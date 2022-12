ゴールデンボンバーが2月8日にニューアルバム「COMPACT DISC」をリリースし、3月から全国ツアー「振り返ればケツがいる」を開催する。

アルバムは「今の時代、CDを出してもみんな所持しようと思わないのでは」という鬼龍院翔(Vo)の発案から、“普通盤”なるDVD付きのCDのほか、CDジャケットのデザインをあしらったトートバッグ、ポーチ、ミラーの計4形態で展開される。トートバッグ盤、ポーチ盤、ミラー盤はCD付き仕様もあるので、CDを所持したい人はこちらを手に取ってみよう。アルバムのリリース発表に合わせて、YouTubeでは収録曲「Yeah!めっちゃストレス」「人間だ」のミュージックビデオが公開された。

全国ツアーは3月25日の群馬・ベイシア文化ホール公演を皮切りに、8月6日の東京・東京ガーデンシアターまで17会場26公演が行われる。チケットの一般発売に先駆けて、ファンクラブでは12月28日15:00より抽選先行予約を受け付ける。

なお、ゴールデンボンバーは本日12月25日に千葉県市原市市民会館で「ゴールデンボンバークリスマスライブ~聖夜の幽漢脚~」を開催。2021年11月から活動を自粛していた歌広場淳(B)も約1年ぶりに復帰し、気合いのこもったステージを披露した。

ゴールデンボンバー「COMPACT DISC」収録内容

CD

01. Hey Yo!

02. 人間だ

03. Yeah!めっちゃストレス

04. おさかな地獄

05. 踊るなよ -Do Not Dance-

06. ダニ

07. THE ガマン

08. マリアの肝臓

09. バブルはよかった

10. ありふれたうた

11. 胸を痛めても

12. 鈍色の臨終

13. 断末魔

14. 夢を見れたら

15. キスミー

普通盤DVD収録内容

・仲悪いけどメンバーで飲みに行ってみた~キャンプ編~

ゴールデンボンバー全国ツアー2023「振り返ればケツがいる」

2023年3月25日(土)群馬県 ベイシア文化ホール 大ホール(※ファンクラブ会員限定公演)

2023年4月14日(金)福島県 けんしん郡山文化センター 大ホール

2023年4月16日(日)青森県 リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

2023年4月22日(土)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2023年4月23日(日)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2023年4月29日(土・祝)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2023年4月30日(日)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2023年5月4日(木・祝)石川県 本多の森ホール

2023年5月6日(土)新潟県 新潟県民会館

2023年5月10日(水)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年5月15日(月)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2023年5月16日(火)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2023年5月27日(土)広島県 上野学園ホール

2023年5月28日(日)広島県 上野学園ホール

2023年6月3日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年6月4日(日)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年6月16日(金)愛媛県 松山市民会館 大ホール

2023年6月19日(月)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2023年6月20日(火)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2023年6月24日(土)沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと

2023年6月25日(日)沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと

2023年7月1日(土)鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP

2023年7月5日(水)大阪府 オリックス劇場

2023年7月6日(木)大阪府 オリックス劇場

2023年8月5日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2023年8月6日(日)東京都 東京ガーデンシアター