TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」が、2023年1月7日にTOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11での放送を皮切りに順次オンエア。新たなPVが公開された。
新PVは2B、9Sのアクションシーンをふんだんに盛り込んだもの。アニメは1月7日からDMM TV、dアニメストア、1月10日から各配信プラットフォームで順次配信も行われる。さらに世界160以上の国と地域での配信が決定した。
そのほか「『NieR:Automata Ver1.1a』最新情報発表特番」が12月28日20時よりアニプレックスのYouTube公式チャンネルで放送決定。特番には2B役の石川由依、9S役の花江夏樹、ポッド153役のあきやまかおる、スクウェア・エニックスの齊藤陽介プロデューサー、A-1 Picturesの藤井翔太プロデューサーが参加し作品の魅力を語り合うほか、アニメに関する最新情報も発表される。なお特番は事前収録した映像の配信となる。
TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」
TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:59～
福岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:59～
中京テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:27～
札幌テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:29～
アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日22:00～
スタッフ
原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）
監督：益山亮司
シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司
キャラクターデザイン・総作画監督：中井準
アクション監修・プロップデザイン：橘駿
CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝
Blender監修：川越崇弘
2Dワークス：平賀みえ
軍事考証：金子賢一
美術監修：加藤 浩（ととにゃん）
美術監督：坂上裕文（ととにゃん）
美術：ととにゃん
美術設定：高橋武之
色彩設計：茂木孝浩
CGディレクター：野間裕介
サブCGディレクター：大川 威
撮影監督：青嶋俊明
編集：三嶋章紀（三嶋編集室）
音楽：MONACA
音響監督：長崎行男
制作：A-1 Pictures
製作：人類会議
キャスト
2B：石川由依
9S：花江夏樹
A2：諏訪彩花
ポッド042：安元洋貴
ポッド153：あきやまかおる
アダム：浪川大輔
イヴ：鈴木達央
パスカル：悠木碧
司令官：加納千秋
オペレーター6O：磯部恵子
オペレーター21O：初美メアリ
リリィ：種崎敦美
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)SQUARE ENIX／人類会議