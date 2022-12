『火狩りの王』観れば観るほど面白さが増す！炉六役・細谷佳正が語る魅力

日向理恵子による長編ファンタジー小説を、監督・西村純二と構成/脚本・押井守がタッグを組んでアニメ化する、WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。本作で炉六役を務める細谷佳正のオフィシャルインタビューが公開となった。

『火狩りの王』は、日向理恵子による長編ファンタジー小説。 ”火” を失った人類最終戦争後の世界で、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく者たちの姿が描かれる。

主人公は11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四。どこにでもいるような子供たちが、絶望的な世界に翻弄されながら強く生きていく姿が印象的で、独創性溢れるファンタジーでありながら、その深いテーマ性に多くの読者が心打たれた作品だ。

WOWOWでは本作をアニメ化し、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

今回は、炉六役・細谷佳正のオフィシャルインタビューを紹介。

細谷は作品について「『日本のアニメって面白い』と言うことを多くの方に伝えていける作品」と語った。

<炉六役・細谷佳正 オフィシャルインタビュー>

――炉六役を演じることが決まった際のお気持ちをお聞かせください。

押井守さんが構成/脚本、音響監督に若林和弘さんが関わっている、西村純二監督の作品なので、自分の中では高級感のある作品というイメージがありました。そんな作品でメインキャラクターを任せてもらえたのは素直に嬉しかったです。

――細谷さんが思う、炉六というキャラクターについての印象、そして魅力をお聞かせください。

炉六は、謎が多い火狩りという設定があって、それを魅力的に感じます。他のキャラクターは出自について語られていたりするんですけど、炉六は ”流れ者” の火狩りで、所在が明らかにされていないというところも魅力に感じます。何を考えているのかを表情から読み取りづらいところとか、落獣を狩るということに関してエキスパートだというところも、視聴者が気になる魅力じゃないかと思います。

――炉六を演じる上で意識していることはありますか?

煌四を守りながら落獣を狩るシーンがあるんですけど、そのシーンのセリフに「!」が書いてあって、激しくセリフをいう印象があったんですけど、それをしない方が経験値の高い、熟練した火狩りのエキスパートだという雰囲気を感じてもらえるだろうと思いました。炉六が危機感を感じる必要がないというか。

意識しているとしたら、心拍数が上がらない常に冷静な感じ、だと思います。煌四と燠火家の内情とか、政治的なことに巻き込まれていく時に、例えば動揺だったり、個人的な感情を表に出すということは、生き延びる上で不利だと思うし、他人に情報を与えないようにしているんだと思います。ただ、全く感情が出ないからといってロボットみたいにしてしまったら、視聴者はつまらないと思うので、自分の中ではバランスを取ってやっているつもりでいます。

――細谷さんが思う、見どころや注目点をお聞かせください。

1回文明が滅んだ後に火を使おうとしても火を使えないという設定が、『とんでもなく現実離れしたファンタジーではない』というか。もしかしたらあり得るかも知れない世界観なんですね。理屈で考えるとあり得るかもという、ある意味でリアリティがあるSFっていうんですかね? それが個人的にですけど、押井守さんらしさに感じました。

何度かの滅亡を迎えたことを視聴者に感じさせないまま物語が展開するので、楽しんでもらえると思います。

――放送を楽しみにされている皆様へメッセージをお願いします。

最近の多くのアニメは、ファッションのように若い方に広く受け入れられているエンターテインメントの一つだと思います。一方でショート動画の流行は、長編作品を観るのが大変という人も多いという事だと思います。

そんな中で、『火狩りの王』は、設定や世界観も単純ではないし、視聴者が、積極的に観るという姿勢を取らなければ、物語の面白さを感じ辛い作品だと思います。

僕が若い頃に見ていた押井さんの作品に漂っていた「一見さんお断り」みたいな雰囲気はあるとは思うんですけど、そういう作品も面白いんだということを伝えていける作品だと思います。

魅力的なキャストが沢山出演していますし、今あるたくさんの作品とは少し違って、観れば観るほど面白さが増していく作品だと思うので、ぜひ注目してもらえたら嬉しいです。

(C)日向理恵子・ほるぷ出版/WOWOW