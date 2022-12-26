12月31日に放送される「第73回NHK紅白歌合戦」の曲順が発表された。
トップバッターを飾るのは白組のSixTONES。前半は紅組の坂本冬美による「お祭りマンボ～スカパラSP～」で締めくくられる。紅組トリはMISIAが、大トリは白組の福山雅治が務める。
さらに番組の新たな見どころも明らかに。山内惠介、日向坂46、乃木坂46は“きつね”つながりの曲でコラボレーションする。ヒャダインがリミックスを手がけた山内の楽曲「恋する街角～きつねダンスRemix～」ではファイターズガールや乃木坂46のメンバーが“きつねダンス”を披露。日向坂46の楽曲「キツネ」にはファイターズガールと山内も参加して盛り上げる。
関ジャニ∞は北川悠仁（ゆず）が作詞作曲を手がけた「T.W.L」でゆずとコラボレーションする。また秋山竜次（ロバート）の企画「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」と「NHK紅白歌合戦」もコラボレーション。秋山があるクリエイターとして番組に登場する。
第73回NHK紅白歌合戦 曲順
前半
SixTONES「Good Luck!」
天童よしみ「ソーラン祭り節」
緑黄色社会「Mela!」
郷ひろみ「GO!GO!50周年!! SPメドレー」
なにわ男子「初心LOVE」
水森かおり「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」
LE SSERAFIM「FEARLESS -Japanese ver.-」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
山内惠介「恋する街角～きつねダンスRemix～」
日向坂46「キツネ」
JO1「無限大」
milet「Fly High」
NiziU「CLAP CLAP」
鈴木雅之「違う、そうじゃない」
BE:FIRST「Shining One」
SEKAI NO OWARI「Habit」
三浦大知「燦燦」
IVE「ELEVEN -Japanese ver.-」
Snow Man「ブラザービート～紅白みんなでシェー！SP～」
Perfume「紅白 Medley 2022」
THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS」
Aimer「残響散歌」
坂本冬美「お祭りマンボ～スカパラSP～」
後半
ウタ「新時代」
King Gnu「Stardom」
三山ひろし「夢追い人～第6回けん玉世界記録への道～」
TWICE「Celebrate」
特別企画 「ディズニースペシャルメドレー」
Vaundy「怪獣の花唄」
milet × Aimer × 幾田りら × Vaundy「おもかげ」
純烈「プロポーズ」「白い雲のように」
back number「アイラブユー」
乃木坂46「裸足でSummer」
工藤静香「35周年SPメドレー」
King & Prince「ichiban」
Official髭男dism「Subtitle」
あいみょん「ハート」「君はロックを聴かない」
加山雄三「海 その愛」
Superfly「Beautiful」
藤井風「死ぬのがいいわ」
篠原涼子「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」
ゆず「夏色」
関ジャニ∞「T.W.L」
星野源「喜劇」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松任谷由実 with 荒井由実「Call me back」
KinKi Kids「25th Anniversary Medley」
安全地帯 「I Love Youからはじめよう」
石川さゆり「天城越え」
桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎「時代遅れのRock'n'Roll Band」
MISIA「希望のうた」
福山雅治「桜坂」
NHK総合ほか「第73回NHK紅白歌合戦」
2022年12月31日（土）19:20～23:45
※BS4K、BS8K、ラジオ第1でも放送
※中断ニュースあり