遊び要素を追加！ ミッフィーたちをミニフィギュアで立体化

ディック・ブルーナの描いた人気のキャラクター、ミッフィーがいろいろなポーズで立体化された「UDF ディック・ブルーナ(シリーズ6)」が登場。無可動だが、一部には遊びが広がる要素が加えられている。

ディック・ブルーナはオランダのグラフィックデザイナーであり絵本作家。口が×のうさぎの女の子、「ミッフィー」が特に有名で、オランダでは「ナインチェ」、日本では「うさこちゃん」とも呼ばれる。以降、この記事では「ミッフィー」の名を使用する。

UDF(ウルトラディテールフィギュア)はメディコム・トイが展開するシリーズ。ミニサイズの固定フィギュアで、あまりアレンジを加えず原作や設定画にできるだけ忠実に立体化される。彩色はグラデーションなどのないフラットな塗装で、細部までほぼ省略なく施されている。ただし、サイズ・可動・アレンジ・グラデーションとも一部例外的なアイテムあり。

「UDF ディック・ブルーナ」はシリーズ5が2022年10月に発表されており(発売は2023年7月予定)、今回は比較的短いスパンでの新弾発表となった。「うさぎ(グレー)2羽セット」と「つながるミッフィー(あお)」はシリーズ5のカラーバリエーションになっている。

UDF ディック・ブルーナ(シリーズ6)

発売元:メディコム・トイ

各1650円(税込)

2023年8月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

ディック・ブルーナの描いたキャラクター、ミッフィーを中心に立体化。ミッフィー各全高9.5センチ、うさぎ全高約4.5センチ。

「うさぎ(グレー)2羽セット」「つながるミッフィー(あお)」「ミッフィーのどがいたいの」「おふろミッフィー」「ミッフィー(ひょっこり)」の全5種。

「つながるミッフィー(あお)」は同じ種類、あるいはシリーズ5の「つながるミッフィー(きいろ)」を複数並べてつなげていくことができる。

「ミッフィー(ひょっこり)」はカードや名刺を挟むことができ、半分だけ顔をのぞかせている様子を再現できる。

メディコム・トイではUDFの他にもソフビフィギュアのVCD、アーティスト作品をモチーフにしたスタチューなどを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

VCD Mr.STOOP SURF Ver.

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2023年1月発売予定

原型製作:MOTOR KEN

アーティスト花井祐介デザインのミスター・ストゥープをソフビフィギュア化。全高約23センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。

Sync. Park Bench Reindeer ORIGINAL Ver.

発売元:メディコム・トイ

10万7800円(税込)

2023年1月発売予定

アーティスト・バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約29センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYA、2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

CERAMICK Andy Warhol Brillo box Yellow

発売元:メディコム・トイ

3万6300円(税込)

2023年3月発売予定

ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの作品「ブリロ」を陶器で再現したアイテム。全高約22センチ。

鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。

元々の「ブリロ」はアメリカの洗剤付きスチールウール。その「ブリロ」の紙箱をモチーフに木の箱で作ったのが、アンディ・ウォーホルの作品「ブリロ」である。

「CERAMICK Andy Warhol Brillo box Yellow」は元ネタをたどると紙→木→陶器という変化の流れになっている。

