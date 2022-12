声優と一緒に年越し！要チェックのバラエティ＆ライブ特別番組8選

いよいよ年末年始が近づいてきて、今週からお休みに突入する人も多いのでは? 今年もこの時期にしか観られない特別番組が目白押しの中、編集部イチオシの声優さんが出演するプログラムを一挙ご紹介♪

>>>年末年始はどれを観よう!?年末年始の声優スペシャル番組をチェック!(写真57点)

●R指定アニメ!presents「AT-Xアニメランキング2022」大晦日スペシャル!

【AT-X】12月31日(土)22時~23時

毎年恒例の「AT-Xアニメランキング」が、今年はスペシャル仕様で開催! ”ガチのラブライバー”としても知られるROLANDさん、アニメ好きのフリーアナウンサー・松澤千晶さんと共に、豊崎愛生さん、三上枝織さんが出演する。

今年放送された全601作品の中から、AT-X加入者の投票で選ばれた「年間」と「下半期」の2部門のランキングが決定。あなたが好きなアニメは果たして上位に入っているのか……結果発表の行方を楽しく見守ろう♪

●オールナイト声優フジ4夜、5夜未公開映像付完全版&ゆく年くる年2022→2023

【フジテレビTWOドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart】12月31日(土)23時30分~24時/2023年1月1日(日)0時~4時30分/1月1日(日)4時30分~9時

若手人気声優たちが大集結してお届けする、生バラエティ番組『オールナイト声優フジ』の年末スピンオフ番組。若手声優たちにとって兄貴的存在で、番組不動のMC・森久保祥太郎さんのほか、常連の小林大紀さん、広瀬裕也さん、2023年1月21日に放送予定の新作『オールナイト声優フジ6夜』で初登場となる梅田修一朗さんが、年越しそばとお酒に舌鼓を打ちつつ2022年を振り返る。

番組終了後も引き続き、『オールナイト声優フジ4夜 未公開映像付完全版』(1月1日0時~4時30分)、『オールナイト声優フジ5夜 未公開映像付完全版』(1月1日4時30分~9時)が連続放送。イケボに癒されながら、まったりと新しい年を迎えよう!

●Kiramuneカンパニー シーズン7直前スペシャル

【フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart】2023年1月1日(日)11時30分~12時

男性声優のエンターテインメントレーベル・Kiramune初冠番組として2016年よりレギュラー放送が開始した『Kiramuneカンパニー』は、架空の会社「Kiramuneカンパニー」を舞台に、スーツ姿の代表取締役社長役・浪川大輔さんと社長秘書役・吉野裕行さんが、社員役のKiramuneメンバーらをゲストに招き公開収録形式で展開するバラエティ番組。

そんな、今や老舗声優番組となった『Kiramuneカンパニー』が、2022年4月にシーズン7に突入。それを記念した特別番組(2022年3月初回放送)では、浪川社長と吉野秘書が、番組ファンである顧客の皆様のお悩み相談に生電話で回答。どんな答えが飛び出したのか……初笑いが巻き起こること間違いなし!

●とにかくゆるく過ごしたい!ハッピーニュ卯イヤーSP

【AT-X】2023年1月1日(日)17時10分~17時40分

『とにかくゆるく過ごしたい!』は、寺島拓篤さん、田所あずささん、白石稔さん、野水伊織さんの4人が、共同生活を行ったらという設定のもと、シェアハウスのリビングで超個人的な話題でトークする2021年11月にスタートした番組。4人は2018~2021年に放送された『Club AT-X WSB ~ワールド シークレット ベース~』でも共演してきた、気心の知れた仲間ということもあってコンビネーションはバッチリ!

『ハッピーニュ卯イヤーSP』では、お正月料理を楽しみながらもいつもどおりのゆるゆるトークが展開。お正月だからこそゆっくり過ごしたいという人は必見です!

