内藤泰弘原作によるTVアニメ「TRIGUN STAMPEDE（トライガンスタンピード）」にチャック・リー役で杉田智和が出演。第1話「NOMAN’S LAND」の場面カットが公開された。

2023年1月7日よりテレビ東京ほかで放送開始される「TRIGUN STAMPEDE」。灼熱の惑星ノーマンズランドで、人々は水や食料・資源を作り出せる唯一の生体動力炉“プラント”を頼りに、血肉を削り暮らしている。懸賞金600万$$を懸けられたトラブルメーカーのヴァッシュ・ザ・スタンピードは、連続プラント強奪事件の真相を追い調査を進めるベルナルデリ通信社のベテラン記者ロベルト・デニーロと出会い……。杉田が演じるジュライ憲兵隊上官のチャック・リーは、第1話でヴァッシュと対峙することとなる。

また第1話の放送当日に東京・LOFT9 Shibuyaで開催されるトークショーイベントの詳細も明らかに。スタッフたちに加え、メリル・ストライフ役のあんどうさくら、ロベルト・デニーロ役の松田賢二が出演し、裏話や制作秘話を語る。チケットはLivePocketで販売中。

「『TRIGUN STAMPEDE』放送直前イベントin SHIBUYA 9」

日時：2023年1月7日18:30開場、19:30開演

場所：東京都 LOFT9 Shibuya

出演：あんどうさくら（メリル・ストライフ役）、松田賢二（ロベルト・デニーロ役）、武藤健司監督、和氣澄賢プロデューサー（オレンジ）、渡邊喜洋プロデューサー（オレンジ）、武井克弘プロデューサー（東宝）

TVアニメ「TRIGUN STAMPEDE」

放送情報

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:00～（初回1月7日は23:15～放送）

AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:00～

※リピート放送毎週水曜日10:00～、金曜日16:00～

スタッフ

原作：内藤泰弘（少年画報社 ヤングキングコミックス刊）

監督：武藤健司

ストーリー原案：オキシタケヒコ

構成・脚本：稲本達郎、岡嶋心、上田よし久

コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二

チーフデザイナー：大津直

キャラクターデザイン：渡邊功大、諸貫哲朗、阿比留隆彦、佐藤秋子、二宮壮史、天野弓彦

セットデザイン：青木智由紀、藤瀬智康、榊枝利行、上條安里

クリーチャーデザイン：山森英司

スペシャルエフェクトデザイン：押山清高

CGチーフディレクター：井野元英二

VFXアートディレクター：山本健介、早川大嗣

色彩設計：橋本賢

美術監督：金子雄司

画面設計：斉藤寛

撮影監督：青木隆、越田竜大

編集：今井大介

リレコーディングミキサー：藤島敬弘

サウンドエディター：勝俣まさとし

音楽：加藤達也

制作：オレンジ

キャスト

ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞

メリル・ストライフ：あんどうさくら

ロベルト・デニーロ：松田賢二

ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正

ミリオンズ・ナイヴズ：池田純矢

ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖

レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝

ザジ・ザ・ビースト：TARAKO

ヴァッシュ・ザ・スタンピード（幼少期）：黒沢ともよ

ミリオンズ・ナイヴズ（幼少期）：花守ゆみり

レム・セイブレム：坂本真綾

(c)2023 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STAMPEDE」製作委員会