12月31日に放送される「第73回NHK紅白歌合戦」の曲順が発表された。

トップバッターを飾るのは白組のSixTONES。前半は紅組の坂本冬美による「お祭りマンボ～スカパラSP～」で締めくくられる。紅組トリはMISIAが、大トリは白組の福山雅治が務める。

さらに番組の新たな見どころも明らかに。山内惠介、日向坂46、乃木坂46は“きつね”つながりの曲でコラボレーションする。ヒャダインがリミックスを手がけた山内の楽曲「恋する街角～きつねダンスRemix～」ではファイターズガールや乃木坂46のメンバーが“きつねダンス”を披露。日向坂46の楽曲「キツネ」にはファイターズガールと山内も参加して盛り上げる。

関ジャニ∞は北川悠仁（ゆず）が作詞作曲を手がけた「T.W.L」でゆずとコラボレーションする。また秋山竜次（ロバート）の企画「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」と「NHK紅白歌合戦」もコラボレーション。秋山があるクリエイターとして番組に登場する。

第73回NHK紅白歌合戦 曲順

前半

SixTONES「Good Luck!」

天童よしみ「ソーラン祭り節」

緑黄色社会「Mela!」

郷ひろみ「GO!GO!50周年!! SPメドレー」

なにわ男子「初心LOVE」

水森かおり「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」

LE SSERAFIM「FEARLESS -Japanese ver.-」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

山内惠介「恋する街角～きつねダンスRemix～」

日向坂46「キツネ」

JO1「無限大」

milet「Fly High」

NiziU「CLAP CLAP」

鈴木雅之「違う、そうじゃない」

BE:FIRST「Shining One」

SEKAI NO OWARI「Habit」

三浦大知「燦燦」

IVE「ELEVEN -Japanese ver.-」

Snow Man「ブラザービート～紅白みんなでシェー！SP～」

Perfume「紅白 Medley 2022」

THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS」

Aimer「残響散歌」

坂本冬美「お祭りマンボ～スカパラSP～」

後半

ウタ「新時代」

King Gnu「Stardom」

三山ひろし「夢追い人～第6回けん玉世界記録への道～」

TWICE「Celebrate」

特別企画 「ディズニースペシャルメドレー」

Vaundy「怪獣の花唄」

milet × Aimer × 幾田りら × Vaundy「おもかげ」

純烈「プロポーズ」「白い雲のように」

back number「アイラブユー」

乃木坂46「裸足でSummer」

工藤静香「35周年SPメドレー」

King & Prince「ichiban」

Official髭男dism「Subtitle」

あいみょん「ハート」「君はロックを聴かない」

加山雄三「海 その愛」

Superfly「Beautiful」

藤井風「死ぬのがいいわ」

篠原涼子「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」

ゆず「夏色」

関ジャニ∞「T.W.L」

星野源「喜劇」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

松任谷由実 with 荒井由実「Call me back」

KinKi Kids「25th Anniversary Medley」

安全地帯 「I Love Youからはじめよう」

石川さゆり「天城越え」

桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎「時代遅れのRock'n'Roll Band」

MISIA「希望のうた」

福山雅治「桜坂」

NHK総合ほか「第73回NHK紅白歌合戦」

2022年12月31日（土）19:20～23:45

※BS4K、BS8K、ラジオ第1でも放送

※中断ニュースあり