1月4日深夜にbayfmにて、ELLEGARDENの特別番組「ELLEGARDEN~RIOT ON THE RADIO SPECIAL」が放送される。

「RIOT ON THE RADIO」はELLEGARDENをメインパーソナリティに迎え、2005年4月から2008年9月までオンエアされていた番組。12月21日にELLEGARDENがニューアルバム「The End of Yesterday」をリリースしたことを記念して、一夜限定で復活する。番組にはメンバー全員が参加し、活動再開やアルバム「The End of Yesterday」について語り合う予定だ。

bayfm「ELLEGARDEN~RIOT ON THE RADIO SPECIAL」

2023年1月4日(水)25:00~27:00