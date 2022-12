映画「TELL ME ～hideと見た景色～」I.N.A.役の塚本高史をI.N.A.本人が絶賛！「自分が出ているのかな!? って」

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。12月17日(土)の放送は、hide with Spread BeaverからマニュピレーターのI.N.A.(イナ)さんが初登場! 12月7日(水)にBlu-ray&DVDでリリースされた映画「TELL ME ~hideと見た景色~」ついて伺いました。

hideさんが遺した音楽を世に届けるため、奮闘する弟と仲間たちの軌跡を描いた映画「TELL ME ~hideと見た景色~」が、12月7日(水)にBlu-ray&DVDでリリースされました! I.N.A.さんは、原案協力や楽曲監修で制作に参加しています。

I.N.A.:(映画の)内容としては、hideさんが亡くなった後に奮闘する仲間たちのお話なんです。正直、最初にその企画をもらったときは、“hideの周りで頑張ったスタッフの話なんて誰が観るんだよ!?”って思って(笑)。僕はhideさんの伝記映画とか、彼の人生を描いた映画だと思ったの。だけど、全然違っていた。

逹瑯:うん。

I.N.A.:でも、実際に完成した作品を観たら、内容的にも今の時代にすごくマッチしていて、すごくいい出来だったので良かったんですけど。

逹瑯:実際に(物語の)なかにいた人間として、完成した作品を観て仕上がりはどうでしたか?

I.N.A.:2時間ぐらいのパッケージなので、物語としては長い期間をギュッと短くしているんですけれども、やっぱりすごいリアルで。

逹瑯:へー!

I.N.A.:僕は当事者なので、最初の試写会で観たときに、(当時の)記憶の扉を無理やり開かれちゃった感じがして、いろんなものが溢れ出てきたね。すごく泣いちゃったし。

逹瑯:うーん。

I.N.A.:映画の場面と僕が実際に見てきたものは違うと思うんだけど、それが完全にオーバーラップしたね。また、俳優さんたちがすごく良かった。僕の役を塚本高史さんがやってくれたんだけど、観ていて“自分が出ているのかな!?”って感じたんですよね。周りの人からも“(塚本さんが)I.N.A.さんにしか見えなかった!”って言われて(笑)。

逹瑯:ハハハ(笑)! それはすごいですねぇ!

I.N.A.:“憑依(ひょうい)”じゃないけど、それぐらい見事に演じてくださっていて。

逹瑯:へぇー!

I.N.A.:そういうのもあって、とにかくすごくリアルな世界が描かれているなって感じました。Spread Beaverのメンバーも、演者の人たちがやってくれたんだけど、また彼らもミュージシャンなんですよ。

なので、コロナで1年間(撮影が)延びたので、そのあいだにさらに(楽器の)トレーニングをしてくれて、(映画のなかでは)もう本人たちのライヴにしか見えなかった(笑)。圧巻のライヴシーンでしたね。

