TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」が、2023年1月7日にTOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11での放送を皮切りに順次オンエア。新たなPVが公開された。

新PVは2B、9Sのアクションシーンをふんだんに盛り込んだもの。アニメは1月7日からDMM TV、dアニメストア、1月10日から各配信プラットフォームで順次配信も行われる。さらに世界160以上の国と地域での配信が決定した。

そのほか「『NieR:Automata Ver1.1a』最新情報発表特番」が12月28日20時よりアニプレックスのYouTube公式チャンネルで放送決定。特番には2B役の石川由依、9S役の花江夏樹、ポッド153役のあきやまかおる、スクウェア・エニックスの齊藤陽介プロデューサー、A-1 Picturesの藤井翔太プロデューサーが参加し作品の魅力を語り合うほか、アニメに関する最新情報も発表される。なお特番は事前収録した映像の配信となる。

TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」

TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～

読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:59～

福岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:59～

中京テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:27～

札幌テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:29～

アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日22:00～

スタッフ

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井準

アクション監修・プロップデザイン：橘駿

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

Blender監修：川越崇弘

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤 浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

サブCGディレクター：大川 威

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議

キャスト

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド042：安元洋貴

ポッド153：あきやまかおる

アダム：浪川大輔

イヴ：鈴木達央

パスカル：悠木碧

司令官：加納千秋

オペレーター6O：磯部恵子

オペレーター21O：初美メアリ

リリィ：種崎敦美

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)SQUARE ENIX／人類会議