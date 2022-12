Mrs. GREEN APPLE大森元貴「どうやって書いたらいいのか…」映画『ラーゲリより愛を込めて』で主題歌を担当

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。12月26日(月)の放送では、新曲「Soranji」が主題歌として流れる公開中の映画『ラーゲリより愛を込めて』を鑑賞したリスナーから届いたメッセージを紹介。映画と楽曲への思いを語りました。『ラーゲリより愛を込めて』を見てきました! 過去一大号泣しました。映画が終わって“ふぅ”となってるところに「Soranji」が流れてきて、またそこで大号泣しました。改めて大切に聴きたい曲だなと感じました! いろんな人に見てほしいし、映画後に流れる「Soranji」を聴いてほしいです! 素敵な映画に出逢わせてくれたミセス先生に感謝です! 本当にありがとうございます!(18歳)大森元貴 (Vo/Gt):ありがとうざいます!藤澤涼架 (Key):ありがとうございます!大森:『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌を書き下ろすってなったときに……とてつもなく大きい題材で、とてもセンシティブで繊細なものだったので、どうやって書いたらいいのか……。どういうふうにミセスっていうチームを通して、介して、伝えていったらいいのかっていうのはね。映画チームも、以前「青と夏」(※)でご一緒したチームだったりもするので、そこの繋がりとか、過去のこともあってですけども。(※2018年公開の映画『青夏 きみに恋した30日』の主題歌で7枚目のシングル)藤澤:うん。大森:爽やかな楽曲でやってきたミセス……パブリックイメージはたぶんそういうのが多いと思うんですけども。その僕たちにこの映画の主題歌を任せてくれたっていうのは、ものすごく……変な意味じゃなく「あ、挑戦できるな」っていうのと、「あ、試されてるな」と思って。ありがたく向き合ったんですけども。若井滉斗 (Gt):うん。大森:いろんなメディアでも『ラーゲリ』についてやってますけども、そういう過去の経験から、多く語らない方々が多いらしくてですね。若い子たちにシベリア抑留があったという……ロシア兵の捕虜があったというのは、事実があまり語り継がれていない歴史ということなので。実話でもありながら、映画になって物語にはなってますが、さまざまな年代の方に観ていただいて、すごく大きい何かを持ち帰れるような作品になってるんじゃないかなと思いますので!若井:そうですね。大森:こちらこそありがとうございます。たくさんの方に届くと嬉しいです!藤澤:ありがとうございます!今回の放送では、「2022年の振り返り」トークのなかでもこの作品に触れ、「周りでも観てくれてる人たくさんいて、エンディングが終わるまで人があんまり立たないという話を聞いた」、「曲を担当してる僕らからすると、ほんとに嬉しいというか光栄だな」と話していました。新曲「Soranji」は、10枚目のシングルとして11月9日にリリースされています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/