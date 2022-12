KAT-TUNのニューアルバム「Fantasia」が2月15日にリリースされる。

通算11枚目のフルアルバムとなる本作には、“ジャンルレス”をテーマに、リード曲「Fantasia」を筆頭とした多彩なジャンルの楽曲を収録。このアルバムのために制作された新曲の数は計17曲にのぼる。

初回限定版1では「透明な朝」「夢で逢いたい」という2曲のボーナストラックに加えて「Fantasia」のミュージックビデオとそのメイキング映像が、初回限定版2ではボーナストラック「窓を開けて」とともに「Love Lots Together」のMVとそのメイキング映像が堪能できる。また通常盤には、亀梨和也による「未完成な」、上田竜也による「ユダ」、中丸雄一による「New sight」という各メンバーのソロ曲が収録されるほか、ボーナストラック「KAT-TUNの現場」が楽しめる。

KAT-TUN「Fantasia」収録曲

初回限定版1

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 透明な朝

13. 夢で逢いたい

初回限定版2

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 窓を開けて

通常盤

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 未完成な(亀梨和也 ソロ曲)

13. ユダ(上田竜也 ソロ曲)

14. New sight(中丸雄一 ソロ曲)

15. KAT-TUNの現場