『マンダロリアン』ディンとボバ・フェットをアクションフィギュア化！

『スター・ウォーズ』シリーズの連続ドラマ『マンダロリアン』に登場するマンダロリアン(ディン・ジャリン)とボバ・フェットがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)にラインナップされる。マンダロリアンの方は過去にもMAFEX化されており、今回のアイテムは「Ver. 2.0」となっている。

『マンダロリアン』は『スター・ウォーズ』シリーズ初の実写連続ドラマ。『Disney+』で2019年に配信開始となった。戦士集団マンダロリアンの1人、通称マンダロリアン(個人であるが、集団の名前そのままで呼ばれている。本名はディン・ジャリン)を主人公とする物語だ。シーズン2まで公開されており、シーズン3も公開が予定されている。

マンダロリアンのMAFEXは以前「MAFEX No.129 THE MANDALORIAN」として2021年に発売されている。今回のものはシーズン2の状態をイメージした「Ver. 2.0」となっている。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX THE MANDALORIAN Ver. 2.0

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年12月発売予定

原型製作:SH STUDIO & PERFECT-STUDIO

頭部原型製作:島崎恭一

『マンダロリアン』に登場するマンダロリアンを、シーズン2のイメージで「Ver. 2.0」としてアクションフィギュア化。全高約16センチ。

頭部パーツ3種。ヘルメット、アーマー等は新規造形になっている。ヨーダと同じ種族の子供「グローグー(TM)」は可動タイプと、バッグに入った2種付属。

「ベスカースピアー」「ダークセイバー」など印象的な武器パーツ、「ホイッスリングバード」や火炎放射などのエフェクトパーツも付属する。

ボバ・フェットは『スター・ウォーズ』シリーズ本編に登場する凄腕の賞金稼ぎ。悪役だが非常に人気が高いキャラクターだ。マンダロリアン(集団)から受け継がれたヘルメットやアーマーを使用している。

『スター・ウォーズ』本編劇中で死亡したと思われていた時期もあったが、『マンダロリアン』に登場して生きていたことが明確となった。『マンダロリアン』への登場後、彼自身を主人公とした連続ドラマ『ボバ・フェット』(2021年)が作られている。

MAFEXでは『スター・ウォーズ』本編版が「MAFEX No.016 BOBA FETT(TM)」「MAFEX No.025 BOBA FETT(TM)(RETURN OF THE JEDI Ver.)」(共に2016年)としてラインナップされている。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

MAFEX BOBA FETT(TM)(Recovered Armor)

発売元:メディコム・トイ

1万780円(税込)

2023年12月発売予定

原型製作:SH STUDIO & PERFECT-STUDIO

頭部原型製作:島崎恭一

『マンダロリアン』版のボバ・フェットをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

頭部パーツ2種。「ブラスターライフル」「ブラスターピストル」が付属。

ジェットパック用ミサイル、ニーロケット、火炎放射などの各種エフェクトパーツが付属。特徴的な襟巻や腰布は布製で再現されている。

MAFEXは『スター・ウォーズ』系以外にも、海外SF映画やアメコミ系のラインナップが充実したアクションフィギュアシリーズだ。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics. (s22)

MAFEX HUNTRESS (BATMAN: HUSH Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年1月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

DC『バットマン:ハッシュ』に登場する女性ヒーロー・ハントレスをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部2種。武器のロッド(杖)パーツ付属。マントは端にワイヤー入りで、ある程度形状を固定できる。

MAFEXは男性キャラの場合、全高約16センチに作られている。人間大キャラの場合、おおむね1/11スケールに相当する。

基本ノンスケール扱いだが、複数並べた時に違和感が少ないよう、ある程度スケール感は揃えられている。実在バスケットボール選手は全高約17センチと大きめに、今回のハントレスのような女性キャラ、スパイダーマンのような小柄キャラは15センチくらいに作られることが多いようだ。

>>>MAFEX新作の画像を見る(画像41点)

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。