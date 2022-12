エヴァンゲリオン2号機と8号機βが1000%ベアブリックに！

映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに登場するエヴァンゲリオン2号機とエヴァンゲリオン8号機βが、メディコム・トイのクマ形ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。通常発売されるラインでは最大の1000%サイズだ。

『エヴァンゲリオン』は1995年のTVアニメを原点とするシリーズ。2007年からはリメイク作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズを展開、2021年の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で物語は完結した。

2号機はヒロインの1人である式波・アスカ・ラングレーが、8号機βはこちらもヒロインの1人の真希波・マリ・イラストリアスが乗るエヴァンゲリオン。

ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

イベント展示用などではもっと大きなサイズのものもあるが、通常発売されるアイテムとしては1000%が最大である。

(C) カラー

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK エヴァンゲリオン 2号機 1000%

BE@RBRICK エヴァンゲリオン 8号機β 1000%

発売元:メディコム・トイ

各8万5800円(税込)

2023年7月発売・発送予定

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに登場するエヴァンゲリオン2号機とエヴァンゲリオン8号機βをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイでは、エヴァンゲリオン以外にもにも様々なキャラクター、企業、アーティストなどとコラボしたベアブリックを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. (C) 2022 Viacom.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DONATELLO CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)

2023年7月発売・発送予定

アニメ『ミュータント・タートルズ』から、タートルズの1人、棒術使いで発明家のドナテロがメッキ仕様のベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 Viacom Overseas Holdings C.V. (C) 2022 Viacom.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK METALHEAD 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年7月発売・発送予定

アニメ『ミュータント・タートルズ』のキャラ、メタルヘッドをベアブリック化。悪役のクランゲによって作られたロボットだが、ドナテロがプログラムを書き換えた。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK HAT AND PONCHO MICKEY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年7月発売・発送予定

初期の短編映画『ギャロッピン・ガウチョ』に登場したミッキーマウスをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(R), TM, (C) Kellogg Co.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TONY THE TIGER FLOCKY Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(左2点)、9万6800円(右)(共に税込)

ケロッグのキャラクター、トニー・ザ・タイガーのベアブリック。フロッキー仕様。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

The Flintstones and all related characters and elements (C) & TM Hanna-Barbera. (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Baby Puss 400%(上左)、1000%(上右)

BE@RBRICK Hoppy 400%(下左)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

各1万4300円(上下左)、各6万3800円(上下右)(全て税込)

2023年7月発売・発送予定

アニメ『原始家族フリントストーン』のキャラ、サーベルタイガーのベイビーパスと、恐竜のホッピーをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) IGF

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK アントニオ猪木 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、7万4800円(右)(共に税込)

先頃亡くなった伝説的なプロレスラー、アントニオ猪木をベアブリック化。赤いガウン姿を再現している。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 2022 KISS Catalog, Ltd. Under License to Epic Rights.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KISS SPACEMAN CHROME Ver. 100% & 400%(上左2点)、1000%(上右)

BE@RBRICK KISS CATMAN CHROME Ver. 100% & 400%(下左2点)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(上下左各2点)、7万7000円(上下右)(全て税込)

2023年7月発売・発送予定

伝説的なロックバンド、キッスのメンバーであるスペースマン(エース・フレーリー、トミー・セイヤー)とキャットマン(ピーター・クリス、エリック・シンガー、エディー・キャノン)をベアブリック化。メッキ仕様。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2022

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK AAPE BY A BATHING APE(R) 10th Anniversary 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

3万800円(左2点)、14万800円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

ファンションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のヤングラインAAPE (エーエイプ)の10周年記念ベアブリック。メッキ仕様。発光機能内蔵で、発光によりメッキが透けてロゴが浮かび上がる。

メディコム・トイ直営店舗及びメディコム・トイ オンラインストア各店、AAPE BY A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)AAPE BY A BATHING APE(R) オフィシャルHP 問合せフォームより:contact.aape.jp

(C)Tokyo Cartographic Co.,Ltd

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos AGED MAP 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

販売元:Foot Locker atmos Japan

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

スニーカーショップatmos(アトモス)のベアブリック。古地図を全身にプリントしている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755(11:00~21:00)

(C)Tokyo Cartographic Co.,Ltd

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos x STAPLE TYPE-5 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

販売元:Foot Locker atmos Japan

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(左2点)9万6800円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

atmosとファッションブランドSTAPLE(ステイプル)のコラボベアブリック。胴体内部にビーズ入り。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755(11:00~21:00)

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 銀メッキ/達磨 金メッキ/獅子舞 100% & 400% 6PCS

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

6万8200円(税込)

2023年1月発売予定

BAPE(R)=A BATHING APE(R)と、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物・和のベアブリックのコラボアイテム。6体セット。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 銀メッキ 1000%

BE@RBRICK BAPE(R) 達磨 金メッキ 1000%

BE@RBRICK BAPE(R) 獅子舞 1000%

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

各14万800円(税込)

2023年1月発売予定

BAPE(R)と和のベアブリックのコラボアイテム。こちらはセットではないのでご注意を。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2022

(C) NEIGHBORHOOD CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

A BATHING APE(R) x NEIGHBORHOOD(R) BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

販売元:NOWHERE Co.,Ltd.

