いワッペンがデザインされており、単品でも、トレーナーとセットでお好きなキャラクターを合わせてみても良さそう。

アパレル以外にも、ミニフィギュアコレクションなどの新商品も続々と登場するとのことなので、ショップに足を運べば、新たな『パウパト』グッズとの出会いを楽しむことができそうだ。

また、大好評につき開催会場の追加が決定! 熊本・兵庫・奈良・山形に初上陸する。

会場は、県内初出店となる、熊本県〈イオンモール熊本〉、兵庫県〈西宮ガーデンズ〉、奈良県〈イオンモール橿原〉、山形県〈イオンモール天童〉、そして2回目の出店となる福岡県〈イオンモール筑紫野〉。

限定商品だけでなく様々な新商品が日々入荷される、何度来ても楽しめるPOP UP STORE、ぜひ満喫してみてね♪

