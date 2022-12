Prime Videoのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズの特別企画として、年末年始に「Anytime 冬祭り」を開催。アニメなど全100話以上が、アニメタイムズのYouTube公式チャンネルで無料公開される。

「Anytime 冬祭り」では、12月28日13時よりTVアニメ「『フルーツバスケット』2nd season」全25話、12月29日13時より「異世界食堂」全12話を順次配信。また12月29日よりアニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」からセレクトした第10話、第21話、第23話、第20話、第28話、第8話が順次届けられる。さらに12月30日13時より「ゴルゴ13」第1話から第3話、「陸奥圓明流外伝 修羅の刻」第1話から第6話、「焼きたて!! ジャぱん」「アイシールド21」「虚構推理」「東京喰種トーキョーグール」の各1話、「サイボーグ009」第1話から第15話までを無料公開。加えて2023年1月1日より、「頭文字D」の「1st stage」から「4th Stage」までと、「BATTLE STAGE」「Extra Stage インパクトブルーの彼方に」「to the next stage プロジェクトDへ向けて」など、一挙69話を順次公開していく。

さらに明日12月27日からは舞台「Paradox Live on Stage」、翌12月28日からは舞台「王室教師ハイネ-THE MUSICAL-」をお届け。なお舞台「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」は、現在無料公開中だ。配信スケジュールの詳細については、文末をチェックしよう。

アニメタイムズ「Anytime 冬祭り」配信スケジュール

アニメ

「フルーツバスケット2nd Season」全25話

2022年12月28日(水)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「異世界食堂」全12話

2022年12月29日(木)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「ゴルゴ13」1話~3話

2022年12月30日(金)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」10、21、23、20、28、8話

12月29日(木)~2023年1月17日(火)※順次更新

「陸奥圓明流外伝 修羅の刻」1話~6話

2022年12月30日(金)13:00~2023年1月23日(月)12:59

「焼きたて!! ジャぱん」1話

2022年12月30日(金)13:00~2023年1月13日(金)12:59

「アイシールド21」1話

2022年12月30日(金)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「虚構推理」1話

2022年12月31日(土)13:00~2023年1月13日(金)12:59

「東京喰種トーキョーグール」1話

2022年12月31日(土)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「サイボーグ009」1話~15話

2022年12月31日(土)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「頭文字D 1st Stage」全26話

2023年1月1日(日)13:00~2023年1月25日(水)12:59 ※順次更新

「頭文字D 2nd Stage」全13話

2023年1月1日(日)23:30~2023年1月25日(水)12:59 ※順次更新

「頭文字D 3rd Stage」

2023年1月2日(月)16:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Extra Stage インパクトブルーの彼方に」

2023年1月2日(月)21:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Battle Stage」

2023年1月2日(月)22:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D to the next stage プロジェクトDへ向けて」

2023年1月2日(月)23:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D 4th Stage」全24話

2023年1月3日(火)13:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Battle Stage 2」

2023年1月3日(火)23:50~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Extra Stage 2 ~旅立ちのグリーン~」

2023年1月3日(火)25:10~2023年1月25日(水)12:59

「クールドジ男子」5話~7話

公開中~2023年1月6日(金)18:59

舞台

「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」

公開中~2023年1月13日(金)12:59

「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」

公開中~2023年1月13日(金)12:59

「Paradox Live on Stage」

2022年12月27日(火)~2023年1月13日(金)12:59

ミュージカル「王室教師ハイネ」

2022年12月28日(水)~2023年1月13日(金)12:59

「STAGE FES2017」

2022年12月30日(金)13:00~2023年1月13日(金)12:59

「サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER」 (c)2001石森プロ/サイボーグ009製作委員会、「焼きたて!!ジャぱん」 (c)橋口たかし/小学館・パンタジア・テレビ東京、「アイシールド21」 (c)米スタジオ・ビレッジスタジオ/集英社・テレビ東京・NAS、「東京喰種トーキョーグール」 (c)石田スイ/集英社・東京喰種製作委員会、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 (c)秋本治・アトリエびーだま/集英社・ADK、舞台「Paradox Live on Stage」 (c)Paradox Live on Stage2021、舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」 (c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」製作委員会2020、舞台「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」 (c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」製作委員会2017、舞台「王室教師ハイネ-THE MUSICAL-」 (c)赤井ヒガサ/ SQUARE ENIX・王室教師ハイネ製作委員会 (c)ミュージカル「王室教師ハイネ」製作委員会