村上春樹「僕は“亀を助ける浦島太郎”みたいに…」アナログ・レコードを“救出”していた!? 自身のラジオ番組「村上RADIO」で語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。12月25日(日)の放送は「村上RADIO~アナログ・レコード年末在庫整理~」をオンエア。今回お届けしたのは、村上さんが海外の中古レコード屋さんで、1枚1~2ドルくらいで買ってきたレコード。しばらく聴いていなかったレコードを、1枚1枚きれいに磨き、久しぶりにLPの両面をしっかり聴いて選曲したという村上DJセレクトの楽曲をオンエア。この記事では、その一部の内容・前半2曲について語ったパートをお届けします。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO。今日はクリスマスですが、クリスマス・ソングはかけません。すみません。そういうのは他の番組で聴いてください。今夜は「アナログ・レコード年末在庫整理」ということで、しばらく聴いていなかった、うちにある古いLPレコードを引っ張り出しておかけします。場所の問題があって、これらのレコードはあまり手の届きにくい一画にまとめて置かれていたんだけど、そういうのって、なんか気の毒だなあと思って、1枚1枚きれいに磨いてあげて、久しぶりにLP両面しっかり聴いてみました。そして、そのなかから「これ、いいんじゃないか」と思う曲を選んでみました。今日おかけするレコードは、だいたい1ドルから2ドルくらいで、海外の中古屋さんで買ってきたものです。最近はアナログ・レコードがブームになって、中古レコードの値段もじわじわ高くなっているようですが、少し前までは捨て値でたたき売りみたいな状態だったんです。レコードを処分してCDに買い換える人が多かったんですね。あまりにも安いんで、僕は"亀を助ける浦島太郎"みたいに、そういうのを買い集めていました。そんなわけで今日かけるレコード、いろんな分野の音楽があって、かなりとっ散らかっていますが、バラエティーには富んでいると思います。在庫整理、お楽しみください。古いレコードなんでチリチリ入りますけど、例によってがまんしてください。よろしく。まずはペリー・コモです。最近ではペリー・コモを聴く人はあまりいないでしょうが、1940年代~1960年代初期にかけて、フランク・シナトラと並んで、アメリカでもっとも人気のある男性歌手の1人でした。イタリア系の人ですが、マフィアとのつながりが何かと話題になったシナトラとは対照的に、クリーンで健全なイメージが売りでした。健全すぎてちょっと、というところもなきにしもあらずなんですけど。今日は、そんな彼が珍しくナッシュヴィルまで出向いて、カントリー・ソングをまとめて録音したLPから聴いてください。アルバムのタイトルは『The Scene Changes』、プロデュースがチェト・アトキンズで、バックがアニタ・カー・カルテット、ピアノはフロイド・クレーマーという、ナッシュヴィルの豪華メンバーです。おかけするのは「Where Does A Little Tear Come From」、可愛い涙はどこから来るんだろうね、という曲です。次はがらりと変わって、ブラス・ロックの代表選手Blood, Sweat & Tearsをかけます。ジャズの要素を取り入れた、当時としてはかなり革新的なバンドでした。LP『Blood, Sweat And Tears 3』から、ローラ・ニーロの作った「He's A Runner」をかけます。この曲、僕は好きなんです。歌っているのはもちろん、デヴィッド・クレイトン・トーマスです。独特の声ですね。「He's A Runner」。ランナーといっても、運動選手じゃありません。ここでのランナーというのは、すぐに逃げ出してしまう人のことです。「何をもってしても、誰をもってしても、彼が逃げ出すのを止めることはできない。ひとところには留まれない人なんだから」という歌詞です。そういう人って、ときどきいますよね。都合が悪くなると、すぐに消えてしまう。