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、16万2800円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

A BATHING APE(R)と、ファッションブランドNEIGHBORHOOD(R)(ネイバーフッド(R))のコラボベアブリック。1000%のみライダースジャケットが付属。

メディコム・トイの直営店1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びNEIGHBORHOOD(R)正規取扱い店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041、NEIGHBORHOOD(R) 原宿:03-3401-1201

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK fragmentdesign PANDA 100% & 400% 3pcs(左3点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万8600円(左3点)、10万1200円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

藤原ヒロシ主宰のfragmentdesign(フラグメントデザイン)によるパンダモチーフのベアブリック。400%と1000%はコスチュームを脱がせるとバンブーパターンの本体が現れる2WAY仕様だ。100% & 400%は100%2体+400%1体の3体セットになっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK fragmentdesign スクイーズ 200% WHITE(左)、BLACK(右)

発売元:メディコム・トイ

各8580円(税込)

2023年1月発売予定

fragmentdesignによる、ぎゅっと握って楽しめるベアブリック型のスクイーズが登場。2色展開。全高約14センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SHAREEF 1000%

発売元:メディコム・トイ

9万3500円(税込)

2023年1月発売予定

ファッションブランドSHAREEF(シャリーフ)のベアブリック。胴体内部にリンゴ型のビーズ入り。

SHAREEF直営店およびメディコム・トイ直営店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)SHAREEF FLAGSHIP SHOP:03-6809-0374、info@shareef-tokyo.com

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KEITH HARING #10 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年2月発売予定

アーティストのキース・ヘリングの作品をプリントしたベアブリック第10弾。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

(C) YUSUKE HANAI

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK YUSUKE HANAI 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2023年1月発売予定

アーティスト花井祐介によるベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Nujabes Hydeout LOGO 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左)、7万4800円(右)(共に税込)

2023年6月発売・発送予定

音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)が主催したHydeout Productions(ハイドアウト・プロダクション)のロゴマークをプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2022年12月24日(土)00:00から2023年1月10日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C)JI/ASP (C)Junji ITO/Shogakukan

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK S'YTE × Junji Ito TOMIE 100% & 400%(上左)、1000%(上右)

BE@RBRICK S'YTE × Junji Ito UZUMAKI 100% & 400%(下左)、1000%(下右)

発売元:メディコム・トイ

各1万7600円(上下左各2点)、各7万4800円(上下右)(全て税込)

2023年1月発売予定

ヨウジヤマモト社のファンションブランドS'YTE(サイト)と、漫画家・伊藤潤二のコラボベアブリック。『富江』と『うずまき』の2種。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK CANDLE 2023 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4080円(税込)

2023年1月発売予定

Designed by まつゆう*

腹部に暖かい光を仕込んだベアブリックキャンドルの新色。全3色展開。

グロー・イン・ザ・ダークと香料を使用したハイブリッド成型で、アイボリー:バニラ、ピンク:ローズ、ペールブルー:ブルーベリーの香りがする。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK オリオン座 発光 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(左)、10万7800円(右)(税込)

2023年1月発売予定

星座のオリオン座をモチーフにしたベアブリック。発光機能内蔵で、表側は実際の星座の形、裏は星座のイメージ図が光る。頭・腕・脚は星空をイメージしたプリントになっている。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST BE@RBRICK B@BY CRYSTAL OF SNOW Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(税込)

2023年1月発売予定

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

舞い散る雪を思わせるデザイン。胴体内部にビーズ入り。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 開運・千万両 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

7480円(左)、5万5000円(右)(共に税込)

2023年1月発売予定

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。お腹の小判が2枚になった招き猫だ。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン ソラマチ店:03-3622-6000

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SERIES 45 Release Campaign Special Edition

配布元:メディコム・トイ

ノベルティ

2022年12月展開予定

1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKA店各店頭にて12月発売予定の「BE@RBRICK SERIES 45」を含む5000円(税込)以上購入の方に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。

1/6計画、MEDICOM TOY PLUS、2Gには各系統店舗の専用ロゴがあるが、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチにはない。そのため「BE@RBRICK SERIES 45 Release Campaign Special Edition」のソラマチ店版では、メディコム・トイ全体のロゴマークが使われている。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。