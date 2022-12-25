ASH DA HERO、TVアニメ『ブルーロック』オープニング主題歌リリース決定

バンダイナムコミュージックライブ内レーベルPurple One Starよりメジャーデビューをした5人組バンド、ASH DA HEROが、メジャー1stシングル『Judgement』を2023年2月22日（水）にリリースすることを発表した。

タイトル曲である「Judgement」はテレビ朝日系全国ネットNUMAnimation枠で放送されているTVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。

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今回、リリースされるCDはADH盤とブルーロック盤の2形態で、ADH盤にはライブムービーやツアードキュメンタリー、MVメイキングなど、40分を超える映像、そしてカップリング曲には「自分革命」が収録されている。ブルーロック盤では、ジャケットにアニメ描き下ろしイラストが使用され、カップリング曲にはメンバー5人の大切な想いが詰まった楽曲「最強のエンドロール」を収録。

なお、2023年4月8日（土）にはメジャー1stシングルを引っ提げたワンマンライブ「ASH DA HERO LIVE 2023 ”Judgement”」の開催も決定している。

＜リリース情報＞

ASH DA HERO

Major 1st Single

TVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌「Judgement」

CDリリース日：2023年2月22日（水）

先行配信日：2023年1月15日（日）

ADH盤（CD+Blu-ray）

価格：3850円（10%税込）/ 3500円（税抜）

品番：LAPS-4012

収録曲：「Judgement」、「自分革命」、インストを含む4曲

（Blu-rayにはライブムービーやツアードキュメンタリー、MVメイキングなど、40分を超える豪華映像特典を収録）

ブルーロック盤（CD Only）

価格：1650円（10%税込）/ 1500円（税抜）

品番：LAPS-4014

収録曲：「Judgement」、「最強のエンドロール」、インストを含む4曲

（ジャケットはアニメ描き下ろしイラスト）

予約リンク：https://lnk.to/ADH_Judgement

＜ライブ情報＞

「ASH DA HERO LIVE 2023 ”Judgement”」

2023年4月8日（土）Zepp DiverCity（TOKYO）

1階スタンディング：5000円（税込/整理番号有/D別）

2F指定席：5000円（税込/D別）

※未就学児童入場不可

※お一人様4枚まで

OFFICIAL FANCLUB Circle A会員先行受付：

2022年12月25日（日）12時〜2023年1月9日（月）23時59分

※チケット一般発売日は後日発表。

問い合わせ先：DISK GARAGE 050-5533-0888（平日12時～15時）

ASH DA HERO Official HP：https://ashdahero.com/