「本当の自分に出会えるには？」将来が不安な10代へ SOLぺえ教頭のメッセージ

12月26日(月)は、『マンツーマン黒板逆電』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が4人の10代リスナーと電話をつなぎ、ぺえ教頭がそれぞれに向けたメッセージを黒板に書きました。そのなかから、夢についての相談をした高3のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、退任まであと4日となったぺえ教頭に、1人ひとりの生徒(リスナー)に向けて黒板を書いてもらいたいと思います。生徒と話をして、その生徒におくりたい言葉を黒板に書いてください。ぺえ教頭:はい!周りの子には将来の具体的な夢があるのに、自分はそういうのがないまま大学に進学することになりました。不安がすごく大きいです。こもり校長:大学はもう決まったの?リスナー:決まりました。こもり校長:何部に進学するの?リスナー:心理学科です。こもり校長:でもそれは、「こういうのやりたくて!」ということではないんだ?ぺえ教頭:心理学科って専門的そうだけどね。そうでもないの?リスナー:地域の方と関わるとか、そういうことに興味があって……。こもり校長:なるほどね。で、周りは具体的な感じなんだ?リスナー:「幼稚園の先生になりたいから、こういう学校に行きたい」とか。私にはそういうのがないなって。こもり校長:なんとなくでも、やってみたいことはないの?リスナー:中学校のときはあったんですけど、今は……今を生きるのに必死すぎて(笑)。ぺえ教頭:あ~、いい言葉よ。こもり校長:そうだよ。今の積み重ねで明日が来るわけだからね。それで、漠然とした不安があるんだ? 置いてかれちゃっているというか?リスナー:そうです。もっと明確な何かがあって大学に進んだほうがよかったかな、と考えています。ぺえ教頭:うん……でも、私も体育大出身だからね(笑)。こんなことになるとは思わなかったけど。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:今は、いちばん自由な本来の姿に出会えたからね……そこまで不安になることはないと思うけどね。リスナー:はい。こもり校長:大学に入ったら、やってみたいこととかあるの?リスナー:友達がいっぱいできればいいな……って。そっちですね。ぺえ教頭:うん、素敵よ。こもり校長:それでいいんじゃない?ぺえ教頭:うん。言っていることが、本当に全部正しいというかね(笑)。私たちは「それでいいんだよ!」って思うけど。こもり校長:うん。どっちかというと、それができなくて悩む人が多いんじゃないかな。ぺえ教頭:そうよね。リスナー:本当ですか……?こもり校長:うん。でも自分としては不安なんだよね。ぺえ教頭:周りと比べちゃったりもするしね。リスナー:そうです。こもり校長:じゃあ……(このリスナーに向けて)黒板いいですか?ぺえ教頭:何を書こうかな……?ぺえ教頭:なんか……夢を持っている人間が偉いみたいに、何もわかっていないバカな大人は言うじゃない?(笑)。それが当たり前みたいにさ。あなたも、「夢がないと夢はつかめないのかな」「本当になりたい自分に出会えないのかな」って思っちゃって、不安を抱えていると思うけど……。私は夢なんて持ったことはないの。ただ目の前に偶然広がっていた道を全力で生きて、全力で呼吸して、全力で歩んだ結果がいまの本当の自分というか。本来こんな姿になりたかったな、と思う自分にたどり着いたの……そう。大学生活は、私は余白を楽しむ時間なのかな、って思ったりもするのね。義務教育から離れて、何だろうな……暇があったり、時間の余裕も出ると思うの。人生でこんなに余白のある時間ってないから、「自分って何になりたいんだろう?」「自分は何者なんだろう?」って思う時間を大切にして、目の前に広がった道をしっかり信じて1歩ずつ歩んでいければ本当の自分の姿に出会えるんじゃないかなと思う。だから、夢なんていらないよ。リスナー:はい!(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:今、どんな気持ち?リスナー:もっと気楽に生きていけば……ちょっと楽かなって思いました。ぺえ教頭:うん! 大丈夫大丈夫大丈夫! 圧を感じて生きると苦しいからね。解放的に生きないと、本当の自分には出会えない気がするから。適当でいいのよ。こもり校長:うん!ぺえ教頭:全部全力で、なんてがんばっちゃダメ! おもしろくない人生になるわよ(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえさんの言葉で、もう大丈夫だから! 大学生活楽しんでね。ぺえ教頭:楽しむだけでいい!リスナー:楽しみます! ありがとうございました!このほかには……・「好きな子が自分のことを意識しているのをわかっていたのに、今日告白したら"遅い"と言われた」という16歳・「冬休みの宿題が全部終わってしまって、することがないので課題を作ってほしい」という12歳・「将来の夢が医者なのですが、親には看護師が向いていると言われ学費も心配で言い出せない」という16歳と電話をつなぎ、ぺえ教頭がそれぞれに向けたメッセージをおくりました。