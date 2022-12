Yostarは12月26日、同社が提供しているオンライン麻雀ゲーム「雀魂」の公式ツイッターアカウントのフォロワー数が35万人を突破したことを記念し、オリジナルグッズが当たるTwitterキャンペーンを開始した。

「雀魂」公式ツイッターアカウントのフォロワー数が35万人突破! グッズが当たる

「雀魂」は、PCブラウザやスマートフォン向けアプリから無料でプレイできる(ゲーム内課金要素あり)麻雀ゲーム。今回公式アカウント「@MahjongSoul_JP」のフォロワー数が350,000人を超えたことを記念し、同タイトルオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンを開始した。

プレゼントの内容

キャンペーン期間は2023年1月2日23時59分まで。公式アカウントをフォローし、下記投稿をリツイートすることで参加できる。

©2019 Soul Games, Inc. ©2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.