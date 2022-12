BE:FIRSTのSHUNTOが語る、ライブパフォーマンスで「慎重さ」を求める理由

「第73回NHK紅白歌合戦」初出場が決まったBE:FIRST。彼らは7人全員がフロントマンで、「センター」も「リーダー」も存在しない。そんなメンバーたちのライブパフォーマンスにおける個性に迫った「Rolling Stone Japan vol.20」掲載のソロインタビューを年末に向けて連日お届けする。2日目はSHUNTO。

※この記事は2022年9月発売「Rolling Stone Japan vol.20」に掲載されたものです。

【写真を見る】「THE FIRST FINAL」でのパフォーマンス

『SUPERSONIC 2021』での初ライブからの1年で、7人ともが圧倒的進化を遂げていることは言うまでもないが、個人的にそのなかでも特に変化を感じるのがSHUNTOだ。もともと持っていた自分らしい才能や魅力のもっとも美しい発揮の仕方を掴み、自分自身を解放・開花させているように見える。

ー初ライブからの1年で、最も記憶に刻み込まれているステージは?

SHUNTO 難しいなあ……でも、1stワンマン(2021年11月5日開催『"FIRST" One Man Show -We All Gifted.-』)が一番だと思いますね。不安もあり、緊張もあり、待っていてくれるBESTYに初めて会える場でもあったし、いろんな感情がごちゃごちゃになってました。ステージに出る前に7人でソワソワしていたことをすごく覚えています。今見返すと、あのときはわりと力んでたなって思いますし(笑)。そのときは緊張してないと思っていたんですけど、どこかしらで緊張して力みが入っていましたね。

ー逆にいうと、この1年で緊張や力みとの付き合い方も身についてきました?

SHUNTO そうですね。「ここは魅せたい」だったり、「抜くことでその次が映えるから、ここは抜くのがかっこいい」だったり、そういうことをステージ上で重ねて、自分たちの動画を見返すたびに学んでいるので。そういう意味で届け方は変わったんじゃないかなと思いますね。みんな個人個人ですごく考えているので。グループ全体で統一する部分もあるんですけど、みんな自分の理想を常に追い求める感じが強いかなと思います。

ーそれはちょうど次の質問につながる話だと思うんですけど、ライブパフォーマンスにおいて、自分と真逆なものを持っているなと思うメンバーは?

SHUNTO 似たような人って、本当にいないなと思うんですよね。でも正反対なのはRYOKIくんかもしれないです。パフォーマンス面だけでもないんですけど、何事においても挑戦型で、どこへでも一人で行けたり。パフォーマンス面でいうと、あからさまに尖って個性が光るパートがあって、「直接的な攻撃型」みたいな感じなので。そのあたりが正反対なんじゃないかなと思います。日頃の行動ひとつとっても「自分も取り入れていけたらいいな」と思うことがありますね。

ーパフォーマンスに出る姿勢と、生活での姿勢が、直結しているんですね。

SHUNTO それは全員そうだと思いますね。「こういうふうだからパフォーマンスでこうなるんだな」って、性格がパフォーマンスに出ていることをすごく感じます。ライブ中の余裕感とかも、私生活を覗いてみると「あ、そういう感じだったんだ」って気づいたり。最近になってもそういう新しい気づきみたいものはありますね。

一つひとつの言葉とともに

ーそんななかで、ライブパフォーマンスにおけるSHUNTOさんの個性はどういうところにあると自覚していますか?

SHUNTO 「慎重」ですね。他の6人よりわりと慎重な気がします。「とりあえずやってみよう」みたいなマインドとか、行動力もある人が多いと思いますし、そういう部分は自分も必要だなって思ったりするんですけど。逆に自分が一番慎重なんじゃないかなと思います。とにかく自分の納得できるレベルになるまではパフォーマンスしたくないですし。変なこだわりになっちゃうかもしれないんですけど、そういう慎重さみたいなものはあると思います。

ーでは、これまで観た他のアーティストのライブのなかで、最も感動したものや自分の理想だと感じたものは?

SHUNTO 昔から「ライブに行きたいなあ」と思ってもあんまり言わなくて、わりと最近になって行ったりしているんですけど。僕、『VIVA LA ROCK』に出演したとき、別日に1人で行ってるんですよね。チケットを買って。UVERworldさんを観たくてしっかりお金を払って行きました(笑)。そこに立ったときの景色もわかっているからこそ、尊敬しているアーティストの方が歌っているのを俯瞰して見ることができた部分もあって。自分の過去を支えられた経験と、今の自分の立場を考えながら生で聴くと、曲もMCもすごく刺さって。ずっと泣いてました(笑)。

ーすっごく素敵な話ですね。今後BE:FIRSTとして、どういうライブに挑戦していきたいですか?

SHUNTO いつも言ってることになっちゃうんですけど、こなしたくはないですし、一人ひとりに届けたいということはもちろんで。知らない曲でも心をグッと持っていかれるようなライブがしたいなと思います。最近Stray Kidsさんのライブに行かせていただいたんですけど、すごく楽しそうに音楽に乗っていたりして、本当に音楽が好きなんだなということが感じられるステージングで、自分たちの心が踊っているのが伝わってきたんですよね。自分たちもそういうライブをしたいなと思います。かっこいいけどすごく激しくて感情も乗っていて、「こういうふうにやっていくといいんじゃないかな」とひとつの指針みたいなものが見えたライブでした。あとは、言葉を大切にしたいですね。自分が好きなアーティストだと一つひとつの言葉がどれほど刺さるのかを自分が感じているので、そのことをしっかりと飲み込んだ上で発言していきたいなと思います。

【関連記事】BE:FIRSTのSHUNTOが語る、真の「アーティスト」になるために

【関連記事】BE:FIRSTが語る、2ndシングル『Bye-Good-Bye』の全貌

【関連記事】BE:FIRST、2ndワンマンライブ完遂 BESTYとともに歩む7人の勇姿

<INFORMATION>

1st ALBUM「BE:1」 配信中

https://BEFIRST.lnk.to/BE1

BE:FIRST Official Website:https://befirst.tokyo/

BE:FIRST YouTube Channel : https://www.youtube.com/c/BEFIRSTOfficial/