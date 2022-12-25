TVアニメ「転生王女と天才令嬢の魔法革命」のキービジュアル第2弾、PV第3弾が解禁された。
「転生王女と天才令嬢の魔法革命」はパレッティア王国王女であり前世の記憶を持つアニスフィアと、魔法の天才と噂される完璧公爵令嬢ユフィリアを描いた物語。キービジュアルにはアニスフィアとユフィリアの対象的な姿が描かれた。「転生王女と天才令嬢の魔法革命」は2023年1月4日よりAT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、カンテレ、BS11で放送される。
TVアニメ「転生王女と天才令嬢の魔法革命」
放送情報
AT-X：2023年1月4日（水）21:00～
※リピート放送は毎週金曜9:00～、毎週火曜15:00～
TOKYO MX：2023年1月4日（水）25:00～
テレビ愛知：2023年1月4日（水）26:05～
カンテレ：2023年1月5日（木）26:55～
BS11：2023年1月4日（水）25:00～
配信情報
ABEMA：2023年1月4日（水）24:00～ ※地上波先行・単独最速配信
その他配信サイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：鴉ぴえろ「転生王女と天才令嬢の魔法革命」（ファンタジア文庫刊）
キャラクター原案：きさらぎゆり
監督：玉木慎吾
シリーズ構成：渡航
キャラクターデザイン：井出直美
アニメーション制作：ディオメディア
キャスト
アニスフィア・ウィン・パレッティア：千本木彩花
ユフィリア・マゼンタ：石見舞菜香
イリア・コーラル：加隈亜衣
アルガルド・ボナ・パレッティア：坂田将吾
レイニ・シアン：羊宮妃那
ティルティ・クラーレット：篠原侑
(c)2023 鴉ぴえろ・きさらぎゆり／KADOKAWA／転天製作委員会