●TVアニメ『スパイ教室』放送スタート記念!雨宮天と伊藤美来の極上新春対談!

【AT-X】2023年1月2日(月)18時30分~19時

1月5日よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xほかにて放送開始となるTVアニメ『スパイ教室』で、リリィ役の雨宮天さんとグレーテ役の伊藤美来さんが出演する特番。作品にちなんだ美味しいものを紹介しながら、放送が楽しみになる作品トークを展開する。

こちらは、KADOKAWA Anime Channel(YouTube)で配信されるTVアニメ『スパイ教室』新春企画!雨宮天と伊藤美来の「極上スパイス教室」!のAT-X特別版ということで、二人の対談をメインに楽しむことができる。アニメの放送が待ちきれないという人は、ぜひチェック!

●第6回 ももいろ歌合戦~50組以上の超豪華出場者と年越し8時間無料生放送~

【ABEMA】12月31日(土)17時~ 日本武道館より全編無料生放送

4人組ガールズユニット・ももいろクローバーZがホストを務め、豪華アーティストが歌の真剣勝負を繰り広げる音楽イベント『ももいろ歌合戦』。第6回目となる今年は、初登場として『アイドルマスター シンデレラガールズ』、ささきいさおさん、『声優と夜あそび』(森久保祥太郎さん・仲村宗悟さん)、ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士(豊前江/桑名江/松井江/五月雨江/村雲江/水心子正秀)らが出演するほか、『ウマ娘 プリティーダービー』、西川貴教さん、森口博子さんらも参戦する。

『世代を超えたアニソンメドレー』などここでしか観ることができない豪華メドレーやコラボレーションも展開するとのことで、アニメ・声優ファンも見逃せない!

●仲村宗悟 1st LIVE TOUR ~NATURAL~フジテレビ特別版

【フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart】12月31日(土)22時~23時30分

『THE FIRST SLAM DUNK』宮城リョータ役などで今大注目の声優・仲村宗悟さんが、行った1stライブツアーの映像をお届け! 2021年10月23日の大阪公演を皮切りに、愛知、宮城、福岡、神奈川を巡った1stライブツアーから、2021年11月23日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて行われたツアーファイナルの模様に、ここでしか観られない特別映像を追加したオリジナルバージョンを「フジテレビ特別版」としてお届けする。

さらに、1月1日午前9時~11時30分には『仲村宗悟 2nd LIVE TOUR ~+ING~』から、2022年5月29日に東京・Zepp Hanedaにて開催されたツアーファイナルを放送。年末年始は、高い歌唱力でも知られる仲村さんの歌声に浸ってみて!

●ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ”R”~/ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ 佐賀よ共にわいてくれ~

【アニマックス】2023年1月1日(日)20時~22時40分/2023年1月1日(日)22時40分~25時30分

アニマックスの元旦は『ゾンビランドサガ』三昧! 1月1日8時~14時に『ゾンビランドサガ』全12話一挙放送、1月1日14時~20時に『ゾンビランドサガ リベンジ』全12話一挙放送に続いて、自粛となった『ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~』のリベンジ公演として2021年2月27日に開催された『ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD ”R”~』をTV初放送。

源さくら役・本渡楓さん、二階堂サキ役・田野アサミさん、水野愛役・種田梨沙さん、紺野純子役・河瀬茉希さん 、ゆうぎり役・衣川里佳さん、星川リリィ役・田中美海さんら 「フランシュシュ」を演じる役者陣が熱いパフォーマンスを繰り広げる。特典映像として、メイキングやライブ後のコメント映像なども楽しめる。

さらに、1月1日22時40分からは、2021年10月16日・17日に千葉・幕張メッセにて開催された『ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ 佐賀よ共にわいてくれ~』もTV初放送! 「フランシュシュ」を演じる役者陣が『ゾンビランドサガ』史上最大規模のライブを展開。怒涛の一挙放送17時間半で、『ゾンビランドサガ』ワールドに酔いしれよう!

(C)ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会