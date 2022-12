乃木坂46賀喜遥香、早川聖来が語る齋藤飛鳥「心の支えそのもの」「折れそうなときに助けてくれた」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月22日(木)は、同期メンバーの早川聖来さんとともに生放送でお届けしました。7日(水)にリリースしたニューシングル『ここにはないもの』MV撮影時のエピソードと、卒業を控える先輩メンバー・齋藤飛鳥さんへの思いを伝えたトークを紹介します。賀喜:乃木坂46は、12月7日に31枚目となる新曲『ここにはないもの』をリリースしました。早川:いつも応援ありがとうございます!賀喜:この楽曲は、乃木坂46の1期生・齋藤飛鳥さんの卒業前最後の参加シングルとなっておりまして……センターを飛鳥さんが務めているんですよね。早川:そしてありがたいことに、私たち2人とも選抜メンバーとして参加させていただいています!賀喜:MVもみんなで一緒に撮ったけど、撮影はどうでした?早川:最後のダンスシーンを、真っ白のドレスを着て屋上で撮ったね。東京の人だったらわかると思うんですけど、六本木ヒルズの森タワーの屋上のヘリポートで……。賀喜:高い所でね。早川:スタッフさんが、そこをキレイな野原みたいにしてくれて。飛鳥さんのサイリウムカラーのお花が咲いていて! しかも、すごくいいお天気だったよね。夢の中で撮ったみたいな感覚だったなぁ。賀喜:飛鳥さんもずっと微笑んでたじゃん。早川:そう! MVの最後のダンスシーンはワンシーンだけに見えるかもしれないんですけど、何テイクも同じダンスをいろんなカメラワークで撮ったんです。そのときに飛鳥さんが、毎回メンバーと順番に目を合わせてくれて……。私も「あ、今、私のこと見てる!」みたいなときがあって、「わたし?」ってやったら「うん!」みたいな……。それを他のメンバーにもやってるのを見て、ずっと微笑ましくて(笑)。普段、飛鳥さんって、結構ツンツンしてるじゃん?賀喜:うん、そこがかわいい……(笑)。早川:だから、いきなりそういうことされたら、もうデレデレしちゃう(笑)。賀喜:一気に心掴まれる!早川:そんなつぶらな瞳で見つめられたら……! すごいドキドキしちゃう。賀喜:飛鳥さんの瞳って星多くない? 星がキラキラしてるよね。早川:アニメみたいに描いたら、白い玉みたいなのが10個ぐらいあるよね(笑)。賀喜:キラッキラの目で見つめてくださるから、あぁ飛鳥さん……! って(笑)。早川:だから、私たちはあのとき、最高にめちゃめちゃ幸せな天国にいるんじゃないかって……。賀喜:うんうん。賀喜:私たちが乃木坂に入ってもう4年くらい経つけど、飛鳥さんってどんな存在だった?早川:入る前からおうちに写真集とかも置いてあって、本当に画面の向こうの存在すぎて。なんだろうな、生きてるのかな? ぐらいに思ってた人と一緒にお仕事をして、いろんな部分を見て……。こんなこと言ったらだけど、ちゃんと生きてるんですよ。本当にみんな1人1人そうですけど……。すごい考えていろんな人のことをじっくり見て、もう無理かもっていうときに、最初にスッて支えてくれる人が飛鳥さんで……。こんなに完璧な人、って言ったらあれかもしれないけど、画面上でもすごく素敵なのに裏でもちゃんと人を支えられる人っているんだ、ってその時すごい思ったね。賀喜:本当にそう。めっちゃ支えられた。早川:それこそ、結構しんどいなって思ってるときに、いきなりポンって長文でLINEを送ってくださったりとか……。『大丈夫? 最近これすごいよかったよ』って、突然送ってくださったりするから。本当に見てくれてて、自分が折れそうなときに助けてくれた先輩だったので、いなくなるのはやっぱり寂しいなって。賀喜:そうだね。早川:最近は、みんなが飛鳥さんロスみたいになっちゃってる……(笑)。賀喜:(笑)。それぐらい、みんなの心の支えそのもの!早川:何か、印象的なエピソードってある?賀喜:24枚目のシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』で初めて選抜に入ったときは、正直、飛鳥さんとほとんどしゃべってなくて……。そのときに私が人見知りだったのもあるんだけど、私みたいなものが飛鳥さんに話しかけていいのか!? みたいな気持ちがあって……(笑)。それでも見てくださっていて、本当にしんどくなったときにはスッと来てくださって、「大丈夫?」みたいな感じで声をかけてくださったりして……。早川:うんうん。賀喜:この間……あ~……!(笑)。これ言わないでおこうって思ってたけど、言っちゃおうか! 一緒に写真撮ったの! 言っちゃった!早川:(笑)。賀喜:それがすごい嬉しくて……! 私がニヤニヤして「え、どうしよう? え、いいんですか……?」って言ったら、「え、何? いいよー!」って腕組んでくださって……! 撮ってくださったの!早川:羨ましい……! ちょっと私も言っていい? 飛鳥さん、写真撮りたいです……(笑)。賀喜:言った! もう電波に乗ったから(笑)。早川:言っちゃった(笑)。賀喜:飛鳥さん、聴いてたらぜひお願いします!2人はこの日、番組の冒頭から生出演し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭とトークを繰り広げ、「乃木坂LOCKS!」のコーナーのみ2人でお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/