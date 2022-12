GANG PARADEが5月10日にニューアルバム「OUR PARADE」をリリースすることが決定した。

「OUR PARADE」は、2019年11月発表の「LOVE PARADE」以来約3年半ぶりとなるオリジナルフルアルバム。今作には2022年1月1日に再始動してからこれまでに発表されたシングル曲「PARADE GOES ON」「シグナル」「Priority」や、テレビアニメ「僕とロボコ」のテーマソング「lol」のフルバージョン、11月に配信されたベストアルバム「WELCOME TO GANG PARADE(COMPLETE EDITION)」の収録曲「Beautiful Days」に9曲の新曲を加えた全14曲が収録される。初回限定盤の付属Blu-rayには1月1日に東京・Spotify O-EASTで行われる抽選応募制のワンマンライブ「GANG PARADE Memorial LIVE ~PAST, NOW, and FUTURE」の模様が完全収録される。

なお「GANG PARADE Memorial LIVE ~PAST, NOW, and FUTURE」の開場前、「OUR PARADE」を予約購入した人はライブの無料参加券が当たる大抽選会に参加できる。さらにYouTubeではライブ本編の模様が生配信されることが決定した。

GANG PARADE「OUR PARADE」収録曲

01. ENJOY OUR PARADE

02. PARADE GOES ON

03. シグナル

04. SUPER PARTY PEOPLE

05. Anything Goes!!!!

06. Girls

07. lol

08. 限界少女

09. エキゾチックアニマル

10. Unlimited

11. INVOKE

12. さよならメトロポリス

13. Beautiful Days

14. Priority